«И еще будем долго огни принимать за пожары мы,

Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов,

Про войну будут детские игры с названьями старыми,

И людей будем долго делить на своих и врагов».

(В.Высоцкий «Песня о новом времени»)



Да, мы все находимся на военном положении. Идет третья мировая война, которая сравнима с нашествием инопланетян на нашу небезгрешную землю. А что, нынешний коронавирус, разве он не инопланетянин? Происхождение его до сих пор вызывает яростные споры и пересуды. Конечно, легче всего все свалить на простодушную летучую мышку, но так ли это? (размышления любителя теорий заговора).

Вспомните классический роман Герберта Уэллса «Война миров». С него, кстати, началась моя безумная любовь к фантастике, которая длится по сегодняшний день. В книге плохие марсиане прибывают на землю, чтобы ее поработить, а людей использовать в качестве пищи. И человечество принимает бой! Вначале люди растеряны, но потом начинают худо-бедно оказывать сопротивление. В финале романа хитрый Уэллс легко справился с нашествием – он их заразил земными вирусами, и марсиане сдохли. Мне была бы интереснее другая концовка, если писатель смог бы побороть вторжение с помощью землян. Видимо, он не продумал логическое завершение сюжета, слишком уж велико было в его книге превосходство марсиан перед землянами. Потому Герберт Джордж пошел по пути наименьшего сопротивления и заразил мерзких инопланетян земными болезнями. А не будь тех бактерий, то еще неизвестно, что произошло бы с родом человеческим. Ну, чем не аналогия с сегодняшним коронавирусом? Он (вирус) практически тоже свалился с небес, тоже питается людьми, и если вовремя ему не дать по лапам, то он сжирает человека.

Кардинального оружия защиты против него пока еще нет. Мы боремся с ним дедовскими способами: помыть руки, прикрыться марлевой повязкой, отойти в сторонку, не дышать там, где уже дышали, и т.д. Но чтобы сделать прививку или проглотить таблеточку, а потом идти и жить дальше, такого еще нет. С прививками долго не будет ясности, потому что нет их, этих прививок. То тут, то там слышны возгласы, что где-то начали на людях и крысах испытывать новые препараты от COVID-19. И все сразу замирают в надежде, что завтра мир вздохнет с облегчением – антидот найден. Но это не так. Долго еще будут проводить испытания, пока наконец не найдут панацею. Ее обязательно найдут, как рано или поздно находят все, но на это нужно время. Может, через пару лет мы будет смеяться над угрозой коронавируса, но сегодня пока что мы в напряге и зорко глядим по сторонам, пугаясь каждого чиха.

Помните ВИЧ-инфекцию, или, говоря популярным языком, СПИД? В начале было очень страшно, хотя та инфекция передавалась определенным путем, и не так легко, как нынешняя. Сколько известных людей погибло из-за ВИЧа: Фредди Мэркюри, Рудольф Нуриев, Айзек Азимов, Мишель Фуко и многие другие. А сколько умерло неизвестных? По международным оценкам, с начала эпидемии от заболеваний, обусловленных СПИДом, умерло более 40 миллионов! Сегодня проблема ВИЧ-инфекции не стоит на первом месте. И даже не на втором, несмотря на то, что каждый год СПИДом заражается около двух миллионов человек. Мир научился как-то бороться с этой напастью, в наличие имеются разные таблеточки: выпил одну штуку в день – и продолжай жить дальше. Эх, были бы такие таблетки у великого Фредди, он бы до сих пор мог радовать нас своими композициями.

Рано или поздно мир и с нынешней заразой научится справляться – если не излечивать ее окончательно, то хотя бы поддерживать пациента так, чтобы болезнь протекала в легкой форме, без летального исхода. Хочется, конечно, чтобы это случилось раньше, а не позже. Но тут выбирать не приходится. Мы находимся в начале пути.

Несмотря на то что заражение коронавирусом продолжает расти, в мире постепенно начинается процесс послабления режима карантина, из этого следует, что вирус уже слабеет. Кое-где объявили, что могут начать функционировать школы, где-то уже поговаривают про открытие питейных заведений, ну и всего прочего. Но это пока на словах. У нас, слава богу, снова разрешили передвигаться на легковушках. В первый же разрешенный понедельник на улицы выехало столько машин, что я вспомнил о дорогих моему сердцу часах пик. Видимо, соскучились люди по своим четырехколесным друзьям. Что далеко ходить, ваш покорный слуга тоже вскочил на своего видавшего виды железного коня и сделал почетный круг по своему двору – ехать мне особенно было некуда.

Но города еще закрыты; въезд и выезд их четырех крупных городов Грузии только по пропускам. Со снабжением все в норме – нет только гречки. Но, по-моему, гречкой все семьи обеспечили себя до третьего колена. Почему-то в начале паники, наряду с туалетной бумагой, все бросились запасаться именно гречкой. Я тоже поддался общему безумию и натаскал в свое скромное жилище около двадцати кг Fagopýrum esculéntum, этого медоносного растения крупяной хлебной культуры. А так как до этого гречиху в пищу я употреблял очень редко по причине нелюбви к ней, то теперь главная проблема, как мне от нее избавиться. Вот, думаю, может ввести новый обычай и на дни рождения ходить с пакетиком гречихи в виде подарка? Чем не новаторская идея? Вместо опостылевших и быстро сохнувших цветов я буду дарить полезный и питательный продукт. Нет, все-таки мозги у меня – ну очень креативные (это я шучу).

Итак! Правительство набросало план поступенчатого выхода из карантина. Точнее сказать – это поэтапное снятие ограничений. Этапов всего шесть. Первый начался с 27 апреля – разрешение на передвижение легковых автомобилей, онлайн-продажи, такси, служба доставки и аграрные рынки открытого типа. Вторым этапом будет снятие запрета на строительства, начнут функционировать автомойки, автосервисы и ремонты компьютеров, личного и бытового оборудования. Это случится с 11 мая. Не буду говорить про остальные этапы, скажу только про последний, шестой этап, который заработает с 6 июля. Это, как я понимаю, будет последний шаг к возврату полноценной жизни, когда не надо уже будет соблюдать дистанцию и брызгать друг на друга спиртом и другими санитайзерами.

6 июля – это через целых два месяца! По-моему, процесс очень затягивается, Но ничего не попишешь. Береженого бог бережет. Времена нас ждут тяжелые, и надеюсь, из всего этого мы выйдем очищенными, обновленными, обнуленными, и будем по-другому смотреть на жизнь. Это я сейчас фантазирую.

Фантазии фантазиями, но интересен будет сам процесс нашего возвращения на старый лад. Сегодня мне очень трудно себе представить, чтобы я при встрече знакомого пожал бы ему руку, расцеловал, подошел близко и доверительно посмотрел бы ему (ей) в глаза. Прошли каких-то крошечных два месяца, и я уже не представляю себе, неужто когда-нибудь я куда-то ходил без маски?

Сегодня я проезжал мимо нашего центрального дворца бракосочетания. К моему удивлению, там были люди. То есть кто-то сочетался, несмотря на особое положение. Людей было мало, и все они были в медицинских масках, но они были. Жених и невеста гляделись особо интересно, с праздничными повязками на лицах. Было в этом зрелище что-то постапокалиптическое, что-то нереальное, что-то не вполне земное.

Но, может быть, как раз это и хорошо, что несмотря на все разрывы снарядов, жизнь продолжается, а? Хотя трудно представить себе все последующее действо сегодняшнего бракосочетания – ни накрытого стола, ни заздравных речей, ни криков «горько», ни танца жениха и невесты, и, наконец, ни... впрочем, замолчу, а то уже неудобно может получиться. Все-таки я же не постмодернист какой-то, верно?

P.S.

«А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется,

И когда наши кони устанут под нами скакать,

И когда наши девушки сменят шинели на платьица, —

Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять!..»

(В.Высоцкий «Песня о новом времени»)

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции