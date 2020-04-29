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Великобритания вышла на второе место в Европе по смертности от вируса
Великобритания вышла на второе место в Европе по числу умерших от COVID-19, обогнав Испанию. По последним данным, в Соединенном Королевстве число умерших превысило 26 тысяч. В на сегодняшний день Испании умерли более 24 тысяч пациентов. Самый высокий показатель смертности по-прежнему в Италии. Там умерло более 27,5 тысяч человек.
Впервые британские власти включили в число умерших от COVID-19 тех, кто скончался вне больниц – у себя дома или в домах престарелых. Теперь эти умершие будут включаться в статистику ежедневно. С учетом новой статистики суточный прирост смертей от вызванной коронавирусной инфекции болезни составил рекордные 4419 человек. Число умерших за последние сутки в больницах составило 765 - в полтора раза больше, чем за сутки до этого.
Всего в Великобритании подтверждено более 165 тысяч случаев СOVID-19.
Другие новости дня
В армянском Гаваре произошли массовые беспорядки, которые переросли в самосуд: есть убитые и раненые
В городе Гавар в Армении произошли массовые беспорядки. По их итогам были задержаны несколько человек и возбуждено несколько уголовных дел. Два человека были убиты, еще шесть человек получили огнестрельные и другие ранения, сообщает армянская служба Радио Свобода.
По словам губернатора Гехаркуникской области Гнела Саносяна, события начались с того, что в Гаваре произошла стрельба, в которой погибли два человека. Двое нападавших скрылись на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы: их доставили в Гаварскую больницу.
Далее около больницы собралось большое количество родственников и друзей погибших, всего около 500 человек. Эти люди, вооружившись палками и ножами, прорвали полицейское ограждение у больницы, ворвались в здание и, добравшись до палаты, где лежали раненые в автоаварии, жестоко с ними расправились, перерезав им горло.
Губернатор подчеркивает, что нападавшие "применили силу против полиции и медицинского персонала", сломали двери и окна и повредили имущество больницы.
"Родственники одной из противоборствующих сторон, прорвавшись через полицейскую баррикаду, вошли в больницу и начали блокировать двери, разбивать окна и искать людей", - подтвердил Арам Аветисян, врач Гаварской больницы.
"Присутствующие говорили о более чем 500 человек. За больницей следят, полиция будет работать. Проблема заключалась в том, что, хотя в больнице находились полицейские силы, число граждан превысило полицию в несколько раз, - подчеркнул губернатор. - Несколько дверей и окон были разбиты, ситуация стала неуправляемой".
"В общем, если я правильно помню, у нас 5 раненых, все они были доставлены в Ереван", - сказал Саносян. Полиция, по его словам, "арестовала большое количество людей", но сколько их - губернатор сказать не смог.
По словам губернатора, сразу после инцидента полиция быстро отреагировала на ситуацию и перебросила в Гавар подкрепление из Еревана. Это же подтверждает "Интерфакс", по его данным, из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции. На месте находится также начальник полиции Армении Арман Саркисян.
Конгрессмен Джастин Амаш готов баллотироваться в президенты
В США конгрессмен Джастин Амаш, который прошлым летом вышел из Республиканской партии и критиковал Дональда Трампа, намерен баллотироваться в президенты.
Амаш заявил, что рассматривает возможность выдвижения на пост главы государства от Либертарианской партии. «Страна готова к тому, чтобы у нее был президент, который объединит народ и восстановит уважение к Конституции», - написал 40-летний политик в Твиттере.
После того, как в июле он вышел из Республиканской партии, Амаш стал независимым членом Палаты представителей. Свой шаг он объяснил недовольством политикой партии. Впоследствии вместе с демократами Амаш голосовал за импичмент президента-республиканца Трампа.
Шансы на победу в выборах кандидата от третьей партии называют весьма маловероятными. Он вряд ли сможет обойти Трампа и Джо Байдена, который претендует на номинацию от второй ведущей политической силы страны – Демократической партии. Но Джастин Амаш может изменить расклад голосования, если его имя в ноябре окажется в бюллетенях для голосования.
На выборах в 2016 году кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон набрал более трех процентов голосов избирателей, заняв третье место. Тогда же кандидат от Партии Зеленых Джилл Стайн, о которой писали, что поддержать ее призывал Кремль, чтобы оттянуть голоса у Хиллари Клинтон, получила чуть более 1 процента.
Российские власти всегда отрицали обвинения во вмешательстве в выборы в США и в других странах.
Давид Арахамия: Назначения внутри правительства мы рассматриваем как суверенное право Украины
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства, за чем последовала резкая реакция грузинских властей. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Саакашвили, посла Грузии могут отозвать из Украины.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, отвечая на вопрос грузинской службы Радио Свобода о том, стоит ли вопрос назначения Саакашвили в повестке дня, ответил, что «на данный момент не стоит. Мы работаем вместе с ним, сейчас количество голосов постоянно увеличивается, просто мы позавчера сформировали повестку дня и уже этот вопрос не поставили. Но он в ближайшее время встанет».
На вопрос о том, рассматриваются ли украинской стороной аргументы властей Грузии по поводу назначения/неназначения Саакашвили, что это представляет опасность для грузино-украинских дипломатических отношений, Давид Арахамия ответил: «Мы слышим все аргументы, особенно от таких стран-партнеров как Грузия, но при этом назначения внутри правительства рассматриваем как исключительно суверенное право Украины назначать граждан Украины туда, куда они хотят, и когда они хотят».
Ранее один из лидеров фракции «Грузинской мечты» в парламенте задал риторический вопрос: «Как бы Украина посмотрела, если бы мы господина Януковича назначили на какую-нибудь должность в Грузии?», на что Арахамия ответил следующее: «Пускай они попробуют, назначают, если считают, что господин Янукович им поможет улучшить страну и сделать реформы. Мы считаем, что если при этом господин Янукович будет гражданином Грузии, то можем, конечно, высказать какое-то беспокойство и т.д. дипломатическими методами, но поверьте, точно не будем отзывать посла или угрожать разрывом дипломатических отношений».
Давид Арахамия также ответил на вопрос о том, реагирует ли как-то сам президент Украины Владимир Зеленский на вопрос по поводу назначения Саакашвили и продвижения его: «Да, господин Зеленский поддерживает назначение Саакашвили, он ему сделал такое предложение, и поэтому я думаю, что в ближайшее время в новостях вы увидите хорошие новости».
Санитару военного госпиталя в Гори диагностировали коронавирус
Одним из новых пациентов с коронавирусом является санитар военного госпиталя имени Абрамишвили в Гори, который был преобразован в карантинную зону в начале марта. Мужчина проживает в селе Тергвиси, сообщает Общественный вещатель.
Накануне инфицированный навестил семью своего брата, который живет в селе Каралети. Как сообщил глава администрации Каралети Гамлет Петуашвили, мужчина контактировал с невесткой и матерью. Обе женщины перешли в самоизоляцию.
К утру 29 апреля в Грузии коронавирус подтвердился еще у шестерых человек, таким образом, общее количество инфицированных достигло 517 человек, из них 178 пациентов выздоровели и шестеро умерли.
ВВП США в первом квартале сократился на 4,8 процента
Внутренний валовой продукт США в первом квартале 2020 года сократился на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в среду сообщило министерство торговли США.
Квартальное сокращение ВВП США зафиксировано впервые с 2014 года, а размер падения - самый большой с последней четверти 2008 года, когда вследствие мирового финансового кризиса ВВП упало более чем на 8 процентов.
При этом, как отмечают эксперты, в первом квартале эпидемия коронавируса отразилась на американской экономике ещё не в полной мере - карантинные ограничения в Соединённых Штатах начали вводиться только в марте. Во втором квартале ряд аналитиков предсказывает падение ВВП в годовом исчислении на 30 процентов и даже более.
В последние недели отмечен беспрецедентный рост числа обращений за пособиями по безработице - за месяц на учёт встало более 20 миллионов американцев. Особенно страдают предприятия сферы услуг. Эпидемия затронула крупные города, одним из её центров стал главный деловой центр США - Нью-Йорк.
Германия между тем снизила прогноз экономического роста в текущем году, сообщило министерство экономики в среду, спрогнозировав, что пандемия коронавируса может столкнуть крупнейшую экономику Европы в глубочайшую за послевоенное время рецессию.
Правительство снизило оценку роста ВВП в 2020 году до минус 6,3% с плюс 1,1%, прогнозировавшихся в январе, сообщает Reuters.
Власти ожидают, что во втором квартале рецессия достигнет пика, после чего экономическая активность начнет восстановление. Ожидается, что экономика Германии вырастет на 5,2% в 2021 году.
Би-би-си: «Роснефть» и дочь Путина создают центр генетических технологий
В России будет создан крупный центр комплексных исследований в области генетических технологий и генетического редактирования. Его ключевым инвестором станет корпорация "Роснефть", в его руководство, как ожидается, войдёт Мария Воронцова, предполагаемая старшая дочь президента Владимира Путина. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Утверждается, что "Роснефть" может потратить на эти цели до 1 миллиарда долларов. В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова и глава нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин подписали соглашение о сотрудничестве. В соглашении говорится, что к 2027 году Россия должна стать одним из лидеров в развитии генетических технологий в мире.
"Роснефти" поручено создать центр генетических исследований. Это автономная некоммерческая организация "Российские генетические технологии". 28 апреля, как пишет Би-би-си, она была зарегистрирована по адресу офиса "Роснефти" в Москве.
Директором центра стал биолог и советник Игоря Сечина Константин Северинов. Как утверждает Би-би-си, Сечин возглавит наблюдательный совет центра, а в его состав войдёт Воронцова.
Анонимный собеседник Би-би-си назвал центр "проектом дочки президента". О том, что Мария Воронцова – дочь Путина, сообщали многие СМИ, сам он даже в ответ на прямые вопросы родство не подтверждал, но и не опровергал.
Мария Воронцова – по специальности эндокринолог, кандидат наук. Ранее Русская служба Би-би-си публиковала расследование о бизнесе Воронцовой, которая, как утверждается, является совладелицей акционерного общества "Новая медицинская компания", которое займётся созданием "многофункционального медицинского комплекса" в Ленинградской области.
В апреле прошлого года указом президента включена в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий.
Летом прошлого года, как писало агентство Bloomberg, Воронцова участвовала во встрече с ведущими российскими генетиками. Она была посвящена проблеме редактирования ДНК человека.
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева
Протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев запрещён в служении из-за публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. Об этом говорится в указе патриарха Кирилла на сайте Московской городской епархии. Решение о дальнейшей деятельности Кураева должен принять епархиальный суд.
Протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля. У него был обнаружен коронавирус. За три недели до смерти он сослужил вместе с патриархом. Агейкин стал первым священником РПЦ в России, умершим от коронавируса.
Вскоре после смерти настоятеля Елоховского собора Кураев написал в своем блоге в "Живом Журнале", что в его памяти Агейкин останется "как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса".
Протодиакон также раскритиковал Агейкина за его отношение к эпидемии коронавируса. В одном из последних интервью протоиерей, в частности, заявлял, что эпидемия чумы была остановлена молитвой. Закрытие храмов властями в некоторых регионах настоятель кафедрального собора назвал неразумным, так как светские власти не могут устанавливать запреты для церкви.
"Я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест", — добавил Кураев в ЖЖ.
В недавнем интервью "Московскому комсомольцу" Кураев также критиковал высказывания священников, заявлявших, что от вируса спасет вера и молитва. "Суеверия во время эпидемий опасны. Когда Глава миссионерского отдела РПЦ митрополит Иоанн публично заявляет, что колокольный звон убивает все вирусы - это никуда не годится", — подчеркнул протодиакон.
Кураев — один из самых известных миссионеров русской православной церкви, регулярно собиравший залы на проповеди, выступавший на рок-концертах, телевидении и одним из первых в церкви пришедший в интернет. Он был референтом патриарха Алексия II и одним из ближайших сподвижников митрополита Кирилла (Гундяева) перед избранием того предстоятелем церкви в 2009 году.
Однако в последние годы он активно критиковал церковные структуры и патриарха — одновременно обвиняя церковь в отдалении от прихожан и бюрократичности и косности, и с ультраконсервативных позиций, обвиняя высшее духовенство в неодобряемой православием гомосексуальности. В 2014 году он был уволен из Московской духовной академии, где долгое время преподавал.
Изданию "Подъём" протодиакон заявил, что считает запрет на служение "мелочью жизнь".
Двое погибли при перестрелке в Армении, за инцидентом последовало вторжение в больницу
В армянском городе Гавар накануне произошла перестрелка, в результате которой есть двое погибших и раненые. За инцидентом последовало вторжение граждан в больницу, куда перевезли участников перестрелки.
Предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - написал на своей странице в Facebook начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.
«В рамках возбужденного уголовного дела ведется предварительное следствие. В связи с выстрелами и последовавшими событиями есть граждане, подвергнутые приводу», - сообщает полиция.
«В то же время отметим, что СМИ публикуют непроверенные сведения, связанные с этим инцидентом. Отмечается, что было совершено нападение на больницу, и в тот момент там находился начальник полиции Армении. Начальник полиции в тот момент находился на месте инцидента со стрельбой в окрестностях университета, а не в больнице. В медицинском центре никто не убит», - отмечается в сообщении.
Губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян сообщил «Радио Азатутюн», что число ворвавшихся в больницу людей было довольно большим, около 500 человек.
«Были ли у них в руках палки, оружие, сейчас я подтвердить не могу, на территории больницы есть видеокамеры, полиция проведет расследование, у нас будет полная картина. Проблема была в том, что хотя в больнице находились силы полиции, число граждан превышало число сил полиции в несколько раз, они вломились одновременно через несколько входов, ломая двери и окна, и в тот момент ситуация стала неуправляемой», - отметил Саносян.
В Цхинвали восстанавливают бюст Героя Советского Союза Георгия Беруашвили
Завершаются работы по восстановлению бюста Героя Советского Союза Георгия Беруашвили в Цхинвали. Открытие памятника состоится 9 мая.
Как сообщает агентство «Рес», работы проводятся по поручению президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Агентство приводит его цитату: «в Южной Осетии не делят героев по национальному признаку».
«Работы начались два месяца назад. Сначала мы сняли формы, затем слепили бюст, отлили его и к концу этого месяца уже его установим. Также завезли новые скамейки, благоустраивается прилегающая территория», - отметил художник, скульптор Сармат Зассеев.
Георгий Беруашвили – красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. Родился в селе Эредви в 1916 году. Отличился во время битвы за Днепр. Погиб в бою 14 января 1944 года.
Ранее Анатолий Бибилов подписал указ об использовании для Цхинвали наименования «город Сталинир».
В Абхазии продлили часть ограничительных мер до 15 мая, общественный транспорт возобновит работу
В Сухуми под председательством премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба сегодня состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Принято решение о продлении до 15 мая ряда ограничительных мер, - сообщает «Абхазия-Информ».
В частности, до 15 мая запрещается:
- проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и забастовок;
- проведение культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий;
- проведение свадебных, торжественных и иных мероприятий, а также деятельность свадебных и иных торжественных залов.
- туристская и экскурсионная деятельность, а также деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.
- бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения;
- деятельность магазинов беспошлинной торговли (Duty Free);
- работа ресторанов, кафе, баров, пацх, столовых, закусочных и иных объектов общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких заведений, а также доставки заказов.
- работа по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
- деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники);
- посещение гражданами культовых объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала религиозных организаций;
- работа по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
Руководителям органов госуправления, госучреждений, предприятий и организаций рекомендовано освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения служебных обязанностей с сохранением заработной платы.
Ограничен въезд в Абхазии через де-факто границу по реке Псоу всех категорий граждан, за исключением дипломатов; российских военных; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; машинистов грузовых поездов; граждан, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств; провоза тел умерших граждан и сопровождающих их лиц (близких родственников).
До 15 мая приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений; продлены каникулы в школьных образовательных учреждениях; приостановлены занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, в средне-профессиональных образовательных учреждениях, образовательных кружках, спортивных, танцевальных, репетиционных залах и секциях.
По итогам совещания было решено снять ограничения на работу общественного транспорта. Внутригородской транспорт будет работать ежедневно, а пригородный - только в дни работы рынков.
Также снимаются ограничения на деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, фитнес-центров, спортивных залов, SPA-салонов, саун и массажных салонов, которые имеют право работать ежедневно.
Граждане, прибывающие из России, будут размещаться в сухумской гостинице «Айтар» на двухнедельный карантин.
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился сын. По сообщению британских СМИ, в среду 29 апреля Кэрри Саймондс, с которой помолвлен Джонсон, родила мальчика. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
Сын Джонсона появился на свет через два дня после того, как британский премьер вновь приступил к исполнению своих обязанностей, переболев COVID-19. Болезнь протекала довольно тяжело, Джонсон был госпитализирован в одну из лондонских клиник, некоторое время ему подавали кислород – для облегчения вызванных коронавирусной инфекцией проблем с дыханием.
Борису Джонсону 55 лет, Кэрри Саймондс – 32 года. Они несколько лет живут вместе и собираются пожениться. Новорожденный – шестой ребенок премьер-министра: у него два сына и две дочери от второй жены, Марины Уилер, с которой Джонсон развелся, и дочь от внебрачной связи с Хелен Макинтайр.
Заседание сакребуло Озургети проходит в формате Zoom-конференции
Заседание бюро сакребуло Озургети (регион Гурия, Западная Грузия) из-за пандемии коронавируса проходит дистанционно – в формате видеоконференции Zoom. Онлайн-трансляция заседания доступна и в социальной сети Facebook.
Депутаты обсуждают вопросы повестки дня, к примеру, исполнение бюджета муниципалитета за 2019 год.
Бесплатная версия Zoom предлагает пользователям до 40 минут конференции, поэтому депутатам приходится периодически возобновлять сессию.
В формате видеоконференции проходят и заседания межведомственного совета при правительстве Грузии.
Amnesty International: ряд мер против COVID-19 в Грузии применялся дискриминационным образом
Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека. Об этом говорится в докладе международной неправительственной организации Amnesty International.
В документе речь идёт и о ситуации в Грузии после введенного 21 апреля чрезвычайного положения.
«Данные меры были необходимы, соразмерны и оправданы законными целями охраны общественного здоровья. Вместо того, чтобы санкционировать широкий спектр чрезвычайных мер, президентский указ о чрезвычайном положении включал исчерпывающий перечень прав, от которых отступают, и конкретные меры, принимаемые в тех случаях, когда такое отступление возможно. Эти меры включали ограничения, специально разработанные для реагирования на COVID-19, в частности, карантинные правила, ограничения на международные и внутренние поездки, посещения тюрем и оказание общественных услуг. Указом также разрешалось использование частной собственности для нужд общественного здравоохранения и регулирование цен на основные продукты», - говорится в докладе.
НПО при этом указывает, что «ряд мер против COVID-19 применялся дискриминационным образом».
«Вопреки медицинским предписаниям, религиозные собрания в соответствии с законом не были ограничены настолько, чтобы Грузинская православная церковь не могла проводить литургии на православную Пасху. В Вербное воскресенье и на Пасху, 12 и 19 апреля, несколько православных церквей в Грузии приняли десятки прихожан. Все другие религиозные течения в Грузии добровольно согласились закрыть для верующих места отправления религиозных обрядов. 15 апреля глава мусульманской общины Грузии Миртаги Асадов объявил, что когда начнётся Рамадан, мусульмане также откроют мечети, и что он ожидает в этой связи от правительства такого же понимания, которое было проявлено в отношении православной церкви. Через два дня после этого заявления Служба государственной безопасности Грузии вызвала Миртаги Асадова на допрос в связи с попыткой «саботировать» чрезвычайное положение», - сказано в документе.
Amnesty International публикует информацию и о мерах, принятых в Грузии для защиты наиболее уязвимых граждан.
«14 апреля премьер-министр Грузии объявил, что правительство планирует выплачивать пособия по безработице тем, кто потерял работу из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений. Правительство также объявило, что компенсирует оплату счетов за газ, электричество и воду тем, кто потребляет менее 200 кВт электроэнергии и 200 кубометров природного газа в течение тех месяцев, в которые будет действовать чрезвычайное положение», - говорится в докладе.
Число инфицированных коронавирусом в США превысило миллион
Власти Соединенных Штатов сообщили, что число инфицированных коронавирусом в стране превысило 1 миллион человек. Количество скончавшихся от COVID-19 – более 58 тысяч – уже превышает потери США во Вьетнамской войне. 142 тысячи на сегодняшний день выздоровело. Больше всего инфицированных и умерших - в штате Нью-Йорк.
Президент США Дональд Трамп считает, что причина столь высокого числа выявленных зараженных в его стране – то, что в Соединенных Штатах "тестирование намного лучше, чем в какой-либо иной стране мира".
Глава американского Национального института изучения аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи отметил, однако, что большой проблемой для США остается "обеспечение возможности пройти тест для всех людей, которые в этом нуждаются". По словам Фаучи, эта задача должна быть решена к концу мая – началу июня.
В абсолютных числах США на первом месте в мире по числу тестов - около 6 миллионов. Однако по числу тестов на душу населения Соединённые Штаты не в лидерах. В Исландии и ОАЭ, например, протестировали более 10 процентов населения. В США - менее 2 процентов.
Федеральное правительство и власти отдельных штатов США придерживаются различных взглядов на темпы смягчения карантинных мер. Президент Трамп выступает за по возможности более скорое "открытие" американской экономики, руководство некоторых штатов, например, губернатор наиболее пострадавшего от эпидемии штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, призывает к большей осторожности.
За последние пять недель количество безработных в США достигло 26,5 млн, это почти 1/6 всего трудоспособного населения страны. Администрация Трампа утверждает, что по итогам апреля доля безработных превысит 16 процентов.
Всего в мире к утру 29 апреля почти 3 миллиона 150 тысяч выявленных случаев инфекции, умерли более 218 тысяч человек.
За сутки в России жертвами коронавируса стали более 100 человек
В России за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек. Таковы данные оперативного штаба. Впервые число жертв COVID-19 за сутки превысило 100. Всего, по данным властей, в России от инфекции и её осложнений умерли 972 человека.
Число инфицированных коронавирусом в России приближается к 100 тысячам. За сутки выявлен 5841 новый случай заражения. Это на несколько сот меньше, чем днём ранее. Всего с начала эпидемии выявлено 99 399 инфицированных. Более 10 тысяч человек признаны выздоровевшими.
Больше всего случаев заражения и летальных исходов – по-прежнему в Москве. За последние сутки в российской столице выявлены более 2 тысяч новых случаев инфекции, всего их уже более 50 тысяч. При этом прирост числа инфицированных в Москве за последние сутки – самый маленький за последние 6 дней. В масштабах всей России темпы роста также снижаются, хотя по числу новых случаев за сутки она по-прежнему на втором месте в мире после США.
- По утверждениям властей, пик эпидемии ожидается в начале мая. Президент России Владимир Путин накануне продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно, в Москве до 12 мая продлён так называемый режим самоизоляции (карантинные меры). При этом Путин поручил правительству разработать план постепенной отмены ограничительных мер начиная с 12 мая.
- Нерабочие дни в России и карантинные меры в большинстве её регионов продолжаются с конца марта, когда начался резкий рост числа инфицированных. Оппозиционные политики и активисты подвергают власти критике за недостаточные, по их мнению, меры по поддержке граждан и бизнеса, которые страдают от ограничений.
Клинтон поддержала Байдена в борьбе за пост президента
Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от демократов на выборах 2016 года Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена на предстоящих осенью президентских выборах.
Клинтон выступила во время виртуальной встречи Байдена с избирателями. Все предвыборные мероприятия сейчас проходят в Интернете из-за эпидемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.
Клинтон назвала Байдена своим "другом", человеком, который "всю жизнь готовился к тому, чтобы стать президентом", а также высказала мнение, что он - именно тот лидер, который нужен Америке в этот непростой период времени. "Подумайте о том, насколько лучше было бы, если бы сейчас у нас был президент, который бы прислушивался к учёным" - сказала Клинтон.
Она стала одной из последних ведущих демократов, поддержавших Байдена. Ранее поддержку своему бывшему вице-президенту выразил Барак Обама.
- Байден практически обеспечил себе выдвижение в президенты от демократов после того, как все его соперники, включая Берни Сандерса, отказались от продолжения борьбы на праймериз.
- В 2016 году Клинтон набрала больше голосов избирателей, чем баллотировавшийся от республиканцев Дональд Трамп, однако проиграла ему в коллегии выборщиков, уступив в ключевых штатах. В выборах 2020 года Клинтон участвовать не стало. Поддержка ею Байдена ожидалась.
- По последним опросам, Байден на несколько процентов в среднем опережает Трампа.
- Бывшая помощница Байдена в Сенате Тара Рид недавно обвинила его в сексуальных домогательствах, по её утверждениям, имевших место в 1990-е годы. Сам Байден не комментировал эти обвинения, в его штабе их категорически отвергли. СМИ пока не нашли каких-либо дополнительных подтверждений слов Рид.
$7.51 на жителя Грузии – The Telegraph называет Иванишвили самым щедрым донором
Экс-премьер Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили больше всего пожертвовал на борьбу с коронавирусом в мире – в пересчёте на душу населения. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
Иванишвили перечислил в грузинский фонд StopCov 100 миллионов лари (около 30 млн долларов США). Издание указывает, что контрибуция миллиардера на каждого жителя страны составляет $7.51.
В статье говорится, что состояние Иванишвили – 4 миллиарда долларов, что около 1/3 от ВВП Грузии.
The Telegraph отмечает, что Иванишвили сделал состояние на покупке бизнеса в эпоху российской приватизации и его продаже с огромной прибылью.
Интервью британскому изданию дал действующий премьер Грузии Георгий Гахария.
«Благотворительность Бидзины Иванишвили поддерживает грузинское государство и институты в течение нескольких десятилетий, оказывая огромную помощь в сохранении грузинской культурной самобытности. Пандемия не является исключением. Снова Бидзина Иванишвили продемонстрировал большую поддержку и сострадание к своим согражданам перед лицом общей угрозы», - заявил Гахария.
На второй позиции после Иванишвили в рейтинге крупнейших доноров (учитывая пожертвование на душу населения) – австралийский бизнесмен Эндрю Форрест. Грузинский экс-премьер также опережает Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Майкла Блумберга, Сильвио Берлускони и Алишера Усманова.
- Иванишвили почти не появляется на публике с начала пандемии коронавируса. Он стал объектом критики лидеров оппозиции из-за видео, опубликованного его сыном в видеохостинге TikTok.
За сутки от коронавируса в Грузии выздоровели 12 пациентов, новых случаев всего 6
Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Грузии выросло за сутки на 12, - сообщила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая. При этом выявлено лишь 6 новых инфицированных.
Число подтверждённых случаев достигло 517, из них выздоровели 168. Скончались 6 граждан с диагнозом COVID-19.
В режиме карантина находятся 5153 гражданина, в стационарах под наблюдением врачей – 549.
В самопровозглашенной республике Абхазия нет активных случаев коронавируса. Два пациента выздоровели, одна пожилая женщина погибла.
Госдеп США: Армения и Азербайджан нарушают Договор об обычных вооружениях в Европе
Согласно докладу Госдепартамента США, и Армения, и Азербайджан нарушают или не соблюдают Договор об обычных вооружениях в Европе. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента о соблюдении договоров и обязательств по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению, - сообщает «Радио Азатутюн».
В опубликованном докладе подведены итоги 2019 года. Он охватывает нарушения, допущенные государствами всего мира в области контроля над всеми видами вооружения. Доклад рассматривает многие страны, в частности Китай и Иран.
Договор об обычных вооружениях в Европе составляет часть этого широкого доклада. По части Армении отмечается, то хотя Армения выражает свою полную поддержку этому договору, в 2019 году общее количество бронетехники Армении, как и прежде, превышало допустимые пределы, установленные европейским договором о контроле над обычными вооружениями.
Что касается Азербайджана, то в докладе не указывается конкретный вид вооружения, но отмечается, что общее количество вооружений ВС Азербайджана в 2019 году продолжало превышать пределы, предусмотренные под договору об ограничении вооружений. Кроме того, Азербайджан ни разу за весь 2019 году не уведомил о проведении крупных военных учений, что является одним из требований Венского договора.
Также отмечается, что невыполнение и Азербайджаном, и Арменией некоторых других обязательств договора вызывает обеспокоенность.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в 1990 году государствами-членами НАТО и государствами-участниками Организации Варшавского договора.
Соглашение устанавливает квоты для обычных вооружений, больше которых данная страна иметь не должна.
Зурабишвили призвала Украину не оскорблять грузинское общество назначением Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со специальным заявлением в связи с возможным назначением на должность вице-премьера Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам Зурабишвили, планы Киева вызвали «обоснованную озабоченность и резкую реакцию» не только со стороны властей, но и со стороны грузинского общества, - сообщает СОВА.
«Грузия и Украина являются близкими стратегическими партнерами. Наше сотрудничество основано на многовековой дружбе и уважении между народами, на наших общих интересах и устремлениях. Несмотря на это, в эти дни наш партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру человека, который был признан виновным всеми тремя судебными инстанциями Грузии», - отметила Зурабишвили.
Зурабишвили не исключает, что таким образом некие силы могут попытаться внести раскол в непоколебимую дружбу между Тбилиси и Киевом. По признанию президента, она прекрасно понимает, что в международных отношениях неприемлемо вмешательство во внутренние дела и кадровую политику других стран.
«Впрочем, также неприемлемо и абсолютно непонятно избрание этого человека [Саакашвили] на любую публичную позицию в украинском правительстве», - заявила Зурабишвили.
Президент отметила, что имя Михаила Саакашвили фигурирует не только в приговорах грузинского правосудия, но и в решениях Европейского суда по правам человека: «не говоря о том, что его обвиняют и в серьезных коррупционных преступлениях».
«Я даже не могу представить, кто может быть настолько важным человеком, чтобы Украине стоило из-за него поставить на чашу весов давние отношения между нашими государствами, проигнорировав наши институты и оскорбив наше общество», - отметила Зурабишвили.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
Палата представителей Конгресса не возобновит заседаний из-за вируса
Палата представителей Конгресса США отменила планировавшиеся на следующую неделю заседания в связи с опасностью заражения коронавирусом. Об этом сообщил во вторник глава демократического большинства в Палате представителей Стени Хоер.
По его словам, врач Палаты представителей считает, что в данной ситуации проведение заседаний верхней палаты Конгресса представляет повышенный риск, и он рекомендует законодателям не подвергать такому риску. Президент США Дональд Трамп подверг законодателей-демократов критике, заявив, что они "наслаждаются отпуском". Одновременно Сенат, где большинство принадлежит Республиканской партии, намерен провести заседания на будущей неделе
Конгресс прервал нормальную деятельность в марте, собираясь в последние недели лишь на редкие голосования по законопроектам, посвященным финансированию мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Используя особые правила голосования, согласно которым в зале требуется присутствие небольшого числа законодателей, Конгресс одобрил два законопроекта, предусматривающих выделение 3 триллионов и 484 миллиардов долларов. На следующей неделе Конгресс должен был обсудить меры дополнительной финансовой поддержки штатов и муниципалитетов. Эта сумма может достичь 500 миллиардов долларов.
Члены обеих партий пытаются договориться о процедурах, которые помогут Конгрессу работать более эффективно в беспрецедентной для американского парламента ситуации, в частности, введения дистанционного голосования и голосования по доверенности, которое запрещено существующими правилами.
Беслан Джопуа назначен первым вице-премьером, Владимир Делба – министром финансов
Первым вице-премьером самопровозглашенной республики Абхазия назначен Беслан Джопуа. Соответствующий указ сегодня, 28 апреля, подписал президент Аслан Бжания. С октября 2011 года по октябрь 2014 года Джопуа занимал должность министра сельского хозяйства республики.
Указом президента вице-премьером, министром финансов республики назначен Владимир Делба. Делба - кандидат экономических наук, с октября 2011 по апрель 2015 уже занимал должность вице-премьера, министра финансов республики, сообщает «Абхазия-Информ».
В муниципалитете Вани упразднены контрольно-пропускные пункты
В соответствии с решением правительства упразднены контрольно-пропускные пункты в муниципалитете Вани (регион Имерети). Губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе заявил, что эпидемиологическая ситуация в муниципалитете полностью контролируется и контрольно-пропускные пункты больше не нужны.
В так называемом «кластере Вани» выздоровели четыре пациента. Один из них покинул клинику несколько дней назад, трое выпишутся из инфекционной больницы Кутаиси завтра, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В городе Вани с 8 апреля был введен строгий карантин. На КПП на въезде в город полицейские и военные измеряли въезжающим гражданам температуру, покидать район было запрещено.
КПП на въездах и выездах установлены также в городах Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Поти, Зугдиди, Гори, Ахалцихе и Телави.
Владимир Путин продлил ограничительные меры в России до 12 мая
Период нерабочих дней в России сохранится до 11 мая включительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с правительством и главами регионов по ситуации с распространением коронавируса. По словам Путина, стране удалось стабилизировать ситуацию с развитием коронавируса, но самый опасный момент ещё не пройден.
Чем строже граждане будут соблюдать ограничение, тем быстрее страна вернётся к нормальной жизни, заявил президент. «Пик еще не пройден. Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии», – сказал президент. Вместе с тем Путин заявил, что правительство до 5 мая подготовит план поэтапного выхода из режима самоизоляции. Однако президент допустил, что в некоторых регионах жёсткие ограничительные меры могут сохраниться и после 11 мая.
Эпидемия, по словам Путина, ударила по предпринимателям. В связи с этим президент призвал правительство разработать новый план действий, который позволит восстановить российскую экономику.
- В начале апреля президент во время своего телеобращения призвал граждан соблюдать режим самоизоляции и отметил, что ближайшие 2–3 недели будут решающими. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», – сказал Путин.
- В середине апреля Путин на дистанционном совещании с членами правительства предложил предоставить прямую безвозмездную финансовую помощь малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему из-за пандемии COVID-19 и введения жестких карантинных мер.
- Объем помощи по предложению президента – 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Единственным условием для получения этих средств будет сохранение не менее 90% от штатной численности компании на 1 апреля. По словам президента, если компания отвечает этим требованиям, то выплату за апрель она должна получить с 18 мая, а средства за май поступят в июне.
- На фоне эпидемии COVID-10 уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет, показал опрос ВЦИОМ. О доверии политику заявили 28,3 процента участников опроса. Такого низкого показателя не было за всю историю наблюдений.
- По последним данным, в России подтверждено более 93,5 тысяч случаев СOVID-19. Умерли с начала эпидемии 867 пациентов.
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