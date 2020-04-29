Двое погибли при перестрелке в Армении, за инцидентом последовало вторжение в больницу

В армянском городе Гавар накануне произошла перестрелка, в результате которой есть двое погибших и раненые. За инцидентом последовало вторжение граждан в больницу, куда перевезли участников перестрелки.

Предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - написал на своей странице в Facebook начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«В рамках возбужденного уголовного дела ведется предварительное следствие. В связи с выстрелами и последовавшими событиями есть граждане, подвергнутые приводу», - сообщает полиция.

«В то же время отметим, что СМИ публикуют непроверенные сведения, связанные с этим инцидентом. Отмечается, что было совершено нападение на больницу, и в тот момент там находился начальник полиции Армении. Начальник полиции в тот момент находился на месте инцидента со стрельбой в окрестностях университета, а не в больнице. В медицинском центре никто не убит», - отмечается в сообщении.

Губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян сообщил «Радио Азатутюн», что число ворвавшихся в больницу людей было довольно большим, около 500 человек.

«Были ли у них в руках палки, оружие, сейчас я подтвердить не могу, на территории больницы есть видеокамеры, полиция проведет расследование, у нас будет полная картина. Проблема была в том, что хотя в больнице находились силы полиции, число граждан превышало число сил полиции в несколько раз, они вломились одновременно через несколько входов, ломая двери и окна, и в тот момент ситуация стала неуправляемой», - отметил Саносян.