Карантин устал

Первый этап отмены ограничений вступил в силу сегодня: на улицы Грузии вернулись легковушки, возобновилась онлайн-торговля и торговля на сельскохозяйственных рынках открытого типа. Правда, некоторые из них успели проторговать всего пару часов и после этого снова закрылись.

После 10-дневней паузы с улиц вновь начали доноситься привычные звуки проезжающих и сигналящих машин. На въездах в столицу образовались пробки (на два дня – 27 и 28 апреля – приостановлен запрет, согласно которому въезжать и покидать четыре крупных города Грузии было запрещено). Смогли вернуться к работе и таксисты. Правда, клиентов, говорят некоторые из них, совсем немного:

«Две недели сидел дома, конечно, это сильно по карману ударило. Я один содержу семью. Сегодня клиентов всего 2-3 человека было. Так и сижу теперь, жду. Нет денег у людей».

С сегодняшнего дня возобновилась и торговля на сельскохозяйственных рынках открытого типа. Но и там особого наплыва покупателей, как говорят торговцы, не наблюдается.

«Люди не могут приезжать. Не у всех ведь есть машины. Не все могут позволить такси. Пойдут в магазин рядом, за моей кукурузной мукой сюда никто не придет. А другого дохода у меня нет. Когда объявили, что нам снова позволят торговать, я на седьмом небе была от счастья, потому что больше всего боялась потерять клиентов, которые закупаются мукой для своих магазинов. Столько лет торгую кукурузной мукой, а теперь их всех разбросало», – рассказала женщина, торгующая на Дезертирке.

Между тем рынок в Телави не успел проработать и несколько часов, как Национальное агентство продовольствия оштрафовало администрацию рынка за нарушение правил, установленных Минздравом. В администрации заявляют, что нарушения были незначительные – один торговец был без перчаток, а еще несколько надели маску не полностью. Закрытие рынка спровоцировало волну недовольства среди самих торговцев. Многие из них вынесли на продажу скоропортящиеся продукты и опасаются, что товар просто пропадает:

«Если нельзя было открывать базар – зачем они вообще его открыли? Какая разница, умрем мы от голода или от коронавируса? Сперва разрешили нам принести продукты, а теперь придется все обратно нести».

В Грузии зарегистрировано 80 рынков, но большинство из них не удовлетворяют требования Минздрава, заявил в свою очередь министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. Соответственно, сказал он, не стоит ожидать, что после снятия запрета откроются все рынки, которые функционировали до его введения:

«Это те условия, которые должны соблюдать все аграрные рынки. Они касаются как состояния здоровья торговцев, так и санитарных норм в вопросе поступления и сбыта продукции. Должны проводиться дезинфекционные работы соответствующим образом, термоскрининг и другие требования, которые установлены в условиях чрезвычайного положения».

Тем временем полку городов, закрытых на карантин, прибыло. Решение спрятать от внешнего мира город Тетрицкаро было принято после того, как в муниципалитете выявили 19 случаев инфицирования коронавирусом, среди них – медики и, как стало известно сегодня, сотрудник мэрии. В настоящее время изучаются контакты, проводится тестирование. Пациенты, которым диагноз уже был поставлен, переведены в клиники Тбилиси.

«Из Тетрицкаро к нам поступило пять пациентов. К счастью, состояние тех, кто попал к нам, – нормальное. Ни один из них не нуждается в особых мерах. Они изолированы, ведется мониторинг», – рассказал сегодня утром Леван Гоподзе – директор республиканской больницы.

По состоянию на вечер 27 апреля всего в стране было выявлено 496 случаев инфицирования коронавирусом. В режиме карантина 4932 человека, под стационарным наблюдением – 568. Летальных случаев – шесть, выздоровели 149 человек.