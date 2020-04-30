МЭА спрогнозировало шок в энергетике из-за коронавируса

Коронавирусный кризис принесет большие сдвиги в мировом энергетическом балансе. Как пишет The Bell со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства, традиционные энергоресурсы ждет падение и стагнация, а возобновляемую энергетику — рост.

Спрос на энергоресурсы по итогам года упадет на 6%, что в семь раз больше, чем в кризисном 2008 году и равносильно утрате рынком целой Индии, отмечает МЭА. Агентство видит "потрясающее" сокращение спроса на уголь, нефть и природный газ. "В условиях резкого снижения спроса на электричество держатся только возобновляемые источники", — говорит исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Самое большое падение придется на развитые страны — 9% в США, 11% в Евросоюзе по итогам года. Каждый месяц глобальной самоизоляции на уровнях начала апреля снижает мировой спрос на энергоносители на 1,5%. Пандемия изменила сам характер спроса на электричество: рабочие дни теперь похожи на воскресенья, при жесткой самоизоляции потребление электроэнергии падает примерно на 20%. По итогам года оно упадет на 5% — самый большой спад со времен Великой депрессии.

После десятилетия непрерывного роста спрос на природный газ в 2020 году упадет на 5%. Это будет самое большое падение за всю историю природного газа как массового энергоносителя. Газовая генерация снизится на 6%. Спрос на уголь снизится еще больше — на 8%, впервые со времен Второй мировой войны. Угольная генерация упадет на 10%. Спрос на нефть упадет на 9% или на 9 млн баррелей в сутки в среднем по году, в основном благодаря сворачиванию перевозок.

Доля альтернативной, возобновляемой и ядерной энергетики в мировой генерации достигнет исторического максимума — 40%. Возобновляемая и альтернативная генерация, включая ГЭС, солнечную энергию и ветряные электростанции, единственная показала рост в кризис. По итогам года спрос вырастет только в этой категории, а выработка энергии вырастет на 5%, прогнозирует МЭА. Главные причины — низкие операционные затраты и маневренность этих источников энергии, а также значительные ранее введенные мощности.

Выбросы углекислого газа по итогам года снизятся на 8%, но быстро вернутся на прежний уровень. После кризиса МЭА ожидает дефицита инвестиций в добычу энергоресурсов и особенно в традиционную генерацию, где они необходимы просто для поддержания мощностей. С учетом роста доли непостоянной альтернативной энергетики это означает риск стабильности энергосистем. Агентство призывает системных операторов и правительства стран обратить внимание на эту проблему.