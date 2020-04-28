Во Владикавказе арестован участник митинга против режима самоизоляции

Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на два месяца местного жителя Джона Джиоева, который участвовал в митинге против так называемого режима самоизоляции.

Джиоева обвиняют в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти. По соответствующей статье уголовного кодекса ему грозит до семи лет лишения свободы.

20 апреля во Владикавказе на площади перед Домом правительства прошел несанкционированный митинг, в котором участвовали несколько сотен человек. Собравшиеся потребовали помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, и отправить в отставку главу республики Вячеслава Битарова. Сотрудники ОМОНа вытеснили митингующих с площади. 69 человек были задержаны.

Позже четырнадцать из них были приговорены к административным арестам, а Следственный комитет по Северной Осетии возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских. По версии следствия, во время столкновения с протестующими пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов.