В Абхазии созданы министерства туризма и сельского хозяйства

Украинский Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам, назначение заблокировано во фракции «Слуга народа». Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор украинского портала Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Официальные источники информацию пока не подтверждают.

«Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим «сливом» - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов. Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию - то есть даже статус переговорщика понижен», - пишет Бутусов.

Журналист говорит, что в офисе президента обдумывают, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве.

«В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата «Слуги народа» с максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой», - говорится в статусе.

Бутусов пишет, что также провалена идея назначения Давида Сакварелидзе главой Государственного бюро расследований.

«Идею назначить Давида выдвинул сам президент Зеленский, озвучил ее широкому кругу своей команды, и многие начали уже поздравлять Давида. Но с самим Сакварелидзе до сих пор никто из ОП даже не разговаривал. Так что слова остаются словами», - пишет журналист.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не уверен, поддержит или нет назначение Михаила Саакашвили в правительство.