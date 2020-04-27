Тбилиси ждет от Киева ответ. По назначению Саакашвили

Грузинские власти ожидают, что Верховная рада Украины не доверит экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили пост вице-премьера по вопросам реформы. Разубедить в этом назначении украинского коллегу попытался в своем письме спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. Тбилиси открытым текстом предупреждает Киев о возможных дипломатических осложнениях в случае назначения вице-премьером Михаила Саакашвили. У последнего тем временем нашлись заступники – его мать Гиули Аласания и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Третий день Киев молчит в ответ на письма из Тбилиси. К эпистолярному жанру первым прибег спикер парламента Арчил Талаквадзе. Он обратился к украинскому коллеге Дмитро Разумкову с открытым письмом в попытке убедить Верховную раду не утверждать Михаила Саакашвили на посту вице-премьера по реформам, потому что все судебные инстанции Грузии признали третьего президента опасным преступником. Он будет опасным и для Украины, к тому же «вероятное назначение Саакашвили подорвет доверие между двумя странами», предупреждает Арчил Талаквадзе.

К украинским коллегам обратился с письмом и депутат от правящей «Грузинской мечты» Валерий Гелашвили.

«Я – тот человек, которого в 2005-м Михаил Саакашвили хотел убить», – представился в своем письме депутат Гелашвили, и для большей убедительности приобщил к письму фотографии, на которых он запечатлен тяжело избитым после нападения спецназа. В 2018 году суд заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего оппозиционного депутата Валерия Гелашвили.

Чтобы облегчить украинским депутатам задачу, бывший спикер Ираклий Кобахидзе задал им вопрос: «Что бы сделали наши украинские друзья, коллеги, если бы грузинская власть решила доверить Виктору Януковичу пост вице-премьера Грузии? Их реакция была бы такой же, как и наша. Потому что Янукович навлек на свою страну такую же беду, какую и Саакашвили на Грузию». «Исходя из этого наша реакция абсолютно естественная», – заявил Ираклий Кобахидзе в интервью каналу «ТВ Пирвели». Естественной реакцией грузинских властей в ответ на «недружественный шаг» – назначение Саакашвили – члены партии называют открытые предупреждения Киеву о «пересмотре дипотношений», «отзыв посла» и другие меры

На такие заявления первым отозвался первый президент Украины Леонид Кравчук. В интервью украинским СМИ он сказал следующее: «Украина – суверенное государство, и она сама определяет, кого куда назначать, какую власть формировать, как формировать, руководствуясь законами и Конституцией». Напомнил Кравчук и о том, что третий президент Грузии сейчас является гражданином Украины. Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия счел заявления грузинских властей по поводу возможного назначения Михаила Саакашвили вице-премьером «вмешательством в суверенные дела Украины». Об этом Арахамия заявил 24 апреля, когда Михаил Саакашвили в украинской Раде не смог получить поддержку всех членов фракции правящей партии президента Владимира Зеленского.

Но Михаил Саакашвили убежден: на этой неделе он сможет набрать необходимые 226 голосов. Об этом он накануне сказал каналу «Украина 24» в передаче «Реальная политика с Евгением Киселевым».

«Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции, это как с корабля на бал, было неожиданным для всех это представление, и люди были в замешательстве».

Ответил третий президент и своим украинским и грузинским оппонентам по поводу его судебных вердиктов в Грузии. Он и ранее назвал «клоунадой» приговоры, вынесенные против него в Грузии.

Эти дела, напомнил третий президент, в свое время не тревожили соратников бывшего президента Петра Порошенко. И еще: «У почти всех украинских патриотов, которые хотели сделать что-то для Украины, есть судимости в России. А у нас в Грузии есть пророссийский олигарх (Иванишвили) – крупнейший частный акционер «Газпрома», премьер-министр Грузии (Георгий Гахария) – в прошлом штатный агент СВР, все знают об этом. Он – выпускник Ломоносовского университета, всю жизнь работал в Москве. И когда Москва предъявила Иванишвили условия, они его привезли и назначили премьер-министром. Вот когда эти люди тебя осуждают… и говорят, почему меня нельзя назначать, то это – лицемерие, это даже не двойной, а тройной стандарт, и это неправильно».

Украинским оппонентам сына ответила и мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания. На своей странице Facebook Саакашвили обнародовал видеообращение матери по поводу сомнительности происхождения денег, на которые построен его дом в Киеве. Гиули Аласания сообщила, что она – учредитель успешного частного университета, и уже годы как ее ежемесячный оклад составляет 10 тысяч долларов, на которые вполне можно приобрести маленький участок и построить на нем маленький дом.

«100 квадратных метров – совсем не большой дом. И думаю, я вполне могла построить такой дом. Я всю жизнь жила честным трудом, и то же самое делал мой сын, так что я ни в коем случае не позволю порочить его и мое имя», – заступилась за своего сына Гиули Аласания.

Реакцией грузинских властей остались недовольны большинство грузинских оппозиционеров и наблюдателей. Многие недоумевают, зачем нужно было поднимать такой ажиотаж, ставить под сомнения стратегические отношения с Украиной, когда Михаил Саакашвили еще не набрал необходимых голосов в Раде. Тем самым, считают оппоненты власти, они стали лить воду на мельницу Михаила Саакашвили, в успешности которого в ранге вице-премьера по реформам Украины многие не уверены. Специалист по международным вопросам, профессор европейского университета Георгий Гобронидзе считает, что правящая «Грузинская мечта» должна не претензии высказывать украинским коллегам, а задаваться вопросом – почему так получилось:

«Либо Украина не доверяет грузинскому суду, и это очевидно, либо там не учитывают интересы нынешней грузинской политической элиты. Выходит, у грузинских властей не хватает авторитета. Какие ошибки были допущены в отношениях с Украиной – вот какой вопрос можно задать».

В эти дни комментариями по поводу возможного назначения вице-премьером в Украине Михаила Саакашвили пестрят грузинские СМИ. К примеру, конфликтолог Паата Закареишвили предпочел бы, чтобы в Грузии поразмыслили о том, почему президенту Зеленскому понадобился «шут и популист» Михаил Саакашвили, а не беспокоились о том, что грузинские власти могут испортить отношения со стратегическим партнером.

А политолог Гия Хухашвили считает, что Саакашвили Зеленскому нужен как антикризисный менеджер и для баланса в своем правительстве, чтобы не дать министру внутренних дел Арсену Авакову усилить свои позиции. А у Авакова непростые отношения с Саакашвили, напоминает Хухашвили.

Грузинские наблюдатели вспоминают и «непростые» отношения Москвы с Саакашвили. Его назначение не оставят без внимания в Кремле, правда, там, в отличие от Тбилиси, пока хранят молчание.

Учтут ли украинские депутат призывы грузинских коллег, станет известно на этой неделе. Как сообщил сам Михаил Саакашвили, голосование по его кандидатуре на пост вице-премьера по реформам состоится в четверг, 30 апреля.