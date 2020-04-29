Церковный стрелок. Испытания Иова

Инцидент со стрельбой на территории монастыря Кинцвиси может стоить карьеры митрополиту Руис-Урбнисскому Иову. В Грузинской православной церкви разгорается новый скандал. По предварительным данным, стрелявший – настоятель монастыря и приемный сын владыки Иова.

Настоятель мужского монастыря Кинцвиси Руис-Урбнисской епархии отправлен в предварительное заключение. Отец Давид (в миру Коба Кобаидзе), приемный сын митрополита Руис-Урбнисского Иова, обвиняется в вооруженном нападении и покушении на убийство другого священнослужителя – архимандрита Сабу (Жгенти). Несмотря на протесты адвоката Александра Кобаидзе, утверждавшего, что у следствия нет никаких улик против его подзащитного, судья посчитал, что отец Давид не может оставаться на свободе:

«С самого начала пострадавший утверждал, что никакого конфликта с отцом Давидом у него не было. Нет никаких доказательств того, что выстрелы осуществил отец Давид. К сожалению, есть одно лицо, которое утверждает, что стрелял, возможно, отец Давид. Он обосновывает свое предположение тем, что стрелявший носил бороду, и поэтому это мог быть отец Давид».

По данным следствия, инцидент произошел 20 апреля. Отец Давид вступил в словесную перепалку с архимандритом Сабой на территории монастыря. После вмешательства митрополита Иова оба священнослужителя покинули монастырь, но история получила продолжение на шоссе. Отец Давид, как утверждается, открыл огонь из автоматического оружия по автомобилю Жгенти, после чего скрылся с места преступления. Подвергшийся нападению священник получил ранение. Все это произошло во время комендантского часа.

Впрочем, в церкви факт вооруженного противостояния между священнослужителями все это время отрицали. Сам митрополит Иов утверждал: никого нападения не было, никто ни с кем не спорил, никто не был ранен. В монастыре никаких комментариев также не делали, а монахи ничего не видели и не слышали. Даже сам потерпевший архимандрит Саба также утверждал, что слухи о его ранении не соответствуют действительности.

Но 28 апреля отцу Давиду были предъявлены официальные обвинения. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за попытку умышленного убийства, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

Неприятности ждут и приемного отца обвиняемого – митрополита Руис-Урбнисского Иова, по сути, пытавшегося скрыть преступление. Хотя никаких обвинений ему не предъявлено, но вопрос будет рассмотрен Священным синодом. Правда, коллеги владыки Иова высказываются осторожно.

«Криминальную составляющую этого дело обязательно должны установить суд и полиция – что там произошло, была ли попытка сокрытия преступления? Что касается владыки Иова, то могу сказать лишь то, что надо быть очень осторожными, когда речь идет о священнослужителе такого ранга, потому что это отразится на большом количестве людей, которые имеют к нему отношение. Мы, со своей стороны, конечно, изучим вопрос владыки Иова и адекватно отреагируем», – заявил митрополит Ахалкалакский и Кумордойский Николоз.

Впрочем, теолог Георгий Тигинашвили считает, что на данном этапе владыка Иов отделается предупреждением со стороны патриархии:

«Владыка Иов не предпринял никаких мер в отношении обвиняемого и не видит во всем этом своей доли ответственности. Все мы помним, как он пытался замять этот факт. Как рьяно отрицал, что нечто подобное могло произойти в монастырской среде. С моей точки зрения, он должен понести не только моральную, но и уголовную ответственность за свои действия. Но мне кажется, что Священный синод на данном этапе ограничится предупреждением в его адрес».

С тем, что руководство ГПЦ не будет сдавать «своих», согласен и другой теолог – Лаша Нарсия. По словам специалиста, отец Давид является представителем ближайшего окружения владыки Иова и пользуется в церковной среде определенным иммунитетом по многим вопросам. Именно поэтому защита у обвиняемого будет довольно серьезной. На этот раз светскому правосудию, в отличие от истории с протоиереем Георгием Мамаладзе, патриархия доверять не намерена.

«Этот человек (отец Давид) на правах приемного сына пользовался большим доверием со стороны главы епархии. И это доверие было сродни некому иммунитету, который этот человек активно использовал. В итоге лжет епископ (Иов), лжет пострадавший священнослужитель, нанимается адвокат, вместо того чтобы довериться правосудию. В случае с Мамаладзе церковь почему-то не нанимала адвокатов и прямо заявляла, что в таких делах (покушение на убийство) она полностью доверяет государственному правосудию. Интересно, сейчас почему не доверяет?» – говорит Лаша Нарсия.

Еще один камень в огород Грузинской православной церкви прилетел от международной правозащитной организации Amnesty International. В докладе, посвященном пандемии COVID-19 в странах Восточной Европы и Центральной Азии, ГПЦ оценивается как привилегированная структура. В частности, в разделе о Грузии отмечается, что ряд мер против COVID-19 применялся дискриминационным образом:

«Вопреки медицинским предписаниям, религиозные собрания в соответствии с законом не были ограничены настолько, чтобы Грузинская православная церковь не могла проводить литургии на православную Пасху. В Вербное воскресенье и на Пасху, 12 и 19 апреля, несколько православных церквей в Грузии приняли десятки прихожан. Все другие религиозные течения в Грузии добровольно согласились закрыть для верующих места отправления религиозных обрядов».

В связи с этим 15 апреля глава мусульманской общины Грузии Миртаги Асадов объявил, что мусульмане также откроют мечети, когда начнется Рамадан, и что он ожидает в этой связи от правительства такого же понимания, которое было проявлено в отношении православной церкви. Через два дня после этого заявления Служба государственной безопасности Грузии вызвала Миртаги Асадова на допрос в связи с попыткой «саботировать» чрезвычайное положение.