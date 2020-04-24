Выйти из карантина в шесть ходов

С 27 апреля власти Грузии начнут поэтапно снимать действующие ограничения. Когда отменят запрет на передвижение легковых автомобилей? Будет ли восстановлено междугороднее сообщение и планируется ли объявление академического года в образовательных учреждениях?

Грузинские власти составили план снятия ограничений, состоящий из шести этапов. Первый начнется уже в понедельник, 27 апреля. Он подразумевает отмену запрета на передвижение легковых автомобилей, в том числе такси, возобновление онлайн-торговли и деятельности аграрных рынков открытого типа. В то же время запрет на въезд и выезд из четырех крупных городов – Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми – сохранится. Как и комендантский час, действующий в масштабах страны:

«Отмена ограничений для легкового автотранспорта с понедельника не означает снятия тех ограничений, которые были установлены для междугороднего передвижения в отношении больших городов. Эти ограничения сохранятся. Но с учетом того, что их введение совпало с пасхальными праздниками и многие граждане уезжали в районы, мы допустим исключение на два дня. Это будет понедельник и вторник (27 и 28 апреля), когда нашим гражданам будет дана возможность вернуться по месту регистрации или в (города), где они работают».

Онлайн-торговлю смогут возобновить только те компании, которые пройдут соответствующую проверку. По словам главы Минэкономики и устойчивого развития Натии Турнава, сотрудниками ведомства было проверено 400 компаний, из них 70 – онлайн-компании.

«Больше половины удовлетворяют (требованиям), но есть и компании, которые, несмотря на активное желание работать, не соответствуют гайдлайнам Минздрава – будь то маски или безопасное содержание складов… Мы дали указания компаниям, что им следует исправить, чтобы их деятельность была не только прибыльной, но и безопасной для каждого из нас. Когда они будут готовы, они смогут снова обратиться к нам, заполнить аппликацию, и будут допущены к деятельности», – сказала Турнава.

Что касается последующих этапов возвращения к привычной жизни, то, согласно плану, переход к каждой последующей ступени будет осуществляться каждые две недели. Этапов, включая тот, что будет задействован в понедельник, всего шесть. Каждый из них предусматривает отмену запретов по следующим направлениям:

Этап первый: передвижение легковых автомобилей, такси, онлайн-торговля, доставка продуктов всех типов, деятельность аграрных рынков открытого типа;

Этап второй: строительство, производство стройматериалов, автомойки и автосервис, ремонт компьютерной техники и бытовых приборов, функционирование рекреационных зон;

Этап третий: магазины (за исключением ТЦ), открытые рынки всех типов, производство всех типов, издательская деятельность;

Этап четвертый: торговые центры, рестораны и объекты питания открытого типа, финансовое обслуживание всех типов, салоны красоты и центры эстетической медицины;

Этап пятый: рынки закрытого типа, рестораны и объекты питания всех типов;

Этап шестой: развлекательная и творческая деятельность, спортивно-оздоровительные центры, гостиницы, образовательные учреждения и другая деятельность недистанционного характера.

При этом власти заявляют, что переход от этапа к этапу будет происходить в соответствии с рекомендациями эпидемиологов и при необходимости отменные запреты могут быть снова задействованы. О том, когда начнет ходить общественный транспорт, откроются границы и возобновятся авиарейсы, пока даже на уровне предположений ничего не известно.

Но то, что школы и вузы до сентября не откроют – это уже точно. Правда, академический год объявлять не планируется, обучение продолжится в дистанционном режиме.

Согласно данным на вечер 24 апреля, в Грузии выявлен 431 случай инфицирования коронавирусом. В режиме карантина – 5888 человек, под стационарным наблюдением – 571. Летальных случаев – пять, а выздоровели 132 пациента.