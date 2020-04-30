Большой спорт требует больших уступок

Федерация тяжелой атлетики обращается к властям с просьбой разрешить спортсменам тренироваться в спортзалах. В условиях самоизоляции тяжелоатлеты не могут поддерживать необходимую форму и подготовиться к международным чемпионатам, запланированным на осень текущего года, говорят в федерации. В парламентском комитете по делам спорта утверждают, что уже работают над этой темой и в скором времени представят соответствующий план.

Сборы у грузинских тяжелоатлетов завершились 13 марта. И вот уже полтора месяца спортсменам приходится поддерживать форму в домашних условиях, заявил главный тренер сборной Грузии Георгий Асанидзе в интервью грузинской службе Радио Свобода:

«Все прекрасно понимают, что этого недостаточно. С каждым днем возрастает риск того, что атлеты не смогут достигнуть оптимальной спортивной формы. Я тренирую их дистанционно, даю советы и задания, однако, поверьте, этот процесс не может быть ориентирован на хороший результат. Чем позже мы возобновим тренировки, тем сложнее нам будет. Если получится вернуться в спортзалы в ближайшие пару недель, парни восстановят форму за 3-4 месяца».

Как раз к моменту проведения международных чемпионатов по тяжелой атлетике, говорит президент местной федерации Кахи Кахиашвили. Ведь некоторые из них, предположительно, пройдут уже осенью. Именно поэтому спортсменам необходимо приступить к полноценным тренировкам, утверждает Кахиашвили. С соответствующей официальной просьбой федерация уже обратилась к властям:

«Мы согласны и разделяем требования и рекомендации врачей и правительства, касающиеся условий ЧП. На первом же этапе мы приостановили и общие тренировки, и соревнования. Тренируемся в домашних условиях, кто как может. Вы знаете, что наш спорт бесконтактный, поэтому мы просим: когда начнутся этапы выхода из ЧП, дайте нам возможность тренироваться в каком-нибудь закрытом помещении, на закрытой базе. Естественно, с учетом требований карантина, с соблюдением социальной дистанции, с проверками, хотя бы для спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде и чемпионату мира, чтобы мы не потеряли форму. Это может катастрофически сказаться на результатах», – сказал Кахиашвили.

С подобными просьбами спортсмены обращаются не впервые, утверждает президент Национального олимпийского комитета (член парламентского комитета по делам спорта) Лери Хабелов. Министерство по делам спорта и профильный парламентский комитет уже в следующем месяце приступят к рассмотрению этой темы:

«До 10 мая подождем, посмотрим, как будет распространяться инфекция, а после этого, естественно, начнем обсуждать, как поступим хотя бы с теми видами спорта, в которых соблюдается дистанция, – это легкая и тяжелая атлетика, теннис, например. Естественно, когда речь идет о большом спорте, в домашних условиях поддерживать форму невозможно», – говорит Лери Хабелов.

В парламентском комитете по делам спорта обсуждают судьбу и контактных видов спорта. Уже есть ряд предложений, однако респондент «Эха Кавказа» Лери Хабелов не рассказывает, каких конкретно, ведь эпидемиологическая ситуация может измениться в любой момент, что расстроит все планы:

«У нас есть несколько баз, как бы карантинных (которые можно обустроить под карантинную зону), где спортсменов смогут проверять каждый день (врачи). Мы внесем такое предложение. Но повторю: это будет после 10 мая. Пока не можем ничего говорить заранее. Естественно, все волнуются: и спортсмены, и руководители, и тренеры нам звонят. Главное, чтобы эпидемия «спала». 22-го у нас заканчивается карантин, мы думаем, что опередим его немного».

Лери Хабелов имеет в виду план поэтапного снятия действующих ограничений. Согласно этому плану открытие спортивно-оздоровительных центров запланировано лишь на последнем – шестом этапе, даты будут называться исходя из рекомендаций эпидемиологов. Однако представители спортивной общественности надеются, что власти сделают исключение для членов национальных сборных, создадут соответствующие условия и позволят им раньше приступить к тренировкам.