Три плана одного падения

Экономика Грузии начала свой путь в рецессию. Об этом говорят данные Грузстата. Специалисты, оценивая дальнейшие экономические перспективы, даже при самом оптимистическом развитии событий предрекают более чем 4-процентный экономический спад.

По данным Службы статистики, в марте рост был зафиксирован лишь в сферах строительства и коммуникаций. За счет позитивной динамики января и февраля экономический рост в первом квартале составил 1,5 процента, сообщил на специальном брифинге исполнительный директор статистического управления Гогита Тодрадзе.

«Особо следует отметить, что оборот предприятий-плательщиков НДС в отелях и ресторанах, транспорте, развлечениях и отдыхе, торговле и производстве неуклонно сокращается. Экспорт упал примерно на 22% в марте, а импорт упал на 13,4%. Ситуация в стране оказала определенное влияние на регистрацию предприятий – количество компаний, зарегистрированных в марте, уменьшилось на 48%», – заявил чиновник.

Между тем специалисты единодушны: экономику ждут непростые времена. Авторитетная консалтинговая компания PMCG описала возможные сценарии.

Согласно документу, МВФ прогнозирует сокращение реального ВВП Грузии на 4% в 2020 году, что является самым негативным показателем в регионе. Причиной этого является в основном высокая доля туризма и денежных переводов в экономике страны. В исследовании рассматриваются три возможных сценария роста ВВП в Грузии для различной продолжительности мер по сдерживанию коронавируса.

Сценарий I: экономическая активность будет частично возобновлена с начала июня 2020 года, а полностью – с начала сентября. В этом случае прогноз предусматривает сокращение экономики Грузии в этом году на 4,3%, что выше, чем в 2009 году (-3,7%).

Сценарий II: экономическая активность будет частично возобновлена с середины июля 2020 года, а полностью – с середины октября. В этом случае авторы прогнозируют экономический спад на 8%.

И, наконец, третий сценарий предусматривает возможные повторяющиеся волны вируса и полноценный запуск экономики к декабрю. В этом случае ВВП снизится на 13%.

Документ предупреждает о сокращении занятности: по оптимистическому сценарию общая численность работников в Грузии сократится на 6,3%, по умеренно пессимистическому сценарию – на 9,8%, а в случае очень пессимистичного сценария – на 14,4%.

По словам Гии Джандиери, вице-президента «Новой экономической школы – Грузия», глобальные рынки ожидают драматичные преобразования. В этих условиях будет важна способность государства в максимально сжатые сроки перестроить свою экономику в целях противодействия глобальным вызовам. В этом случае можно будет избежать самого худшего развития событий:

«На самом деле, экономический спад наблюдается повсюду, в том числе в Китае, к которому мир привязан экономически. Многие считают, что нынешняя модель глобализации больше не будет работать и что мир должен идти в другом направлении. Я не верю в то, что Китай легко можно будет сбросить со счетов, так как это перспективный рынок сбыта, и все были заинтересованы в том, чтобы туда попасть, а не потому, что кто-то симпатизировал их политической системе. Однако эти вопросы, безусловно, будут продвигаться, и у Грузии появится шанс извлечь реальную пользу. Но тиражируемая правительством мысль о том, что мы перехватим китайские инвестиции или сможем перенаправить сюда китайское производство без реформ, преувеличена. Мы должны сделать что-то, что сделает нас привлекательными для инвесторов, а этого нет».

Для реализации этой цели экономист предлагает свой рецепт: подоходный налог и налог на добавленную стоимость должны быть снижены сначала до 15%, а перспективе и до 10%, а налог на прибыль вовсе отменен. Кроме того, необходимо снизить очень высокий акциз на топливо, который на сегодня составляет половину стоимости топлива в Грузии, рекомендует специалист.