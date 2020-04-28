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Глава НАТО: Россия и Китай продолжают кампанию дезинформации
Генеральный секретарь НАТО обвинил Китай и Россию в распространении дезинформации о противодействии пандемии коронавирусу. Йенс Столтенберг провёл встречу с журналистами в формате телеконференции. В ней участвовал корреспондент корпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Рикард Йозвьяк.
"Российские и китайские представители утверждали, что союзники по НАТО не поддерживают друг друга в противодействии пандемии Covid-19, что наши страны не способны защищать своих стариков и что союзники по НАТО ответственны за распространение вируса. У нас есть несколько примеров заявлений, сделанных в Москве и Пекине, которые не соответствуют действительности и при этом являются попытками нанести ущерб союзническим связям между странами НАТО", рассказал глава НАТО.
"Что касается нашей способностей взаимодействовать в оказании помощи пострадавшим от эпидемии, то на недавней телеконференции министров обороны, все участники согласились наращивать и ускорять совместную работу. Только совместными силами мы и можем обеспечивать доставку больных через границы, перевозить материалы и медицинское оборудование. Утверждения обратного - это неверные утверждения".
Ряд вопросов журналистов касался присутствия войск НАТО на восточном фланге Североатлантического союза.
Авиация НАТО продолжает патрулирование воздушного пространства над Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей
Столтенберг подтвердил, что решимость НАТО продолжать размещение своих боевых подразделений на территории Балтийских государств неколебима. "Это не только слова, но и дела. Боевые подразделения союзников дислоцированы в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Авиация НАТО продолжает патрулирование воздушного пространства над этими странами. Продолжается патрулирование военных кораблей НАТО в Балтийском море", сказал глава НАТО.
Йенс Столтенберг подтвердил, что союзные войска находятся в непрерывном процессе учёбы и тренировок, способны проводить совместные манёвры. Основная часть занятий по поддержанию боевой готовности проходит на базах в местах дислокации.
"Одновременно, войска НАТО продолжают свои миссии в других регионах. Например, мы продолжаем оказывать поддержку силам безопасности Афганистана, где находятся тысячи наших военнослужащих. Мы присутствуем и в Косове, помогая в защите всех групп населения этой страны".
Йенс Столтенберг также рассказал, что военные корабли союзников дежурят в Эгейском море, помогая выполнению соглашения между Турцией и Европейским Союзом о взаимодействии в преодолении миграционного кризиса.
Другие новости дня
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило 500
В Грузии выявили 14 новых инфицированных коронавирусом граждан, число подтверждённых случаев выросло до 511.
По данным правительственного портала StopCov.ge, выздоровели 156 пациентов. Скончались 6 граждан с диагнозом COVID-19.
В режиме карантина находятся 5107 граждан, в стационарах под наблюдением врачей – 534.
Дороги к кладбищам в Грузии будут закрыты и завтра
В рамках действующего в масштабах Грузии чрезвычайного положения, посещать кладбища по-прежнему не разрешено. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.
По их информации, дороги к кладбищам проконтролирует полиция. Администрация правительства еще раз призывает граждан оставаться дома и максимально воздержаться от перемещения в публичных пространствах, беречь здоровье свое и близких.
Борис Джонсон: Правительство настроено переломить ход эпидемии
«Соединенное Королевство в настоящий момент переживает максимальный риск в связи с эпидемией коронавируса», - заявил Борис Джонсон, обращаясь к согражданам с просьбой «не терять терпения» в связи с карантином. Выступая впервые после выписки из больницы, Джонсон сказал, что правительство начинает решительное наступление на болезнь. По словам премьер-министра, карантин не будет отменен «слишком скоро», но детали выхода из нынешнего положения будут определены в ближайшие дни.
Тем временем, как сообщает Би-би-си, вот-вот должно возобновиться применение некоторых «отложенных» из-за коронавируса мер лечения таких болезней как рак.
Премьер-министр выступил перед журналистами у своей резиденции на Даунинг-стрит в день, когда ежедневная статистика зарегистрировала еще 360 летальных исходов среди пациентов больниц с диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число умерших в результате эпидемии составило 21 092. В это число входят 82 медицинских работника и 16 сотрудников вспомогательного персонала. В эту статистику, однако, не включены те, кто умер в домах престарелых и иных интернатах.
В эти дни в некоторых других странах Европы объявлено о начале смягчения ограничений:
Абхазский оперштаб: первый пациент с COVID-19 выписан из госпиталя
Первый пациент, заболевший COVID-19, выздоровел и выписан из Гудаутского госпиталя, сообщает сегодня, 27 апреля, оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса.
За прошедшие сутки тестирование прошли 3 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден.
26 апреля оперативный штаб сообщил о кончине пациентки 1925 года рождения от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний. Диагноз COVID-19 был поставлен ей еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния
С 20 апреля в Абхазии были изменены некоторые ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, и возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков.
Сегодня, 27 апреля, министр здравоохранения республики заявил о необходимости соблюдения всех мер ограничительного характера до 15 мая.
Даты захода круизного лайнера «Князь Владимир» в Сухумский порт перенесены
Компания «Абхазское морское пароходство» сообщило о переносе даты захода круизного лайнера «Князь Владимир» в Сухумский порт, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Как говорится в сообщении, в связи с объявленной пандемией и угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, ООО «Черноморские круизы» отменило все рейсы круизного лайнера «Князь Владимир», включая рейсы с участием Сухумского морского порта, о чем официально уведомило «Абхазское морское пароходство».
При этом подчеркивается, что все необходимые работы и мероприятия, в рамках договоренностей, проведены, и после снятия ограничений и восстановления навигации, Сухумский порт готов к приему лайнера.
Восстановление навигации и определение даты захода круизного лайнера «Князь Владимир» зависят от развития сложившейся ситуации в РФ и снятия ограничений. В соответствии с ранее согласованным планом, первый рейс с участием Сухумского морского порта должен был состояться 4 мая 2020 года.
Сегодня граждане Грузии вернутся на родину из Польши
Граждане Грузии, находящиеся в Польше, возвращаются на родину – чартерный рейс Варшава-Тбилиси, будет выполнен сегодня, 27 апреля, сообщает МИД Грузии. «Среди пассажиров, возвращающихся на родину этим рейсом, есть несовершеннолетние, беременные женщины, студенты и лица с тяжелыми заболеваниями», - сказано в сообщении.
В ближайшее время также запланированы следующие чартерные рейсы: 30 апреля – Мадрид-Тбилиси, 2 мая - Прага-Тбилиси, 5 мая – Афины-Тбилиси, 7 мая – Амстердам-Тбилиси, 9 мая – Берлин-Тбилиси. Все полеты осуществит грузинская авиакомпания Georgian Airways.
По данным на 27 апреля, посольства Грузии в разных странах мира в период пандемии коронавируса оказали помощь 15 393 гражданам и помогли вернуться на родину 7 988, сообщает агентство «Новости-Грузия».
МИД Грузии напоминает, что если граждане Грузии хотят вернуться на родину или им необходима помощь от посольства за границей, они должны заполнить специальную заявку в электронной форме, которая опубликована на веб-сайте министерства и сайте дипломатического представительства. Как правило, билеты поступают в онлайн-продажу за два дня до намеченного полета. Цена билета не должна превышать 199 евро. Все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят обязательный 14-дневный карантин.
Чартерные рейсы для вывоза граждан Грузии, уже были осуществлены из Берлина, Вены, Лондона, Афин, Парижа, Барселоны, Тель-Авива и Пекина.
- В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. С 21 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое недавно было продлено до 22 мая.
Власти Новой Зеландии объявили о победе над эпидемией COVID-19
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что стране «удалось избежать худшего» в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, и в настоящее время эпидемия в стране остановлена. В течение нескольких последних дней в Новой Зеландии выявляют лишь единицы новых случаев заражения. Всего в стране зафиксировано менее 1500 заболевших, умерли 19 человек.
По словам Ардерн, в стране удалось остановить неконтролируемое распространение инфекции. Спциалисты могут отследить источник каждого нового заражения и все контакты зараженных и держать распространение коронавируса под контролем.
Новая Зеландия ввела строгие ограничительные меры в самом начале эпидемии. Были быстро перекрыты границы, введен строгий карантин для всех вернувшихся из-за границы, закрыты для посещений общественные места, кафе и рестораны (им было запрещено даже работать на вынос или через сервисы доставки). Благодаря этим мерам стране фактически удалось предотвратить эпидемию.
Новая Зеландия в понедельник сняла часть ограничений, впрочем, власти подчеркивают, что речь пойдет об открытии экономики, а в общественной жизни пока сохранятся ограничения.
Новая Зеландия вошла в число стран, где распространение инфекции практически удалось остановить, – наряду с Южной Кореей, Вьетнамом, Австралией и самим Китаем, где за последние сутки зафиксированы только три новых случая инфицирования.
Кан Кварчия заявил, что не собирается уходить в отставку
Исполняющий обязанности мэра Сухуми Кан Кварчия прокомментировал слухи о своей отставке.
«Я никуда не ушел, не собираюсь никуда уходить. Я не вижу смысла писать самому [заявление об уходе]. Если, конечно, руководство примет такое решение, будет указ, я не держусь за это место, но попросил бы, чтобы люди объяснили жителям Сухума, по какой причине будет указ о моем увольнении», – сказал Кварчия в специальном видеообращении.
По имеющейся информации, новый президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания может назначить на должность главы администрации Сухуми бывшего вице-премьера абхазского правительства Беслана Эшба.
Cервис по прокату электроскутеров заработал в Грузии
В Грузии заработал сервис по прокату электроскутеров. Шеринг запустила компания «Scroll» в сотрудничестве с американским стартапом «Bird».
Аренда доступна на нескольких парковочных местах в Тбилиси, первые 10 минут поездки бесплатны.
Мэр Тбилиси Кахи Каладзе уже опробовал новый сервис, заявив, что главная цель столичных властей – улучшение экологического фона.
В прошлом году в Грузии впервые запустили и каршеринг электромобилей – сервис поминутной аренды автомобиля.
- Ранее Каладзе предложил ввести в Тбилиси ограничение на передвижение автомобилей по выходным.
Анатолий Бибилов утвердил для Цхинвали наименование «город Сталинир»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня подписал указ об использовании для Цхинвали наименования «город Сталинир», - сообщает агентство «Рес».
«В целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, постановляю:
1. Установить в качестве символа города Цхинвал наименование "город Сталинир", используемое наряду с наименованием «город Цхинвал» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной;
2. Определить использование наименования «город Сталинир» наряду с наименованием «город Цхинвал» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной в следующие дни: а) 9 мая – День Победы; б) 22 июня – День начала Великой Отечественной войны (1941 г.)», - говорится в указе.
Бибилов поручил ряду ведомств организовать мероприятия «с целью популяризации исторического наименования город Сталинир».
- Цхинвали носил название Сталинир (Сталинири) в честь Иосифа Сталина в 1934-1961 годах.
Число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 3 миллиона
Число людей, у которых был выявлен коронавирус нового типа, во всём мире в понедельник превысило 3 миллиона человек. Таковы данные агрегаторов Worldometers и Roylab Stats. Американский институт Джонса Хопкинса пока приводит меньшие цифры, однако и по его подсчётам рубеж в 3 миллиона будет преодолён в понедельник.
Данные опираются на информацию, сообщаемую властями различных стран, и зависят от множества факторов - открытости соответствующих государств, уровня медицины в них, числа и надёжности тестов и так далее.
Число умерших в результате инфекции COVID-19 и её осложнений во всём мире превысило 200 тысяч, а число выздоровевших приближается к 900 тысячам (вероятно, оно больше, поскольку некоторые страны не ведут официальной статистики выздоровевших).
Больше всего инфицированных было выявлено в США, где оно приближается к 1 миллиону. Более 100 тысяч заражённых - в Испании, Италии, Франции, Великобритании, Турции. В России, по официальным данным, их более 87 тысяч.
В мировом масштабе в последнее время можно наблюдать сокращение темпов прироста числа новых инфицированных. В последние дни он в среднем держится на уровне 70-80 тысяч в день. Однако число активных случаев в большинстве стран, включая Россию и США, по-прежнему растёт - заболевает больше людей, чем выздоравливает.
В ряде стран Европы, в которых эпидемия началась в конце февраля-начале марта, в последние дни число активных случаев, однако, снижается. Речь идёт, помимо прочего, о Германии, Италии, Франции, Австрии.
Коронавирус нового типа впервые был выявлен в Китае в декабре прошлого года. Число новых случае заболевания в Китае начало резко снижаться в середине февраля и сейчас в среднем составляет 10-15 в день. Такая же ситуация в Южной Корее, Австралии и ряде других стран, куда эпидемия пришла раньше, чем в Европу и США.
- Во многих странах для замедления распространения инфекции были введены беспрецедентные карантинные меры. Часть из них начала их ослаблять. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что в стране, где карантин ввели 10 марта, его начнут снимать 4 мая. Будут разрешены прогулки. 18 мая ожидается открытие магазинов, музеев и библиотек. В июне должны открыться рестораны и учреждения сферы услуг. Похожие графики сейчас реализуются также в Германии, Австрии и Чехии.
- Губернаторы штатов Колорадо, Миссисипи, Монтаны и Теннесси разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника, сообщает "Голос Америки". Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина. Все эти штаты не относятся к числу наиболее пострадавших от эпидемии.
- В России до 30 апреля действует так называемый режим нерабочих дней, в большинстве регионов дополненный самоизоляцией (по сути речь идёт о карантине - ограничениях на выход из дома). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на этой неделе президент Владимир Путин обратится к россиянам и сообщит о дальнейших шагах. По числу новых инфицированных за сутки Россия сейчас на втором месте в мире после США.
В Грузии заявили, что в стране не будет дефицита зерна из-за российского запрета на экспорт
Россия приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в Минсельхозе страны.
«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта», - отмечается в сообщении.
В Грузии заявили, что у страны не возникнет проблем с пополнением запасов зерна из-за решения России. «Обеспечение будет бесперебойным», - сказал министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, не сообщая подробностей.
Председатель Ассоциации производителей зерна и хлебопродуктов Леван Силагава при этом отметил, что у грузинских компаний есть действующие контракты по поставкам зерна из России и импорт не приостановлен.
Ранее сообщалось, что с 12 апреля начал действовать запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - в том числе гречки, риса и чеснока.
Ким Чен Ын вновь не появляется на публике, но благодарит строителей курорта в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность строителям курортной туристической зоны на востоке страны, сообщили в понедельник государственные медиа. При этом он не был показан государственным телевидением. Политик с 11 апреля не появлялся на публике, что спровоцировало слухи о его болезни или смерти.
О сообщении СМИ Северной Кореи рассказало южнокорейское агентство "Рёнхап". В понедельник благодарность Кима строителям туристической зоны Вонсан-Кальма распространили официальная газета правящей Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" и центральное телевидение страны. "Верховный лидер Ким Чен Ын выразил свою благодарность рабочим, посвятившим себя строительству", — говорится в сообщении. Сам Ким в кадре не появлялся.
Слухи о тяжёлой болезни Кима распространились после того, как он пропустил 15 апреля торжественную церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения своего деда — вечного президента КНДР Ким Ир Сена. Агентство Reuters сообщало, что в КНДР вылетела группа китайских врачей, несколько гонконгских и японских изданий рассказали, что, по их данным, Ким мог перенести операцию на сердце.
Заместитель директора поддерживаемого Пекином гонконгского спутникового канала HKSTV написала в субботу в социальной сети "Вейбо", что Ким мог умереть, ссылаясь на "очень надёжный источник", сообщение было распространено среди читателей и попало в ряд западных СМИ.
Южнокорейские официальные лица заявляют, что ничего необычного с Кимом не происходит, — напоминает "Рёнхап". Советник президента Южной Кореи Мун Чун Ин заявил в интервью каналу Fox News, что по данным правительства страны Ким Чен Ын находится в полном порядке в Вонсане.
Сотрудничающий с разведкой американский сайт 38 North обнаружил поезд Ким Чен Ына рядом с элитным курортом в регионе. Сотрудник Университет Кунмин кореевед Андрей Ланьков напоминает в своём телеграм-канале, что в 2014 году лидер Северной Кореи уже пропадал от публики на 40 дней.
В Абхазии заявили о необходимости соблюдения ограничительных мер до 15 мая
До 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, – заявил сегодня министр здравоохранения и социального обеспечения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия.
По его словам, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. «Но нет стопроцентной гарантии того, что зараженных не будет завтра в большем количестве», – отметил Цахнакия.
Министр подчеркнул, что практически ежедневно граждане возвращаются в Абхазию из России – где идёт рост числа инфицированных коронавирусом.
«Так, по данным Роспотребнадзора, такая тенденция будет сохраняться как минимум до 15 мая текущего года. Очень сложно сказать однозначно, каким путем пойдет эпидпроцесс в течение мая месяца, поэтому мы считаем, что до 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, в том числе самоизоляцию, исключение каких-либо массовых мероприятий и другие пункты, должны выполняться в полном объеме», – заявил он.
В самопровозглашенной республике Абхазия выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациентка 1925 года рождения, находившаяся в Гудаутском госпитале, накануне скончалась от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний.
С 20 апреля в Абхазии были изменены некоторые ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, и возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков.
Со стабильного на негативный – агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии
Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу Грузии со стабильного на негативный. Долгосрочный международный рейтинг подтверждён на уровне «BB».
Специалисты Fitch полагают, что спад ВВП Грузии на фоне пандемии коронавируса составит 4.8% в 2020-м. В пресс-релизе говорится о «значительном шоке для маленькой и открытой экономики Грузии – с большой зависимостью от туризма».
В 2021 году рост грузинской экономики составит 4.3%, - полагают аналитики Fitch.
За сутки на Северном Кавказе умерли пять человек с COVID-19. Новых зараженных – 424
За последние сутки на Северном Кавказе умерли пятеро больных коронавирусом, число новых заболевших – 424.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, четверо больных COVID-19 скончались в Ингушетии и один умер в Карачаево-Черкесии. Всего на Северном Кавказе от коронавирусной инфекции умерли 67 человек.
За последние сутки больше всего новых случаев заражения выявлено в Дагестане – 167.
- Дагестан +167 (994 всего за время эпидемии)
- Краснодарский край +57 (837)
- Северная Осетия +53 (401)
- Ингушетия +38 (590)
- Ставропольский край +33 (454)
- Кабардино-Балкария +29 (329)
- Чечня +20 (429)
- Карачаево-Черкесия +19 (301)
- Адыгея +8 (142)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано 4477 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба, выявлено 87 147 человека с коронавирусом.
Борис Джонсон выздоровел от коронавируса и вернулся к работе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенёс коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме, в понедельник вернулся к работе.
Он вернулся на Даунинг стрит спустя ровно месяц после того, как стало известно о его болезни. В начале апреля премьер-министр был госпитализирован, три дня он провёл в палате интенсивной терапии. Выписавшись из больницы спустя неделю, Джонсон поблагодарил врачей и медсестёр за то, что они спасли его жизнь. После выписки он ещё две недели проходил реабилитацию.
Утром в понедельник премьер-министр впервые после выздоровления выступил с заявлением. По словам Джонсона, Британия, по всей видимости, преодолела пик эпидемии - в последние дни число госпитализированных с коронавирусной инфекцией уменьшается. В то же время, по словам премьера, пока ещё рано снимать карантин и другие ограничения. Джонсон пообещал разработать план по постепенному ослаблению ограничений, призвав оппозицию к консультациям.
Премьер-министр вновь назвал эпидемию коронавируса самым серьёзным вызовом, с которым сталкивалась страна со времён Второй мировой войны.
- По официальным данным, в Британии выявлено более 152 тысяч инфицированных коронавирусом, это шестое место в мире. Умерли от инфекции более 20 тысяч человек. Статистику о числе выздоровевших британские власти не приводят. В последние дни темпы роста числа заболевших снижаются, как и число госпитализированных.
- Уже более месяца в стране действует карантин, запрещено выходить из дома, кроме как по неотложным нуждам. Пресса и оппоненты Джонсона критиковали правительство за относительно позднее - в сравнении с большинством европейских стран - принятие карантинных мер.
- Премьер объявил о том, что болен, 27 марта. Спустя 10 дней он был госпитализирован. В больнице он провёл неделю, в том числе 3 дня в реанимации.
- Российское агентство РИА Новости сообщало со ссылкой на некие источники, что премьер будет подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Этого, однако, не произошло, Джонсону помогла кислородная терапия. В британском правительстве сообщение РИА назвали дезинформацией. Издание "Медуза" утверждало, что сообщение об ИВЛ было написано руководством агентства в Москве без опоры на источники - что в РИА Новости отрицают.
Россия обогнала Китай по числу подтверждённых случаев коронавируса
Россия обогнала Китай по числу подтверждённых случаев инфицированая коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, всего в стране обнаружены 87147 инфицированных. В Китае, где началась пандемия, — 83912, — свидетельствуют данные Универститета Джона Хопкинса в Балтиморе.
За сутки в России выявлены 6 361 инфицированных. 50 человек умерли. Всего с начала вспышки болезни скончались 794 человека, 7 346 выздоровели.
55 059 подтверждённых случаев приходятся на Москву и Московскую область. В Санкт-Петербурге — 3 238 подтверждённых случаев, в Нижегородской области — 1 574. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в понедельник заявил в интервью газете "Аргументы и факты", что Кремль ожидает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией выйдет на плато к середине мая.
- Пандемия коронавирусной инфекции началась в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Многие международные исследовательские группы подозревают, что Китай может искажать официальную статику заболевания, в том числе — занижая её.
- Из-за пандемии коронавируса с 29 апреля въезд для побывавших в России запретила Япония, передаёт агентство Киодо Цусин. Пограничники не пропустят через границу тех, кто посещал Россию, Украину или Белоруссию в течение двух недель до приезда в страну.
- 40 процентов россиян-участников опроса ВЦИОМ заявили, что считают риск заражения колронавирусной инфекцией скорее низким. При этом 48 процентов опрошенных уверены, что если всё-таки заболеют, то последствия лично для них будут тяжёлыми.
Мать Саакашвили: «Моя зарплата – 10 тысяч долларов, я вполне могла позволить себе этот дом»
Экс-президент Грузии, кандидат на пост вице-премьера Украины Михаил Саакашвили опубликовал в социальной сети Facebook видеообращение матери.
Гиули Аласания ответила на рассуждения украинского журналиста Сергея Пояркова. В эфире телеканала Zik он выразил сомнение по поводу происхождения денег на строительство дома Саакашвили в Киеве. Шоумен предположил, что мать Саакашвили, «даже если бы не ела, не пила, и не ходила в туалет, всё равно не смогла бы себе позволить такой роскошный дом».
Аласания в ответ заявила, что дом – небольшой, а зарплата у неё – 10 тысяч долларов в месяц.
«Я только что узнала, что некий Поярков высказал сомнение о том, что участок, на котором стоит этот дом, приобретен мною. Дело в том, что я профессор, основатель и президент одного из крупнейших частных университетов в Грузии — это University of Georgia. Зарплата моя уже в течение долгого времени составляет в среднем 10 тысяч долларов в месяц. Участок этот небольшой – около 10 соток. В течение трёх лет строится дом. Площадь здесь всего 100 квадратных метров. Это совсем небольшой дом, так что я думаю, что вполне могла себе позволить построить такой дом. Я всю жизнь жила честным трудом и тоже самое делал мой сын. Так что, я ни в коем случае не позволю порочить его и мое имя», — заявила мать Саакашвили в видеообращении.
Саакашвили опубликовал видео под заголовком «привет порошенковскому ублюдку прямо от моей мамы». При этом в 2018-м он сообщал, что «мама продала родительский дом в центре Тбилиси и купила маленький участок под Киевом».
- Михаил Саакашвили может стать вице-премьером украинского правительства по реформам. В случае назначения Саакашвили, Тбилиси может отозвать посла из Киева "как минимум для консультаций", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
496 подтверждённых случаев, 149 выздоровевших – последняя статистика из Грузии
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии выросло до 496, выздоровели 149 пациентов. Об этом сообщила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая.
По данным правительственного портала StopCov.ge, в карантине находятся 4833 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 571.
Скончались шесть пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия.
Часть специалистов считает, что сейчас Грузия находится на пике эпидемии. Ожидается, что в течение 1-2 недель в стране будет фиксироваться серьезный рост заболевших.
В Грузии сняты некоторые ограничения, введённые из-за коронавируса
Некоторые ограничения, введённые в Грузии из-за пандемии коронавируса, сняты с сегодняшнего дня.
В частности, полностью снят запрет на передвижение легковых автомобилей (в том числе такси). В машине по-прежнему могут находиться максимум три человека – водитель и два пассажира на задних местах.
На два дня – 27 и 28 апреля – снят запрет на въезд и выезд из четырех крупных городов – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Жители могут вернуться по фактическому адресу проживания.
Сегодня начали работу аграрные рынки открытого типа; в полноценном режиме смогут работать компании по онлайн-продажам и сервисам доставки.
Ограничения не снимаются в административных единицах, в которых объявлен жёсткий карантин. В силе и другие ограничительные меры, в том числе комендантский час.
Как заявил ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария, правительство будет принимать решения о снятии ограничений с интервалом в 2 недели – с учётом эпидемиологической ситуации. При этом Гахария отметил, что всем гражданам придётся учитывать действующие рекомендации – по социальному дистанцированию и ношению медицинских масок. Он также не исключил, что после снятия ограничений их могут вновь ввести – в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Часть специалистов считает, что сейчас Грузия находится на пике эпидемии. Ожидается, что в течение 1-2 недель в стране будет фиксироваться серьезный рост заболевших.
SIPRI: Россия вернулась в пятёрку лидеров по тратам на оборону
Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону. В 2019 году Москва направила на военные расходы более 65 миллиардов долларов, что на 4,5 процента больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
По сравнению с прошлогодним рейтингом Россия поднялась с шестого на четвертое место. Помимо увеличения собственных расходов этому также способствовало снижение на 16 процентов расходов Саудовской Аравии, которая переместилась с третьей на пятую позицию.
В целом на страны из первой пятерки — США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию приходится 62 процента общего объема военных затрат в мире.
Больше всех на оборону тратят США - 732 миллиарда долларов (38 процентов мировых расходов). На втором месте Китай, чей военный бюджет достиг 261 миллиарда долларов. При этом у Китая за десять лет прирост военных расходов составил 85 процентов. Третье место по тратам на вооружения заняла Индия – 71 миллиард долларов.
В Западной Европе самый значительный рост военных расходов показала Германия, за минувший год повысив свой оборонный бюджет на 10 процентов.
Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, мировые военные расходы в 2019 году составили 1,9 триллионов долларов. Это самые высокие показатели со времен финансового кризиса 2008 года.
Однако, как считают авторы доклада, пандемия коронавируса внесет коррективы в траты на оборону: многие страны пересмотрят бюджеты на будущий год и, вероятно, будут больше тратить на здравоохранение и образование, нежели оборону. Но это продлится недолго, отмечают эксперты, а потом военные расходы вновь начнут расти.
COVID-19: В нескольких странах ЕС за сутки снизились показатели
В четырех европейских странах с наиболее высокими показателями смертей от коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировано значительное снижение числа летальных исходов.
Во Франции за последние сутки от COVID-19 скончались 242 человека, из них 152 в больницах и 90 в домах престарелых, сообщило в воскресенье, 26 апреля, министерство здравоохранения. Днём ранее этот показатель составлял 369 человек.
В Италии за сутки зарегистрировано 260 летальных исходов из-за коронавируса. Это самая низкая смертность в стране с 14 марта. Всего в стране от эпидемии скончались 26644 человек. Число новых пациентов, попавших за прошедшие сутки в больницы, составляет 2324 человека, это самая низкая цифра с 20 марта, когда эпидемия в Италии была на пике, сообщает RFI.
Департамент здравоохранения Великобритании зарегистрировал самый низкий показатель летальных исходов от COVID-19 с 31 марта. За минувшие сутки в британских больницах умерли 413 человек. Общее число жертв эпидемии 20 732. Однако, как отмечает "Немецкая волна", реальный показатель смертельных случаев от коронавируса в Соединенном Королевстве может быть выше - нынешняя официальная статистика не учитывает количество умерших в своих домах и квартирах, а также в домах престарелых.
В Испании за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 288 человек - это меньше, чем за любой день 20 марта. Накануне, в субботу 25 апреля, число летальных исходов составило в Испании 378. Общее число жертв эпидемии 23 190.
Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в мире 2 986 000 (+78 000, на 19% меньше, чем сутками ранее).
Умерли: 206 500 (+4000, на 40% меньше, чем сутками ранее)
Поправились: 875 000 (+43 000, на 20% меньше, чем сутками ранее)
Активных случаев – 1 904 000. Из них 1 847 000 – люди в состоянии средней тяжести, 57 581 (3%) – в тяжелом или критическом состоянии. Число таких пациентов снижается третий день подряд.
В США за минувшие сутки выявлено 22 647 новых случаев инфицирования, что меньше, чем в предыдущие сутки. В России число выявленных инфицированных за последние сутки составило 6361 - это больше, чем в предыдущие сутки.
Минобороны РФ: коронавирус подтверждён у 874 военнослужащих
С начала марта по 26 апреля коронавирус обнаружен у 874 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны. Из них четверо находятся в тяжёлом состоянии, пятнадцать – в состоянии средней тяжести. При этом госпитализированы только 320 человек, остальные в этом не нуждаются.
Это первые официальные данные об общем числе заболевших COVID-19 в российской армии, озвученные военным ведомством.
Отдельно Минобороны сообщило, что коронавирус обнаружен у 779 курсантов и слушателей военных вузов, у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений, и у 245 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил России.
Всего число инфицированных в России граждан достигло на 26 апреля 80 949. За сутки вирус обнаружен у 6361 человека. Скончались с начала пандемии 747 человек.
Наибольший суточный прирост по числу зараженных вновь зарегистрирован в Москве. За сутки в городе выявили 2971 инфицированного, всего заражены 42 480 человек.
По данным Университета им. Джонса Хопкинса, Россия занимает десятое место по числу заразившихся коронавирусом и в ближайшее время обгонит по числу подтверждённых случаев Китай.
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