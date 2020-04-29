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Число инфицированных коронавирусом в США превысило миллион
Власти Соединенных Штатов сообщили, что число инфицированных коронавирусом в стране превысило 1 миллион человек. Количество скончавшихся от COVID-19 – более 58 тысяч – уже превышает потери США во Вьетнамской войне. 142 тысячи на сегодняшний день выздоровело. Больше всего инфицированных и умерших - в штате Нью-Йорк.
Президент США Дональд Трамп считает, что причина столь высокого числа выявленных зараженных в его стране – то, что в Соединенных Штатах "тестирование намного лучше, чем в какой-либо иной стране мира".
Глава американского Национального института изучения аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи отметил, однако, что большой проблемой для США остается "обеспечение возможности пройти тест для всех людей, которые в этом нуждаются". По словам Фаучи, эта задача должна быть решена к концу мая – началу июня.
В абсолютных числах США на первом месте в мире по числу тестов - около 6 миллионов. Однако по числу тестов на душу населения Соединённые Штаты не в лидерах. В Исландии и ОАЭ, например, протестировали более 10 процентов населения. В США - менее 2 процентов.
Федеральное правительство и власти отдельных штатов США придерживаются различных взглядов на темпы смягчения карантинных мер. Президент Трамп выступает за по возможности более скорое "открытие" американской экономики, руководство некоторых штатов, например, губернатор наиболее пострадавшего от эпидемии штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, призывает к большей осторожности.
За последние пять недель количество безработных в США достигло 26,5 млн, это почти 1/6 всего трудоспособного населения страны. Администрация Трампа утверждает, что по итогам апреля доля безработных превысит 16 процентов.
Всего в мире к утру 29 апреля почти 3 миллиона 150 тысяч выявленных случаев инфекции, умерли более 218 тысяч человек.
Другие новости дня
За сутки в России жертвами коронавируса стали более 100 человек
В России за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек. Таковы данные оперативного штаба. Впервые число жертв COVID-19 за сутки превысило 100. Всего, по данным властей, в России от инфекции и её осложнений умерли 972 человека.
Число инфицированных коронавирусом в России приближается к 100 тысячам. За сутки выявлен 5841 новый случай заражения. Это на несколько сот меньше, чем днём ранее. Всего с начала эпидемии выявлено 99 399 инфицированных. Более 10 тысяч человек признаны выздоровевшими.
Больше всего случаев заражения и летальных исходов – по-прежнему в Москве. За последние сутки в российской столице выявлены более 2 тысяч новых случаев инфекции, всего их уже более 50 тысяч. При этом прирост числа инфицированных в Москве за последние сутки – самый маленький за последние 6 дней. В масштабах всей России темпы роста также снижаются, хотя по числу новых случаев за сутки она по-прежнему на втором месте в мире после США.
- По утверждениям властей, пик эпидемии ожидается в начале мая. Президент России Владимир Путин накануне продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно, в Москве до 12 мая продлён так называемый режим самоизоляции (карантинные меры). При этом Путин поручил правительству разработать план постепенной отмены ограничительных мер начиная с 12 мая.
- Нерабочие дни в России и карантинные меры в большинстве её регионов продолжаются с конца марта, когда начался резкий рост числа инфицированных. Оппозиционные политики и активисты подвергают власти критике за недостаточные, по их мнению, меры по поддержке граждан и бизнеса, которые страдают от ограничений.
Клинтон поддержала Байдена в борьбе за пост президента
Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах 2016 года Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена на предстоящих осенью президентских выборах.
Клинтон выступила во время виртуальной встречи Байдена с избирателями. Все предвыборные мероприятия сейчас проходят в Интернете из-за эпидемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.
Клинтон назвала Байдена своим "другом", человеком, который "всю жизнь готовился к тому, чтобы стать президентом", а также высказала мнение, что он - именно тот лидер, который нужен Америке в этот непростой период времени. "Подумайте о том, насколько лучше было бы, если бы сейчас у нас был президент, который бы прислушивался к учёным" - сказала Клинтон.
Она стала одной из последних ведущих демократов, поддержавших Байдена. Ранее поддержку своему бывшему вице-президенту выразил Барак Обама.
- Байден практически обеспечил себе выдвижение в президенты от демократов после того, как все его соперники, включая Берни Сандерса, отказались от продолжения борьбы на праймериз.
- В 2016 году Клинтон набрала больше голосов избирателей, чем баллотировавшийся от республиканцев Дональд Трамп, однако проиграла ему в коллегии выборщиков, уступив в ключевых штатах. В выборах 2020 года Клинтон участвовать не стало. Поддержка ею Байдена ожидалась.
- По последним опросам, Байден на несколько процентов в среднем опережает Трампа.
- Бывшая помощница Байдена в Сенате Тара Рид недавно обвинила его в сексуальных домогательствах, по её утверждениям, имевших место в 1990-е годы. Сам Байден не комментировал эти обвинения, в его штабе их категорически отвергли. СМИ пока не нашли каких-либо дополнительных подтверждений слов Рид.
$7.51 на жителя Грузии – The Telegraph называет Иванишвили самым щедрым донором
Экс-премьер Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили больше всего пожертвовал на борьбу с коронавирусом в мире – в пересчёте на душу населения. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
Иванишвили перечислил в грузинский фонд StopCov 100 миллионов лари (около 30 млн долларов США). Издание указывает, что контрибуция миллиардера на каждого жителя страны составляет $7.51.
В статье говорится, что состояние Иванишвили – 4 миллиарда долларов, что около 1/3 от ВВП Грузии.
The Telegraph отмечает, что Иванишвили сделал состояние на покупке бизнеса в эпоху российской приватизации и его продаже с огромной прибылью.
Интервью британскому изданию дал действующий премьер Грузии Георгий Гахария.
«Благотворительность Бидзины Иванишвили поддерживает грузинское государство и институты в течение нескольких десятилетий, оказывая огромную помощь в сохранении грузинской культурной самобытности. Пандемия не является исключением. Снова Бидзина Иванишвили продемонстрировал большую поддержку и сострадание к своим согражданам перед лицом общей угрозы», - заявил Гахария.
На второй позиции после Иванишвили в рейтинге крупнейших доноров (учитывая пожертвование на душу населения) – австралийский бизнесмен Эндрю Форрест. Грузинский экс-премьер также опережает Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Майкла Блумберга, Сильвио Берлускони и Алишера Усманова.
- Иванишвили почти не появляется на публике с начала пандемии коронавируса. Он стал объектом критики лидеров оппозиции из-за видео, опубликованного его сыном в видеохостинге TikTok.
За сутки от коронавируса в Грузии выздоровели 12 пациентов, новых случаев всего 6
Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Грузии выросло за сутки на 12, - сообщила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая. При этом выявлено лишь 6 новых инфицированных.
Число подтверждённых случаев достигло 517, из них выздоровели 168. Скончались 6 граждан с диагнозом COVID-19.
В режиме карантина находятся 5153 гражданина, в стационарах под наблюдением врачей – 549.
В самопровозглашенной республике Абхазия нет активных случаев коронавируса. Два пациента выздоровели, одна пожилая женщина погибла.
Госдеп США: Армения и Азербайджан нарушают Договор об обычных вооружениях в Европе
Согласно докладу Госдепартамента США, и Армения, и Азербайджан нарушают или не соблюдают Договор об обычных вооружениях в Европе. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента о соблюдении договоров и обязательств по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению, - сообщает «Радио Азатутюн».
В опубликованном докладе подведены итоги 2019 года. Он охватывает нарушения, допущенные государствами всего мира в области контроля над всеми видами вооружения. Доклад рассматривает многие страны, в частности Китай и Иран.
Договор об обычных вооружениях в Европе составляет часть этого широкого доклада. По части Армении отмечается, то хотя Армения выражает свою полную поддержку этому договору, в 2019 году общее количество бронетехники Армении, как и прежде, превышало допустимые пределы, установленные европейским договором о контроле над обычными вооружениями.
Что касается Азербайджана, то в докладе не указывается конкретный вид вооружения, но отмечается, что общее количество вооружений ВС Азербайджана в 2019 году продолжало превышать пределы, предусмотренные под договору об ограничении вооружений. Кроме того, Азербайджан ни разу за весь 2019 году не уведомил о проведении крупных военных учений, что является одним из требований Венского договора.
Также отмечается, что невыполнение и Азербайджаном, и Арменией некоторых других обязательств договора вызывает обеспокоенность.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в 1990 году государствами-членами НАТО и государствами-участниками Организации Варшавского договора.
Соглашение устанавливает квоты для обычных вооружений, больше которых данная страна иметь не должна.
Зурабишвили призвала Украину не оскорблять грузинское общество назначением Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со специальным заявлением в связи с возможным назначением на должность вице-премьера Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Зурабишвили, планы Киева вызвали «обоснованную озабоченность и резкую реакцию» не только со стороны властей, но и со стороны грузинского общества, - сообщает СОВА.
«Грузия и Украина являются близкими стратегическими партнерами. Наше сотрудничество основано на многовековой дружбе и уважении между народами, на наших общих интересах и устремлениях. Несмотря на это, в эти дни наш партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру человека, который был признан виновным всеми тремя судебными инстанциями Грузии», - отметила Зурабишвили.
Зурабишвили не исключает, что таким образом некие силы могут попытаться внести раскол в непоколебимую дружбу между Тбилиси и Киевом. По признанию президента, она прекрасно понимает, что в международных отношениях неприемлемо вмешательство во внутренние дела и кадровую политику других стран.
«Впрочем, также неприемлемо и абсолютно непонятно избрание этого человека [Саакашвили] на любую публичную позицию в украинском правительстве», - заявила Зурабишвили.
Президент отметила, что имя Михаила Саакашвили фигурирует не только в приговорах грузинского правосудия, но и в решениях Европейского суда по правам человека: «не говоря о том, что его обвиняют и в серьезных коррупционных преступлениях».
«Я даже не могу представить, кто может быть настолько важным человеком, чтобы Украине стоило из-за него поставить на чашу весов давние отношения между нашими государствами, проигнорировав наши институты и оскорбив наше общество», - отметила Зурабишвили.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
Палата представителей Конгресса не возобновит заседаний из-за вируса
Палата представителей Конгресса США отменила планировавшиеся на следующую неделю заседания в связи с опасностью заражения коронавирусом. Об этом сообщил во вторник глава демократического большинства в Палате представителей Стени Хоер.
По его словам, врач Палаты представителей считает, что в данной ситуации проведение заседаний верхней палаты Конгресса представляет повышенный риск, и он рекомендует законодателям не подвергать такому риску. Президент США Дональд Трамп подверг законодателей-демократов критике, заявив, что они "наслаждаются отпуском". Одновременно Сенат, где большинство принадлежит Республиканской партии, намерен провести заседания на будущей неделе
Конгресс прервал нормальную деятельность в марте, собираясь в последние недели лишь на редкие голосования по законопроектам, посвященным финансированию мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Используя особые правила голосования, согласно которым в зале требуется присутствие небольшого числа законодателей, Конгресс одобрил два законопроекта, предусматривающих выделение 3 триллионов и 484 миллиардов долларов. На следующей неделе Конгресс должен был обсудить меры дополнительной финансовой поддержки штатов и муниципалитетов. Эта сумма может достичь 500 миллиардов долларов.
Члены обеих партий пытаются договориться о процедурах, которые помогут Конгрессу работать более эффективно в беспрецедентной для американского парламента ситуации, в частности, введения дистанционного голосования и голосования по доверенности, которое запрещено существующими правилами.
Беслан Джопуа назначен первым вице-премьером, Владимир Делба – министром финансов
Первым вице-премьером самопровозглашенной республики Абхазия назначен Беслан Джопуа. Соответствующий указ сегодня, 28 апреля, подписал президент Аслан Бжания. С октября 2011 года по октябрь 2014 года Джопуа занимал должность министра сельского хозяйства республики.
Указом президента вице-премьером, министром финансов республики назначен Владимир Делба. Делба - кандидат экономических наук, с октября 2011 по апрель 2015 уже занимал должность вице-премьера, министра финансов республики, сообщает «Абхазия-Информ».
В муниципалитете Вани упразднены контрольно-пропускные пункты
В соответствии с решением правительства упразднены контрольно-пропускные пункты в муниципалитете Вани (регион Имерети). Губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе заявил, что эпидемиологическая ситуация в муниципалитете полностью контролируется и контрольно-пропускные пункты больше не нужны.
В так называемом «кластере Вани» выздоровели четыре пациента. Один из них покинул клинику несколько дней назад, трое выпишутся из инфекционной больницы Кутаиси завтра, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В городе Вани с 8 апреля был введен строгий карантин. На КПП на въезде в город полицейские и военные измеряли въезжающим гражданам температуру, покидать район было запрещено.
КПП на въездах и выездах установлены также в городах Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Поти, Зугдиди, Гори, Ахалцихе и Телави.
Владимир Путин продлил ограничительные меры в России до 12 мая
Период нерабочих дней в России сохранится до 11 мая включительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством и главами регионов по ситуации с распространением коронавируса. По словам Путина, стране удалось стабилизировать ситуацию с развитием коронавируса, но самый опасный момент ещё не пройден.
Чем строже граждане будут соблюдать ограничение, тем быстрее страна вернётся к нормальной жизни, заявил президент. «Пик еще не пройден. Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии», – сказал президент. Вместе с тем Путин заявил, что правительство до 5 мая подготовит план поэтапного выхода из режима самоизоляции. Однако президент допустил, что в некоторых регионах жёсткие ограничительные меры могут сохраниться и после 11 мая.
Эпидемия, по словам Путина, ударила по предпринимателям. В связи с этим президент призвал правительство разработать новый план действий, который позволит восстановить российскую экономику.
- В начале апреля президент во время своего телеобращения призвал граждан соблюдать режим самоизоляции и отметил, что ближайшие 2–3 недели будут решающими. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», – сказал Путин.
- В середине апреля Путин на дистанционном совещании с членами правительства предложил предоставить прямую безвозмездную финансовую помощь малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему из-за пандемии COVID-19 и введения жестких карантинных мер.
- Объем помощи по предложению президента – 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Единственным условием для получения этих средств будет сохранение не менее 90% от штатной численности компании на 1 апреля. По словам президента, если компания отвечает этим требованиям, то выплату за апрель она должна получить с 18 мая, а средства за май поступят в июне.
- На фоне эпидемии COVID-10 уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет, показал опрос ВЦИОМ. О доверии политику заявили 28,3 процента участников опроса. Такого низкого показателя не было за всю историю наблюдений.
- По последним данным, в России подтверждено более 93,5 тысяч случаев СOVID-19. Умерли с начала эпидемии 867 пациентов.
Оперштаб: за сутки в Абхазии не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 28 апреля.
За прошедшие сутки тестирование прошли 8 человек. Ни у кого из них коронавирус не был подтвержден.
Накануне, 27 апреля, первый пациент, заболевший COVID-19, был выписан из Гудаутского госпиталя. 26 апреля оперативный штаб сообщил о кончине пациентки 1925 года рождения от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний.
С 20 апреля в Абхазии были изменены некоторые ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, и возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Накануне министр здравоохранения республики заявил о необходимости соблюдения всех мер ограничительного характера до 15 мая.
Оперативный штаб призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
Во Владикавказе арестован участник митинга против режима самоизоляции
Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на два месяца местного жителя Джона Джиоева, который участвовал в митинге против так называемого режима самоизоляции.
Джиоева обвиняют в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти. По соответствующей статье уголовного кодекса ему грозит до семи лет лишения свободы.
20 апреля во Владикавказе на площади перед Домом правительства прошел несанкционированный митинг, в котором участвовали несколько сотен человек. Собравшиеся потребовали помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, и отправить в отставку главу республики Вячеслава Битарова. Сотрудники ОМОНа вытеснили митингующих с площади. 69 человек были задержаны.
Позже четырнадцать из них были приговорены к административным арестам, а Следственный комитет по Северной Осетии возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении полицейских. По версии следствия, во время столкновения с протестующими пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов.
В Абхазии созданы министерства туризма и сельского хозяйства
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня утвердил новую структуру абхазского Кабинета Министров.
В правительстве Александра Анкваба будет 14 министерств вместо 12. Созданы два новых министерства – сельского хозяйства и туризма.
Реорганизация коснётся ведомств социального блока. Министерство здравоохранения и социального обеспечения разделят на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики.
Министерство демографии и репатриации будет реорганизовано в Государственный комитет по репатриации, функции ведомства передадут новому Министерству социального обеспечения и демографической политики.
Предусмотрены и другие изменения – к примеру, переименованы некоторые ведомства. Указ будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Назначение Саакашвили вице-премьером заблокировано – главред Цензор.НЕТ
Украинский Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам, назначение заблокировано во фракции «Слуга народа». Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор украинского портала Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Официальные источники информацию пока не подтверждают.
«Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим «сливом» - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов. Голосов нет, потому что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили. Для того, чтобы Саакашвили собрал 226 голосов, "Слуги" должны дать гарантированно 190-200 голосов своей фракции из 248. Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас ОП дала отбой. Вместо главы ОП Андрея Ермака задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию - то есть даже статус переговорщика понижен», - пишет Бутусов.
Журналист говорит, что в офисе президента обдумывают, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве.
«В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата «Слуги народа» с максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой», - говорится в статусе.
Бутусов пишет, что также провалена идея назначения Давида Сакварелидзе главой Государственного бюро расследований.
«Идею назначить Давида выдвинул сам президент Зеленский, озвучил ее широкому кругу своей команды, и многие начали уже поздравлять Давида. Но с самим Сакварелидзе до сих пор никто из ОП даже не разговаривал. Так что слова остаются словами», - пишет журналист.
Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не уверен, поддержит или нет назначение Михаила Саакашвили в правительство.
Ведущие кинофестивали мира покажут новые фильмы на YouTube
Нью-йоркский кинофестиваль Tribeca Film Festival совместно с YouTube проведут онлайн-фестиваль кино We Are One: A Global Film Festival ("Мы едины: глобальный кинофестиваль"). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Tribeca.
В онлайн-фестивале, который пройдёт с 29 мая по 7 июня примут участие более 20 крупных международных кинофорумов, включая Каннский, Берлинский, Венецианский, фестивали в Торонто, Нью-Йорке, Лондоне, Локарно, Сан-Себастьяне, Карловых Варах, Токио, международный анимационный фестиваль в Анси, "Сандэнс" и другие.
Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы различных жанров: документальные, игровые, анимационные и музыкальные. Все они будут транслироваться на официальном YouTube-канале фестиваля. Полное расписание будет опубликовано позднее.
В ходе просмотра можно сделать пожертвования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или местным организациям, которые помогают медработникам и сотрудникам служб жизнеобеспечения в период пандемии коронавирусной инфекции.
При этом цифровой формат не станет полноценной заменой кинофестивалям, организаторы которых надеются провести их после окончания пандемии.
Строгий карантин сняли с Лентехского муниципалитета и села Хидискури
С сегодняшнего дня строгий карантин снят с Лентехского муниципалитета и села Хидискури Хашурского муниципалитета Грузии. Об этом сообщил пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани.
Лентехи был объявлен «красной зоной» из-за вспышки коронавируса 10 апреля, Хидискури – 13 апреля. По информации Ираклия Чиковани, после этого детально были изучены все контакты инфицированных, около 4500 граждан прошли термоскрининг.
«С сегодняшнего дня в указанных населенных пунктах действуют те же ограничения, что и по всей территории страны», - объявил Чиковани.
В Грузии из-за пандемии коронавируса введено чрезвычайное положение и комендантский час. Строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны.
Грузинский священнослужитель задержан по обвинению в попытке убийства
Сотрудники департамента полиции региона Шида Картли задержали одного человека за попытку умышленного убийства, а также незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. Об этом сообщили в МВД Грузии.
Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сообщается, он открыл огонь из автоматического огнестрельного оружия по автомобилю, в котором находился потерпевший. После этого подозреваемый скрылся с места преступления.
По информации грузинской службы «Радио Свобода», инцидент произошел между священнослужителями монастыря Кинцвиси в селе Риети Горийского муниципалитета .
Нападавшим, по предварительным данным, является настоятель монастыря отец Давид [Акиашвили], который, предположительно, стрелял в архимандрита Сабу Жгенти. Отец Давид – приёмный сын влиятельного митрополита Иоба.
Российские власти сделают платной обязательную регистрацию смартфонов
Власти России введут обязательную платную регистрацию смартфонов по идентификационному номеру IMEI к середине 2021 года. Для устройств, купленных за границей, в том числе импортёрами, она будет платной. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции законопроект группы членов Совета Федерации.
Согласно предложенному законопроекту, в России нельзя будет использовать мобильные устройства с незарегистрированными в базе номерами — они будут блокироваться операторами. По утверждению авторов, это должно помочь бороться с кражами техники и с её нелегальным импортом. Три федеральных сотовых компании уже тестировали обмен данными с организацией, которая будет администрировать базу.
Законопроект предполагает, что частные лица должны будут регистрировать купленные за границей телефоны самостоятельно, в остальных случаях это будут делать импортёры. Цену на регистрацию будет устанавливать правительство. Изначально она должна быть не больше 100 рублей за устройство.
Согласно проекту закона, обязательной регистрации будут подлежать не только телефоны, но и планшеты, ноутбуки и многие другие устройства с выходом в интернет, включая бытовые датчики, — сообщало РБК. Устройства с двумя сим-картами потребуют двойной регистрации, — отмечали пользователи коллективного блога "Хабр".
Россия, обогнав Иран, вышла на восьмое место в мире по числу случаев коронавируса
В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 6441 случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением эпидемии.
Общее число инфицированных составляет 93 558. Таким образом, Россия обогнала по числу заболевших Иран и заняла восьмое место по количеству инфицированных в мире.
Умерли за сутки 72 человека, с начала эпидемии - 867 пациентов.
В Москве, по официальным данным, за сутки заболели 3075 человек. Более 40 процентов пациентов - люди в возрасте до 45 лет.
Вчера Россия обогнала по числу подтверждённых случаев коронавируса Китай.
Всего в мире число подтверждённых случаев COVID-19 превысило три миллиона, умерло более 200 тысяч человек. Наиболее пострадавшей от вируса нового типа страной остаются Соединённые Штаты. Там заболевание COVID-19 подтверждено более чем у одного миллиона человек, умерли более 56 тысяч.
В Европе лидером по числу пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией является Испания - почти 230 тысяч человек, умерли более 23,5 тысяч больных. В Италии диагноз COVID-19 подтверждён почти у 200 тысяч человек. Умерли почти 27 тысяч пациентов. Это самый высокий показатель смертности среди европейских стран.
В Армении число скончавшихся пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 30
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 59, в общем составив 1867. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 18 и сейчас составляет 866.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Как отметила пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян, у скончавшегося 67-летнего пациента были сопутствующие хронические заболевания. Отметим, что в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 30 пациентов с этим диагнозом.
Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 971, а из проведенных тестов на коронавирус 19296 дали отрицательный результат.
Спикер Рады пока не определился с поддержкой кандидатуры Саакашвили
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили в правительство. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Разумков отметил, что в команде «Слуги народа» достаточно людей, которые могут быть полезны Кабинету министров.
«Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах - это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство», - заявил он.
Ранее спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил Разумкову письмо, в котором говорилось, что назначение экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьера пошатнет отношения двух стран.
Накануне в Верховной раде сообщили, что вопрос назначения Саакашвили пока отсутствует в повестке дня внеочередного заседания парламента, которое пройдёт в четверг, 30 апреля.
Марнеули, штат Джорджия – ошибка Fox News [ВИДЕО]
Американская телекомпания Fox News приписала грузинский Марнеули к штату Джорджия.
Кадры из Марнеули показали в информационном выпуске наряду с городом Монпелье в штате Вермонт, городом Ричмонд в штате Вирджиния и городом Олбани в штате Нью-Йорк.
В репортаже речь шла об акциях протеста с требованием снять ограничения на экономическую деятельность.
В «Радио Марнеули» сообщили, что кадры, показанные в эфире американской телекомпании, были сняты их журналистом.
- В Марнеульском муниципалитете Грузии из-за вспышки коронавируса был объявлен строгий карантин. У местных жителей возникли проблемы с реализацией сельскохозяйственной продукции.
Около четверти жителей Нью-Йорка могли быть заражены COVID-19
Около 25 процентов жителей Нью-Йорка могли быть инфицированы коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты выборочного тестирования, представленные в понедельник губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Результаты тестирования на наличие антител к COVID-19, в котором участвовали семь с половиной тысячи жителей штата, заставляют предположить, что почти 25 процентов были заражены коронавирусом. Около 15 процентов - в пригородах Нью-Йорке Вестчестере и Лонг-Айленде. Это означает, что 2 миллиона 100 тысяч ньюйоркцев могли быть инфицированы, не подозревая об этом. На остальной территории штата уровень заражений составил 3 процента.
Губернаторо Куомо начал кампанию тестирования на антитела к COVID-19 в качестве предварительного шага к восстановлению экономической активности в штате, ставшем эпицентром пандемии в Соединенных Штатах. Он исходит из предположения о том, что инфицированные коронавирусом люди обретают иммунитет к коронавирусу. Однако в понедельник представители Всемирной организации здравоохранения завили о том, что у ученых нет ясного представления о том, обладают ли люди, в прошлом зараженные короновирусом, иммунитетом к COVID-19. Несмотря на большое количество проводимых исследований, они пока не могут дать однозначного ответа на этот вопрос.
По данным губернатора, в последние сутки в штате было зарегистрировано 337 смертей от COVID-19. Это самый низкий с 30 марта показатель.
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило 500
В Грузии выявили 14 новых инфицированных коронавирусом граждан, число подтверждённых случаев выросло до 511.
По данным правительственного портала StopCov.ge, выздоровели 156 пациентов. Скончались 6 граждан с диагнозом COVID-19.
В режиме карантина находятся 5107 граждан, в стационарах под наблюдением врачей – 534.
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