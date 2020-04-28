Самозанятым не открыли физический закон

Регистрация самозанятых работников начнется в следующем месяце, но не все получат материальную помощь от государства.

Онлайн-регистрация самозанятых и неформальных работников для получения единовременной помощи правительства в размере 300 лари пройдет с 21 мая до 1 июня. Для этого разрабатывается специальный сайт.

В течение дня позиция властей немного менялась и в итоге стала мягче. Поначалу, согласно пояснениям заместителя министра здравоохранения Тамар Баркалая, люди, работающие с физлицами и потерявшие работу в результате эпидемии коронавируса, в список счастливчиков не входили.

«К сожалению, люди, работающие на частной основе, не смогут получить помощь, поскольку, к сожалению, подтверждения от отдельного физического лица будет недостаточно. Если гражданин работал водителем такси, то лицензии будет достаточно. Однако, если он работал водителем в семье, свидетельства семьи, к сожалению, не хватит. Сертификат должен быть выдан юридическим лицом», – отрезала Тамар Баркалая.

Согласно этой же процедуре, «например, для уборщика достаточно будет письма от организации, где он работал; для продавца – письмо от администрации рынка, где он работал; любой вид поступлений с банковского счета, доказывающий, что доходы этого человека были отражены в первом квартале 2020 года, будет достаточным для оказания такой социальной помощи», – заявляют в правительстве.

Социальный пакет правительства является дискриминационным и оставит без мизерного пособия большинство нянь, водителей, садовников и прочих, подчеркивают в оппозиции. По словам члена политсовета «Европейской Грузии» Зураба Чиаберашвили, государство должно помочь всем безработным:

«Это несправедливый подход, так как известно, что роль теневого, неформального сектора в экономике очень велика. Наш рецепт – оказать повсеместную помощь безработным, за исключением работников публичного сектора и гражданам с высокими докризисными окладами».

По всей видимости, вал критики со стороны оппозиции и специалистов вынудил власти выступить с дополнительными разъяснениями. Глава Минфина Иване Мачавариани посвятил этому вопросу дополнительный брифинг, в ходе которого заверил, что в вопросе компенсаций будет проявлен максимально либеральный подход – наказанию не будут подвергнуты юридические лица, которые трудоустраивали незарегистрированных работников:

«У нас есть соответствующий план - очень упрощенный способ доказать самозанятым, что они зарабатывали до кризиса. Мы разработали новую схему для выявления людей, которые занимались индивидуальной трудовой деятельностью в различных областях, для людей с различными статусами, которых будет намного легче найти. Однако есть группа людей, которым немного сложнее подтвердить, что они получали доход, и здесь мы постараемся проявить максимально мягкий подход», – пообещал министр.

В «Нацдвижении» жестко раскритиковали и эти обещания. По мнению главы фракции Романа Гоциридзе, схема лишь способствует увеличению социальной пропасти:

«Антикризисный план не прописан ни в правовом, ни в финансовом поле, так как не нашел отражения в госбюджете. Однако уже сейчас можно сказать, что просматривается дискриминационный подход, который делит людей на две категории – не является секретом, что большинство самозанятых из 800 тысяч никогда не проходили регистрацию и поэтому заочно объявлены гражданами второго сорта».

На это последовал политический ответ от правящей команды – бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе перенес полемику в Facebook, где припомнил оппозиции итоги масштабного кризиса 2008 года.

«Антикризисный план «Единого национального движения» в 2008-2009 годах дал потрясающие результаты: сотни остановленных строек, сотни обанкротившихся отелей и других туристических объектов; сотни банкротств малого и среднего бизнеса, десятки тысяч должников банков и 1,15 миллиона человек за чертой бедности».

Там, где «Нацдвижение» выделило 0 лари для граждан и экономики, мы выделяем более миллиарда лари – таков антикризисный план «Грузинской мечты», – написал Ираклий Кобахидзе.