Антикризисный план не учел арифметические действия

Сегодня правительство Грузии представило план преодоления последствий коронавируса. Оппозицией проект был подвергнут жесткой критике. Впрочем, главные баталии ожидаются в мае, когда придет время кризисной корректировки бюджета.

По сути, сегодня премьер-министру Грузии Георгию Гахария дважды пришлось представлять антикризисный план. Презентацию с цветными слайдами премьер провел для расширенного состава антикризисного совета, а затем – в ходе специального брифинга. Ее краткое содержание свелось к следующим тезисам.

Негативное влияние пандемии на экономику страны в 2020 году приведет к тому, что ВВП снизится на 4%, а госбюджет недосчитается 1,8 миллиарда лари.

Потери бюджета будут покрыты за счет заимствований. Прогнозируемый объем внешней помощи – 3 миллиарда долларов США, а в целом на антикризисные меры будет израсходовано порядка 3,5 миллиардов лари.

350 тысяч работников, потерявших работу после объявления чрезвычайного положения и не имеющие доходов, получат помощь от государства в размере 200 лари в течение шести месяцев. Расходы бюджета составят 460 миллионов лари.

Самозанятые граждане после идентификации их места работы могут рассчитывать на 300 лари единовременной помощи. На эти цели выделено 75 миллионов лари.

Далее премьер перешел к планам помощи бизнесу. Прежде всего, это субсидирование подоходного налога работников:

«За сохранение рабочих мест компаниям в течение шести месяцев будут покрыты расходы на подоходный налог исходя из оклада 750 лари. Эта субсидия касается всех окладов до 1500 лари. Бюджет этого мероприятия составляет 250 миллионов лари».

Третий пакет помощи – социальный. Его объем – 83 миллиона лари. В том числе, государство выделит по 600 лари 190 тысячам семьям с низким социальным рейтингом, а также лицам с тяжелыми формами инвалидности.

Выплаты начнутся с мая, отсчет кризисного полугодия будет вестись со дня объявления режима ЧП – 21 марта.

Оппозиция ожидаемо раскритиковало объемы социального пакета.

По словам Нино Бурджанадзе, лидера «Демократической Грузии», цифры, названные сегодня премьер-министром, оставляют гнетущее впечатление. Они свидетельствуют о чрезвычайно сложной ситуации в стране, и часть населения будет обречена на голод, заявила Бурджанадзе.

«Когда было объявлено, что в нашем бюджете будет дефицит в размере 3,5 миллиарда лари, и в то же время правительство заявило, что в результате затягивания поясов было мобилизовано только 300 миллионов, – это очень тяжелая цифра. Когда правительство заявляет, что оно поможет инвалидам только на 100 (30$) лари, это крайне тяжелые цифры», – сказала Нино Бурджанадзе.

У «Нацдвижения» вопросы по перспективам привлечения средств, и в особенности в части международной помощи. Говорит одна из лидеров партии Саломе Самадашвили.

«Эта программа и бюджет должны были быть представлены в парламент, и в этом случае у нас была бы возможность задать вопросы об антикризисном плане. У меня лично много замечаний в плане международной помощи, потому что мы не слышали конкретных подробностей о том, о каких именно финансах идет речь. Кроме того, неясно, как правительство намерено восполнить огромный дефицит бюджета», – заявила политик.

Раскритиковали проект и в «Европейской Грузии». Лидер партии Гига Бокерия был особенно резок.

«Это крайне запоздалый, поверхностный и туманный план, оставляющий широкое поле для коррупции. Мы не услышали ничего о стимулировании экономики – не планируется снижение налогов, без которого не выйти из этой тяжелой ситуации. Они примеривают мантию заботливого правительства, которое лучше нас умеет распоряжаться нашими деньгами», – заявил политик.

«За некоторыми исключениями мы увидели программу социальной помощи, которая практически не имеет ничего общего со стимулированием экономики. Печально, когда 80% кабмина не понимает разницы между экономикой и социальной помощью», – написал сразу после презентации в социальной сети политолог Гия Хухашвили.

«Даже в презентации допущена арифметическая ошибка!» – написал на своей странице в Fаcebook экономист, ассоциированный профессор Университета бизнеса и технологий Ираклий Макалатия.

«Временно безработные получат в общей сложности 1200 лари на каждого, и говорится, что около 350 000 получат пособие, значит, бюджет помощи составит 350 000 x 1 200 = 420 млн. При этом 460 млн указаны в бюджете презентации. Где 40 миллионов? Либо они не могут хорошо рассчитать на калькуляторе, либо...» – говорится в сообщении экономиста.

На все эти выпады последовала реакция премьера Гахария, заявившего, что привык к критике со стороны оппозиции.

«Время представления бюджетного кризиса – май, и этот бюджет не может обойтись без дискуссии в парламенте. Все это обязательно будет обсуждено с вами. Если мы увидим в критике здоровые, содержательные моменты, мы используем это на благо страны», – пообещал премьер.