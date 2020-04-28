Спикер Рады пока не определился с поддержкой кандидатуры Саакашвили

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили в правительство. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Разумков отметил, что в команде «Слуги народа» достаточно людей, которые могут быть полезны Кабинету министров.

«Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство», - заявил он.

Ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил Разумкову письмо, в котором говорилось, что назначение экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьера пошатнет отношения двух стран.

Накануне в Верховной раде сообщили, что вопрос назначения Саакашвили пока отсутствует в повестке дня внеочередного заседания парламента, которое пройдёт в четверг, 30 апреля.