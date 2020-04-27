Борис Джонсон: Правительство настроено переломить ход эпидемии

«Соединенное Королевство в настоящий момент переживает максимальный риск в связи с эпидемией коронавируса», - заявил Борис Джонсон, обращаясь к согражданам с просьбой «не терять терпения» в связи с карантином. Выступая впервые после выписки из больницы, Джонсон сказал, что правительство начинает решительное наступление на болезнь. По словам премьер-министра, карантин не будет отменен «слишком скоро», но детали выхода из нынешнего положения будут определены в ближайшие дни.

Тем временем, как сообщает Би-би-си, вот-вот должно возобновиться применение некоторых «отложенных» из-за коронавируса мер лечения таких болезней как рак.

Премьер-министр выступил перед журналистами у своей резиденции на Даунинг-стрит в день, когда ежедневная статистика зарегистрировала еще 360 летальных исходов среди пациентов больниц с диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число умерших в результате эпидемии составило 21 092. В это число входят 82 медицинских работника и 16 сотрудников вспомогательного персонала. В эту статистику, однако, не включены те, кто умер в домах престарелых и иных интернатах.

В эти дни в некоторых других странах Европы объявлено о начале смягчения ограничений: