Новости
Грузинский священнослужитель задержан по обвинению в попытке убийства
Сотрудники департамента полиции региона Шида Картли задержали одного человека за попытку умышленного убийства, а также незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. Об этом сообщили в МВД Грузии.
Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сообщается, он открыл огонь из автоматического огнестрельного оружия по автомобилю, в котором находился потерпевший. После этого подозреваемый скрылся с места преступления.
По информации грузинской службы «Радио Свобода», инцидент произошел между священнослужителями монастыря Кинцвиси в селе Риети Горийского муниципалитета .
Нападавшим, по предварительным данным, является настоятель монастыря отец Давид [Акиашвили], который, предположительно, стрелял в архимандрита Сабу Жгенти. Отец Давид – приёмный сын влиятельного митрополита Иоба.
Другие новости дня
Ведущие кинофестивали мира покажут новые фильмы на YouTube
Нью-йоркский кинофестиваль Tribeca Film Festival совместно с YouTube проведут онлайн-фестиваль кино We Are One: A Global Film Festival ("Мы едины: глобальный кинофестиваль"). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Tribeca.
В онлайн-фестивале, который пройдёт с 29 мая по 7 июня примут участие более 20 крупных международных кинофорумов, включая Каннский, Берлинский, Венецианский, фестивали в Торонто, Нью-Йорке, Лондоне, Локарно, Сан-Себастьяне, Карловых Варах, Токио, международный анимационный фестиваль в Анси, "Сандэнс" и другие.
Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы различных жанров: документальные, игровые, анимационные и музыкальные. Все они будут транслироваться на официальном YouTube-канале фестиваля. Полное расписание будет опубликовано позднее.
В ходе просмотра можно сделать пожертвования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или местным организациям, которые помогают медработникам и сотрудникам служб жизнеобеспечения в период пандемии коронавирусной инфекции.
При этом цифровой формат не станет полноценной заменой кинофестивалям, организаторы которых надеются провести их после окончания пандемии.
Строгий карантин сняли с Лентехского муниципалитета и села Хидискури
С сегодняшнего дня строгий карантин снят с Лентехского муниципалитета и села Хидискури Хашурского муниципалитета Грузии. Об этом сообщил пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани.
Лентехи был объявлен «красной зоной» из-за вспышки коронавируса 10 апреля, Хидискури – 13 апреля. По информации Ираклия Чиковани, после этого детально были изучены все контакты инфицированных, около 4500 граждан прошли термоскрининг.
«С сегодняшнего дня в указанных населенных пунктах действуют те же ограничения, что и по всей территории страны», - объявил Чиковани.
В Грузии из-за пандемии коронавируса введено чрезвычайное положение и комендантский час. Строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны.
Российские власти сделают платной обязательную регистрацию смартфонов
Власти России введут обязательную платную регистрацию смартфонов по идентификационному номеру IMEI к середине 2021 года. Для устройств, купленных за границей, в том числе импортёрами, она будет платной. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции законопроект группы членов Совета Федерации.
Согласно предложенному законопроекту, в России нельзя будет использовать мобильные устройства с незарегистрированными в базе номерами — они будут блокироваться операторами. По утверждению авторов, это должно помочь бороться с кражами техники и с её нелегальным импортом. Три федеральных сотовых компании уже тестировали обмен данными с организацией, которая будет администрировать базу.
Законопроект предполагает, что частные лица должны будут регистрировать купленные за границей телефоны самостоятельно, в остальных случаях это будут делать импортёры. Цену на регистрацию будет устанавливать правительство. Изначально она должна быть не больше 100 рублей за устройство.
Согласно проекту закона, обязательной регистрации будут подлежать не только телефоны, но и планшеты, ноутбуки и многие другие устройства с выходом в интернет, включая бытовые датчики, — сообщало РБК. Устройства с двумя сим-картами потребуют двойной регистрации, — отмечали пользователи коллективного блога "Хабр".
Россия, обогнав Иран, вышла на восьмое место в мире по числу случаев коронавируса
В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 6441 случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением эпидемии.
Общее число инфицированных составляет 93 558. Таким образом, Россия обогнала по числу заболевших Иран и заняла восьмое место по количеству инфицированных в мире.
Умерли за сутки 72 человека, с начала эпидемии - 867 пациентов.
В Москве, по официальным данным, за сутки заболели 3075 человек. Более 40 процентов пациентов - люди в возрасте до 45 лет.
Вчера Россия обогнала по числу подтверждённых случаев коронавируса Китай.
Всего в мире число подтверждённых случаев COVID-19 превысило три миллиона, умерло более 200 тысяч человек. Наиболее пострадавшей от вируса нового типа страной остаются Соединённые Штаты. Там заболевание COVID-19 подтверждено более чем у одного миллиона человек, умерли более 56 тысяч.
В Европе лидером по числу пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией является Испания - почти 230 тысяч человек, умерли более 23,5 тысяч больных. В Италии диагноз COVID-19 подтверждён почти у 200 тысяч человек. Умерли почти 27 тысяч пациентов. Это самый высокий показатель смертности среди европейских стран.
В Армении число скончавшихся пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 30
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 59, в общем составив 1867. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 18 и сейчас составляет 866.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Как отметила пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян, у скончавшегося 67-летнего пациента были сопутствующие хронические заболевания. Отметим, что в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 30 пациентов с этим диагнозом.
Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 971, а из проведенных тестов на коронавирус 19296 дали отрицательный результат.
Спикер Рады пока не определился с поддержкой кандидатуры Саакашвили
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили в правительство. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Разумков отметил, что в команде «Слуги народа» достаточно людей, которые могут быть полезны Кабинету министров.
«Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство», - заявил он.
Ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил Разумкову письмо, в котором говорилось, что назначение экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьера пошатнет отношения двух стран.
Накануне в Верховной раде сообщили, что вопрос назначения Саакашвили пока отсутствует в повестке дня внеочередного заседания парламента, которое пройдёт в четверг, 30 апреля.
Марнеули, штат Джорджия – ошибка Fox News [ВИДЕО]
Американская телекомпания Fox News приписала грузинский Марнеули к штату Джорджия.
Кадры из Марнеули показали в информационном выпуске наряду с городом Монпелье в штате Вермонт, городом Ричмонд в штате Вирджиния и городом Олбани в штате Нью-Йорк.
В репортаже речь шла об акциях протеста с требованием снять ограничения на экономическую деятельность.
В «Радио Марнеули» сообщили, что кадры, показанные в эфире американской телекомпании, были сняты их журналистом.
- В Марнеульском муниципалитете Грузии из-за вспышки коронавируса был объявлен строгий карантин. У местных жителей возникли проблемы с реализацией сельскохозяйственной продукции.
Около четверти жителей Нью-Йорка могли быть заражены COVID-19
Около 25 процентов жителей Нью-Йорка могли быть инфицированы коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты выборочного тестирования, представленные в понедельник губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Результаты тестирования на наличие антител к COVID-19, в котором участвовали семь с половиной тысячи жителей штата, заставляют предположить, что почти 25 процентов были заражены коронавирусом. Около 15 процентов - в пригородах Нью-Йорке Вестчестере и Лонг-Айленде. Это означает, что 2 миллиона 100 тысяч ньюйоркцев могли быть инфицированы, не подозревая об этом. На остальной территории штата уровень заражений составил 3 процента.
Губернаторо Куомо начал кампанию тестирования на антитела к COVID-19 в качестве предварительного шага к восстановлению экономической активности в штате, ставшем эпицентром пандемии в Соединенных Штатах. Он исходит из предположения о том, что инфицированные коронавирусом люди обретают иммунитет к коронавирусу. Однако в понедельник представители Всемирной организации здравоохранения завили о том, что у ученых нет ясного представления о том, обладают ли люди, в прошлом зараженные короновирусом, иммунитетом к COVID-19. Несмотря на большое количество проводимых исследований, они пока не могут дать однозначного ответа на этот вопрос.
По данным губернатора, в последние сутки в штате было зарегистрировано 337 смертей от COVID-19. Это самый низкий с 30 марта показатель.
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило 500
В Грузии выявили 14 новых инфицированных коронавирусом граждан, число подтверждённых случаев выросло до 511.
По данным правительственного портала StopCov.ge, выздоровели 156 пациентов. Скончались 6 граждан с диагнозом COVID-19.
В режиме карантина находятся 5107 граждан, в стационарах под наблюдением врачей – 534.
Глава НАТО: Россия и Китай продолжают кампанию дезинформации
Генеральный секретарь НАТО обвинил Китай и Россию в распространении дезинформации о противодействии пандемии коронавирусу. Йенс Столтенберг провёл встречу с журналистами в формате телеконференции. В ней участвовал корреспондент корпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода Рикард Йозвьяк.
"Российские и китайские представители утверждали, что союзники по НАТО не поддерживают друг друга в противодействии пандемии Covid-19, что наши страны не способны защищать своих стариков и что союзники по НАТО ответственны за распространение вируса. У нас есть несколько примеров заявлений, сделанных в Москве и Пекине, которые не соответствуют действительности и при этом являются попытками нанести ущерб союзническим связям между странами НАТО", рассказал глава НАТО.
"Что касается нашей способностей взаимодействовать в оказании помощи пострадавшим от эпидемии, то на недавней телеконференции министров обороны, все участники согласились наращивать и ускорять совместную работу. Только совместными силами мы и можем обеспечивать доставку больных через границы, перевозить материалы и медицинское оборудование. Утверждения обратного - это неверные утверждения".
Ряд вопросов журналистов касался присутствия войск НАТО на восточном фланге Североатлантического союза.
Авиация НАТО продолжает патрулирование воздушного пространства над Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей
Столтенберг подтвердил, что решимость НАТО продолжать размещение своих боевых подразделений на территории Балтийских государств неколебима. "Это не только слова, но и дела. Боевые подразделения союзников дислоцированы в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Авиация НАТО продолжает патрулирование воздушного пространства над этими странами. Продолжается патрулирование военных кораблей НАТО в Балтийском море", сказал глава НАТО.
Йенс Столтенберг подтвердил, что союзные войска находятся в непрерывном процессе учёбы и тренировок, способны проводить совместные манёвры. Основная часть занятий по поддержанию боевой готовности проходит на базах в местах дислокации.
"Одновременно, войска НАТО продолжают свои миссии в других регионах. Например, мы продолжаем оказывать поддержку силам безопасности Афганистана, где находятся тысячи наших военнослужащих. Мы присутствуем и в Косове, помогая в защите всех групп населения этой страны".
Йенс Столтенберг также рассказал, что военные корабли союзников дежурят в Эгейском море, помогая выполнению соглашения между Турцией и Европейским Союзом о взаимодействии в преодолении миграционного кризиса.
Дороги к кладбищам в Грузии будут закрыты и завтра
В рамках действующего в масштабах Грузии чрезвычайного положения, посещать кладбища по-прежнему не разрешено. Информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.
По их информации, дороги к кладбищам проконтролирует полиция. Администрация правительства еще раз призывает граждан оставаться дома и максимально воздержаться от перемещения в публичных пространствах, беречь здоровье свое и близких.
Борис Джонсон: Правительство настроено переломить ход эпидемии
«Соединенное Королевство в настоящий момент переживает максимальный риск в связи с эпидемией коронавируса», - заявил Борис Джонсон, обращаясь к согражданам с просьбой «не терять терпения» в связи с карантином. Выступая впервые после выписки из больницы, Джонсон сказал, что правительство начинает решительное наступление на болезнь. По словам премьер-министра, карантин не будет отменен «слишком скоро», но детали выхода из нынешнего положения будут определены в ближайшие дни.
Тем временем, как сообщает Би-би-си, вот-вот должно возобновиться применение некоторых «отложенных» из-за коронавируса мер лечения таких болезней как рак.
Премьер-министр выступил перед журналистами у своей резиденции на Даунинг-стрит в день, когда ежедневная статистика зарегистрировала еще 360 летальных исходов среди пациентов больниц с диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число умерших в результате эпидемии составило 21 092. В это число входят 82 медицинских работника и 16 сотрудников вспомогательного персонала. В эту статистику, однако, не включены те, кто умер в домах престарелых и иных интернатах.
В эти дни в некоторых других странах Европы объявлено о начале смягчения ограничений:
Абхазский оперштаб: первый пациент с COVID-19 выписан из госпиталя
Первый пациент, заболевший COVID-19, выздоровел и выписан из Гудаутского госпиталя, сообщает сегодня, 27 апреля, оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса.
За прошедшие сутки тестирование прошли 3 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден.
26 апреля оперативный штаб сообщил о кончине пациентки 1925 года рождения от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний. Диагноз COVID-19 был поставлен ей еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния
С 20 апреля в Абхазии были изменены некоторые ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, и возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков.
Сегодня, 27 апреля, министр здравоохранения республики заявил о необходимости соблюдения всех мер ограничительного характера до 15 мая.
Даты захода круизного лайнера «Князь Владимир» в Сухумский порт перенесены
Компания «Абхазское морское пароходство» сообщило о переносе даты захода круизного лайнера «Князь Владимир» в Сухумский порт, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Как говорится в сообщении, в связи с объявленной пандемией и угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, ООО «Черноморские круизы» отменило все рейсы круизного лайнера «Князь Владимир», включая рейсы с участием Сухумского морского порта, о чем официально уведомило «Абхазское морское пароходство».
При этом подчеркивается, что все необходимые работы и мероприятия, в рамках договоренностей, проведены, и после снятия ограничений и восстановления навигации, Сухумский порт готов к приему лайнера.
Восстановление навигации и определение даты захода круизного лайнера «Князь Владимир» зависят от развития сложившейся ситуации в РФ и снятия ограничений. В соответствии с ранее согласованным планом, первый рейс с участием Сухумского морского порта должен был состояться 4 мая 2020 года.
Сегодня граждане Грузии вернутся на родину из Польши
Граждане Грузии, находящиеся в Польше, возвращаются на родину – чартерный рейс Варшава-Тбилиси, будет выполнен сегодня, 27 апреля, сообщает МИД Грузии. «Среди пассажиров, возвращающихся на родину этим рейсом, есть несовершеннолетние, беременные женщины, студенты и лица с тяжелыми заболеваниями», - сказано в сообщении.
В ближайшее время также запланированы следующие чартерные рейсы: 30 апреля – Мадрид-Тбилиси, 2 мая - Прага-Тбилиси, 5 мая – Афины-Тбилиси, 7 мая – Амстердам-Тбилиси, 9 мая – Берлин-Тбилиси. Все полеты осуществит грузинская авиакомпания Georgian Airways.
По данным на 27 апреля, посольства Грузии в разных странах мира в период пандемии коронавируса оказали помощь 15 393 гражданам и помогли вернуться на родину 7 988, сообщает агентство «Новости-Грузия».
МИД Грузии напоминает, что если граждане Грузии хотят вернуться на родину или им необходима помощь от посольства за границей, они должны заполнить специальную заявку в электронной форме, которая опубликована на веб-сайте министерства и сайте дипломатического представительства. Как правило, билеты поступают в онлайн-продажу за два дня до намеченного полета. Цена билета не должна превышать 199 евро. Все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят обязательный 14-дневный карантин.
Чартерные рейсы для вывоза граждан Грузии, уже были осуществлены из Берлина, Вены, Лондона, Афин, Парижа, Барселоны, Тель-Авива и Пекина.
- В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. С 21 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое недавно было продлено до 22 мая.
Власти Новой Зеландии объявили о победе над эпидемией COVID-19
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что стране «удалось избежать худшего» в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, и в настоящее время эпидемия в стране остановлена. В течение нескольких последних дней в Новой Зеландии выявляют лишь единицы новых случаев заражения. Всего в стране зафиксировано менее 1500 заболевших, умерли 19 человек.
По словам Ардерн, в стране удалось остановить неконтролируемое распространение инфекции. Спциалисты могут отследить источник каждого нового заражения и все контакты зараженных и держать распространение коронавируса под контролем.
Новая Зеландия ввела строгие ограничительные меры в самом начале эпидемии. Были быстро перекрыты границы, введен строгий карантин для всех вернувшихся из-за границы, закрыты для посещений общественные места, кафе и рестораны (им было запрещено даже работать на вынос или через сервисы доставки). Благодаря этим мерам стране фактически удалось предотвратить эпидемию.
Новая Зеландия в понедельник сняла часть ограничений, впрочем, власти подчеркивают, что речь пойдет об открытии экономики, а в общественной жизни пока сохранятся ограничения.
Новая Зеландия вошла в число стран, где распространение инфекции практически удалось остановить, – наряду с Южной Кореей, Вьетнамом, Австралией и самим Китаем, где за последние сутки зафиксированы только три новых случая инфицирования.
Кан Кварчия заявил, что не собирается уходить в отставку
Исполняющий обязанности мэра Сухуми Кан Кварчия прокомментировал слухи о своей отставке.
«Я никуда не ушел, не собираюсь никуда уходить. Я не вижу смысла писать самому [заявление об уходе]. Если, конечно, руководство примет такое решение, будет указ, я не держусь за это место, но попросил бы, чтобы люди объяснили жителям Сухума, по какой причине будет указ о моем увольнении», – сказал Кварчия в специальном видеообращении.
По имеющейся информации, новый президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания может назначить на должность главы администрации Сухуми бывшего вице-премьера абхазского правительства Беслана Эшба.
Cервис по прокату электроскутеров заработал в Грузии
В Грузии заработал сервис по прокату электроскутеров. Шеринг запустила компания «Scroll» в сотрудничестве с американским стартапом «Bird».
Аренда доступна на нескольких парковочных местах в Тбилиси, первые 10 минут поездки бесплатны.
Мэр Тбилиси Кахи Каладзе уже опробовал новый сервис, заявив, что главная цель столичных властей – улучшение экологического фона.
В прошлом году в Грузии впервые запустили и каршеринг электромобилей – сервис поминутной аренды автомобиля.
- Ранее Каладзе предложил ввести в Тбилиси ограничение на передвижение автомобилей по выходным.
Анатолий Бибилов утвердил для Цхинвали наименование «город Сталинир»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня подписал указ об использовании для Цхинвали наименования «город Сталинир», - сообщает агентство «Рес».
«В целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, постановляю:
1. Установить в качестве символа города Цхинвал наименование "город Сталинир", используемое наряду с наименованием «город Цхинвал» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной;
2. Определить использование наименования «город Сталинир» наряду с наименованием «город Цхинвал» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной в следующие дни: а) 9 мая – День Победы; б) 22 июня – День начала Великой Отечественной войны (1941 г.)», - говорится в указе.
Бибилов поручил ряду ведомств организовать мероприятия «с целью популяризации исторического наименования город Сталинир».
- Цхинвали носил название Сталинир (Сталинири) в честь Иосифа Сталина в 1934-1961 годах.
Число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 3 миллиона
Число людей, у которых был выявлен коронавирус нового типа, во всём мире в понедельник превысило 3 миллиона человек. Таковы данные агрегаторов Worldometers и Roylab Stats. Американский институт Джонса Хопкинса пока приводит меньшие цифры, однако и по его подсчётам рубеж в 3 миллиона будет преодолён в понедельник.
Данные опираются на информацию, сообщаемую властями различных стран, и зависят от множества факторов - открытости соответствующих государств, уровня медицины в них, числа и надёжности тестов и так далее.
Число умерших в результате инфекции COVID-19 и её осложнений во всём мире превысило 200 тысяч, а число выздоровевших приближается к 900 тысячам (вероятно, оно больше, поскольку некоторые страны не ведут официальной статистики выздоровевших).
Больше всего инфицированных было выявлено в США, где оно приближается к 1 миллиону. Более 100 тысяч заражённых - в Испании, Италии, Франции, Великобритании, Турции. В России, по официальным данным, их более 87 тысяч.
В мировом масштабе в последнее время можно наблюдать сокращение темпов прироста числа новых инфицированных. В последние дни он в среднем держится на уровне 70-80 тысяч в день. Однако число активных случаев в большинстве стран, включая Россию и США, по-прежнему растёт - заболевает больше людей, чем выздоравливает.
В ряде стран Европы, в которых эпидемия началась в конце февраля-начале марта, в последние дни число активных случаев, однако, снижается. Речь идёт, помимо прочего, о Германии, Италии, Франции, Австрии.
Коронавирус нового типа впервые был выявлен в Китае в декабре прошлого года. Число новых случае заболевания в Китае начало резко снижаться в середине февраля и сейчас в среднем составляет 10-15 в день. Такая же ситуация в Южной Корее, Австралии и ряде других стран, куда эпидемия пришла раньше, чем в Европу и США.
- Во многих странах для замедления распространения инфекции были введены беспрецедентные карантинные меры. Часть из них начала их ослаблять. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что в стране, где карантин ввели 10 марта, его начнут снимать 4 мая. Будут разрешены прогулки. 18 мая ожидается открытие магазинов, музеев и библиотек. В июне должны открыться рестораны и учреждения сферы услуг. Похожие графики сейчас реализуются также в Германии, Австрии и Чехии.
- Губернаторы штатов Колорадо, Миссисипи, Монтаны и Теннесси разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника, сообщает "Голос Америки". Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина. Все эти штаты не относятся к числу наиболее пострадавших от эпидемии.
- В России до 30 апреля действует так называемый режим нерабочих дней, в большинстве регионов дополненный самоизоляцией (по сути речь идёт о карантине - ограничениях на выход из дома). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на этой неделе президент Владимир Путин обратится к россиянам и сообщит о дальнейших шагах. По числу новых инфицированных за сутки Россия сейчас на втором месте в мире после США.
В Грузии заявили, что в стране не будет дефицита зерна из-за российского запрета на экспорт
Россия приостановила до 1 июля экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза, сообщили в Минсельхозе страны.
«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта», - отмечается в сообщении.
В Грузии заявили, что у страны не возникнет проблем с пополнением запасов зерна из-за решения России. «Обеспечение будет бесперебойным», - сказал министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, не сообщая подробностей.
Председатель Ассоциации производителей зерна и хлебопродуктов Леван Силагава при этом отметил, что у грузинских компаний есть действующие контракты по поставкам зерна из России и импорт не приостановлен.
Ранее сообщалось, что с 12 апреля начал действовать запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - в том числе гречки, риса и чеснока.
Ким Чен Ын вновь не появляется на публике, но благодарит строителей курорта в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность строителям курортной туристической зоны на востоке страны, сообщили в понедельник государственные медиа. При этом он не был показан государственным телевидением. Политик с 11 апреля не появлялся на публике, что спровоцировало слухи о его болезни или смерти.
О сообщении СМИ Северной Кореи рассказало южнокорейское агентство "Рёнхап". В понедельник благодарность Кима строителям туристической зоны Вонсан-Кальма распространили официальная газета правящей Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" и центральное телевидение страны. "Верховный лидер Ким Чен Ын выразил свою благодарность рабочим, посвятившим себя строительству", — говорится в сообщении. Сам Ким в кадре не появлялся.
Слухи о тяжёлой болезни Кима распространились после того, как он пропустил 15 апреля торжественную церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения своего деда — вечного президента КНДР Ким Ир Сена. Агентство Reuters сообщало, что в КНДР вылетела группа китайских врачей, несколько гонконгских и японских изданий рассказали, что, по их данным, Ким мог перенести операцию на сердце.
Заместитель директора поддерживаемого Пекином гонконгского спутникового канала HKSTV написала в субботу в социальной сети "Вейбо", что Ким мог умереть, ссылаясь на "очень надёжный источник", сообщение было распространено среди читателей и попало в ряд западных СМИ.
Южнокорейские официальные лица заявляют, что ничего необычного с Кимом не происходит, — напоминает "Рёнхап". Советник президента Южной Кореи Мун Чун Ин заявил в интервью каналу Fox News, что по данным правительства страны Ким Чен Ын находится в полном порядке в Вонсане.
Сотрудничающий с разведкой американский сайт 38 North обнаружил поезд Ким Чен Ына рядом с элитным курортом в регионе. Сотрудник Университет Кунмин кореевед Андрей Ланьков напоминает в своём телеграм-канале, что в 2014 году лидер Северной Кореи уже пропадал от публики на 40 дней.
В Абхазии заявили о необходимости соблюдения ограничительных мер до 15 мая
До 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, – заявил сегодня министр здравоохранения и социального обеспечения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия.
По его словам, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. «Но нет стопроцентной гарантии того, что зараженных не будет завтра в большем количестве», – отметил Цахнакия.
Министр подчеркнул, что практически ежедневно граждане возвращаются в Абхазию из России – где идёт рост числа инфицированных коронавирусом.
«Так, по данным Роспотребнадзора, такая тенденция будет сохраняться как минимум до 15 мая текущего года. Очень сложно сказать однозначно, каким путем пойдет эпидпроцесс в течение мая месяца, поэтому мы считаем, что до 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, в том числе самоизоляцию, исключение каких-либо массовых мероприятий и другие пункты, должны выполняться в полном объеме», – заявил он.
В самопровозглашенной республике Абхазия выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациентка 1925 года рождения, находившаяся в Гудаутском госпитале, накануне скончалась от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний.
С 20 апреля в Абхазии были изменены некоторые ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, и возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков.
Со стабильного на негативный – агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу Грузии
Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу Грузии со стабильного на негативный. Долгосрочный международный рейтинг подтверждён на уровне «BB».
Специалисты Fitch полагают, что спад ВВП Грузии на фоне пандемии коронавируса составит 4.8% в 2020-м. В пресс-релизе говорится о «значительном шоке для маленькой и открытой экономики Грузии – с большой зависимостью от туризма».
В 2021 году рост грузинской экономики составит 4.3%, - полагают аналитики Fitch.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.