В Армении число скончавшихся пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 30

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 59, в общем составив 1867. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 18 и сейчас составляет 866.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Как отметила пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян, у скончавшегося 67-летнего пациента были сопутствующие хронические заболевания. Отметим, что в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 30 пациентов с этим диагнозом.

Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 971, а из проведенных тестов на коронавирус 19296 дали отрицательный результат.