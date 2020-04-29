COVID-19 разделил людей на городских и деревенских?

Впервые число выздоровевших за сутки превысило количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии. Минздрав, закупивший новую партию тестов, планирует внести коррективы в алгоритм тестирования граждан.

За последние сутки выздоровело 12 человек, в то время как диагноз COVID-19 был поставлен шести пациентам. Такая статистика, по словам медицинского директора тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, была зафиксирована впервые с 26 февраля, когда в Грузии выявили первый случай коронавируса:

«Если суммировать, сегодня в центрах, где лечат COVID-19, всего находится 349 пациентов. Это если исключить выздоровевших. Что касается нашего центра, у нас 42 подтвержденных случая. Состояние большинства – легкое или среднее. Трое пациентов на данном этапе – с тяжелой пневмонией».

Сегодня свою презентацию антикризисного плана, вслед за премьером и Минфином, провели в Министерстве по делам беженцев из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Согласно модели социальной помощи населению:

по 200 лари в месяц в течение полугода будут получать люди, которые в результате кризиса потеряли работу;

в среднем около 100 лари в месяц на протяжении полугода будет начисляться представителям различных групп социально незащищенных граждан;

самозанятым будет оказана единовременная помощь в размере 300 лари.

Впрочем, в отношении людей, которые работали, не будучи официально зарегистрированными, у властей все еще нет однозначного подхода. Как заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, подобные случаи будут рассматриваться комиссией в индивидуальном порядке:

«Подход правительства заключается в том, чтобы с помощью максимально упрощенных процедур и при предоставлении такой документации, как банковский счет – юридического лица или же самого человека, который, скажем, сдавал ему на продажу выпечку или цветы, – комиссия в индивидуальном порядке рассмотрела эти заявления. И мы постараемся сделать так, чтобы социальные пакеты, о которых мы объявили, распространились бы на максимальное число людей».

В оппозиции считают подобный подход дискриминационным. Программа поддержки государством самозанятых граждан делит людей на две категории, сказал Роман Гоциридзе из ЕНД:

«На городских и на деревенских. Большая часть населения сел, около 80%, – это люди самозанятые, и об этих людях власти совершенно забыли».

Тем временем Минздрав планирует разработать новый алгоритм тестирования – расширить круг людей, которым оно будет проводиться. Как заявила сегодня Екатерина Тикарадзе, накануне в Грузию прибыл груз – средства индивидуальной защиты, 40 тысяч ПЦР тестов и 20 тысяч быстрых тестов. По ее словам, вопрос расширения круга людей, подлежащих тестированию, будет согласован с Центром контроля заболеваний. Известно, что в список планируется включить представителей СМИ.

В то же время Серго Чихладзе – специалист по вопросам политики здравоохранения и соавтор стратегии политической партии «Новая Грузия», считает, что Минздрав не следует тому протоколу, который ведомство утвердило еще первого апреля, и не тестирует должное количество граждан, которых само отнесло к группе риска:

«Согласно тому протоколу, который они сами же приняли, на сегодняшний день должны быть протестированы уже десятки тысяч людей. А что мы видим? Что процесс все время стопорится, идут разговоры, что к середине мая, к концу мая мы выйдем на тысячу тестирований в день. Это капля в море. Чем быстрее эпидемия будет взята под контроль, тем быстрее можно будет открыть экономику в стране и вернуться к привычному режиму. Это либо неспособность принять меры – плохой менеджмент, либо, как мы подозреваем, второе – попытка максимально растянуть эти процессы в преддверии выборов».

В общей сложности, по данным на вечер 29 апреля, зафиксировано 517 случаев инфицирования коронавирусом. Под стационарным наблюдением 549 человек, в режиме карантина – 5153. Летальных случаев – шесть, а выздоровело 168 человек.