Зурабишвили призвала Украину не оскорблять грузинское общество назначением Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со специальным заявлением в связи с возможным назначением на должность вице-премьера Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Зурабишвили, планы Киева вызвали «обоснованную озабоченность и резкую реакцию» не только со стороны властей, но и со стороны грузинского общества, - сообщает СОВА.

«Грузия и Украина являются близкими стратегическими партнерами. Наше сотрудничество основано на многовековой дружбе и уважении между народами, на наших общих интересах и устремлениях. Несмотря на это, в эти дни наш партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру человека, который был признан виновным всеми тремя судебными инстанциями Грузии», - отметила Зурабишвили.

Зурабишвили не исключает, что таким образом некие силы могут попытаться внести раскол в непоколебимую дружбу между Тбилиси и Киевом. По признанию президента, она прекрасно понимает, что в международных отношениях неприемлемо вмешательство во внутренние дела и кадровую политику других стран.

«Впрочем, также неприемлемо и абсолютно непонятно избрание этого человека [Саакашвили] на любую публичную позицию в украинском правительстве», - заявила Зурабишвили.

Президент отметила, что имя Михаила Саакашвили фигурирует не только в приговорах грузинского правосудия, но и в решениях Европейского суда по правам человека: «не говоря о том, что его обвиняют и в серьезных коррупционных преступлениях».

«Я даже не могу представить, кто может быть настолько важным человеком, чтобы Украине стоило из-за него поставить на чашу весов давние отношения между нашими государствами, проигнорировав наши институты и оскорбив наше общество», - отметила Зурабишвили.