Грузинский священнослужитель задержан по обвинению в попытке убийства

Сотрудники департамента полиции региона Шида Картли задержали одного человека за попытку умышленного убийства, а также незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сообщается, он открыл огонь из автоматического огнестрельного оружия по автомобилю, в котором находился потерпевший. После этого подозреваемый скрылся с места преступления.

По информации грузинской службы «Радио Свобода», инцидент произошел между священнослужителями монастыря Кинцвиси в селе Риети Горийского муниципалитета .

Нападавшим, по предварительным данным, является настоятель монастыря отец Давид [Акиашвили], который, предположительно, стрелял в архимандрита Сабу Жгенти. Отец Давид – приёмный сын влиятельного митрополита Иоба.