Закон божий против закона о чрезвычайном положении

Грузинская православная церковь не собирается прислушиваться к правительству и медикам. Пасхальное богослужение пройдет в обычном режиме, а священники не будут призывать паству молиться дома. Наоборот, сделают все для того, чтобы желающие присутствовать на ночном бдении не попали бы под действие закона о чрезвычайном положении.

Церковь заранее подготовилась к последнему акту противостояния с властями. Настоятель тбилисского храма Преображения Господня Шалва Кекелия в срочном порядке обустраивает территорию, на которой в пасхальную ночь смогут разместиться около двух тысяч человек. Священнослужитель заявил, что это позволит пастве остаться в ночь на воскресенье рядом с храмом и при этом не нарушать комендантский час.

«Мы также готовим стулья для людей, планируем установить громкоговорители. Также мы постараемся соблюдать социальное дистанцирование, как предписывает закон. Любой нарушитель закона, естественно, будет оштрафован. Поэтому было сказано, что, поскольку с девяти вечера до шести утра действует комендантский час, никто не должен находиться на улице».

Причем территорию помогают обустраивать известные грузинские спортсмены. Для «противокарантинного» убежища выбрали задние бывшей семинарии, расположенное рядом с храмом.

Примечательно, что идею «обойти закон», массово укрывшись в церквях, активно поддержал бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По мнению экс-главы кабинета министров, раз храм является домом Божьим, то для верующих также вполне может служить «домом», а значит, никакого нарушения закона не будет:

«Думаю, что решение о проведении пасхальной литургии в храмах, так же, как и сохранение обряда причастия, является наиважнейшим в ситуации, в которой оказались наша страна и Церковь. И это решение напрямую связано с верой в Христа и таинством причастия. Что касается чрезвычайного положения, абсолютно возможно, чтобы верующие, соблюдая установленные правила, оставались в храмах с девяти часов вечера до шести утра. Ведь храм – это дом Божий. А значит – и дом всех тех людей, которые с покорностью приближаются к Господу», – написал Квирикашвили на своей страничке в социальной сети Facebook.

При этом бывшего премьера, так же, как и до того министра внутренних дел или министра юстиции, не смущает тот факт, что закон запрещает не только выходить на улицу, но и собираться в компании больше, чем три человека.

По мнению теолога Васила Кобахидзе, то, что происходит сегодня, когда все думают не о том, как соблюсти закон, а лишь о том, как его обойти, а государство не препятствует этим попыткам, говорит лишь об одном – отсутствии государственности:

«Церковь убивает собственных граждан. Почему она это делает? Почему ей позволяют это делать? Наше правительство показало себя трусливым и недееспособным. У нас нет государства. У нас есть один институт, который диктует всем, что делать. Везде, кроме Грузии, все церкви закрылись. У нас же церковь пользуется моментом, чтобы осуществить месть властям за дело о цианиде».

Увещевания представителей власти вряд ли помогут, считают эксперты в области изучения отношений церкви и общества. Равно как и запрет на посещение кладбищ. Запрещать посещать церкви власти не решаются, но мэр Тбилиси Каха Каладзе все же попытался достучаться до душ и сердец верующих:

«Мы все очень хорошо понимаем, почему приняты эти решения, опять-таки из-за состояния нашего здоровья, для того, чтобы заботиться о наших детях, наших родителях, наших бабушках и дедушках, здесь мы говорим о самом ценном, что у нас есть, о человеческой жизни. Мы должны заботиться друг о друге. Каждый обязан оставаться дома и соблюдать закон. Я думаю, что наша вера учит именно этому. Верующий человек несет двойную ответственность перед страной, потому что его духовная миссия заключена в заботе о ближних. Оставаться дома – значит укреплять веру и не поддаваться искушению. Я хочу обратиться ко всем верующим и призвать их оставаться дома и молиться за здоровье и жизнь других людей».

Впрочем, у церковников свои приоритеты – епископ Бодбийский Яков, отвечая на вопросы, что же все-таки будет происходить в пасхальную ночь, предложил дождаться пасхальной ночи и увидеть все собственными глазами.

По мнению теолога Гочи Барнова, отказываясь следовать законам, церковь своими действиями ставит под вопрос само понятие государственности:

«Патриархия пытается сейчас оказать серьезное давление на власти, чтобы потом использовать это в своих целях. Это подрыв государственных устоев, так как обеспечение защиты граждан – прямая задача и обязанность государства».

Государство же, судя по всему, умывает руки, оставляя вопрос посещения церквей на усмотрение граждан. Это вызвало жесткую реакцию со стороны других религиозных конфессий. По словам представителей мусульманской общины Грузии, позиция правительства и вчерашние заявления его главы носят ярко дискриминационный характер. То, что мечети по всей стране закрыты, а в православные церкви сохраняется свободный доступ, противоречит как Конституции, по которой Грузия является светским государством, так и утверждениям правительства, что перед законом все равны. Во время вчерашнего выступления Георгий Гахария заявил, что Грузия исторически является православной страной и закрытие церквей невозможно:

«Лично я скажу, что церковь не закроется, особенно в Пасхальную ночь, и здесь моим и нашим основным союзником является гражданин, который является разумным и который знает, что сам должен взять на себя ответственность».

Обычно сдержанный глава Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе выступил с жестким заявлением. По его словам, если сегодня ослабить социальное дистанцирование и не следовать чрезвычайным нормам, к концу апреля и в первой декаде мая в Грузии будет несколько тысяч случаев COVID-19:

«Это недопустимо. Мы играем с огнем! Я вам прямо скажу: следующие 2-3 недели будут очень тяжелыми. Подсчитайте, что 20-30% будут нуждаться в интенсивной терапии и реанимационных мерах, что будет довольно тяжелым бременем для системы здравоохранения. И, к сожалению, у нас будут потери. Поэтому мы должны относиться ко всему этому очень серьезно. Я прошу народ Грузии соблюдать все правила, установленные государством».

Но народ в своем большинстве прислушивается скорее к церкви, чем к правительству или медикам. И это, по мнению теолога Георгия Тигинашвили, может привести к катастрофическим последствиям:

«Патриархия пользуется ситуацией, чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию и пытается оказать влияние на паству и таким образом давить на правительство. Все эти выходящие за рамки логики заявления в итоге могут обернуться очень тяжелыми последствиями для населения Грузии. Государство же, которое должно быть занято обеспечением исполнения закона и не позволять какой-то привилегированной касте нарушать закон, тем более когда речь идет о жизни граждан, в этой ситуации должно максимально жестко реагировать на подобные заявления церкви».

Впрочем, большинство наблюдателей не верят в то, что правительство Грузии решится пойти на жесткие меры в отношении церкви. Особенно в год выборов. Политическая цена для правящей партии может оказаться гораздо выше, чем жизни нескольких десятков или даже тысяч граждан. Для церкви же вопрос массовости присутствия граждан на службах лежит не только, а возможно, и не столько в духовной плоскости. Сотни тысяч граждан – это сотни тысяч, если не миллионы проданных свечек, к слову, не облагающихся никаким налогом.