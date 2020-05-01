Facebook удалил аккаунты прокремлёвского агентства News Front, в том числе на грузинском

С понедельника 4 мая в Армении не будет необходимости в заполнении бланков для передвижения вне дома.

Использование подобных документов, заполняемых самими гражданами или их работодателями, является необходимостью с конца марта, когда власти Армении ввели режим самоизоляции на всей территории страны с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.

По словам заместителя министра экономики Армении Вароса Симоняна, ограничения на свободное передвижение граждан будут сняты, но общественный транспорт по-прежнему функционировать не будет. «На данном этапе общественный транспорт не разрешен, поскольку это очень рискованный вид экономической деятельности в плане распространения инфекции», - заявил замминистра.

«Все наши действия были направлены и остаются направленными на выявление и разрыва цепочек заражения», - добавил он.

Ограничения снимаются практически на все виды экономической деятельности, но торговые центры останутся закрытыми. На розничную и оптовую торговлю практически не будет ограничений, в перерабатывающей промышленности будут открыты все виды деятельности. Будут также открыты рестораны и кафе, у которых есть территория на открытом воздухе.

Будут разрешены индивидуальные услуги, такие как уборка, парикмахерские услуги․ «Это можно рассматривать в качестве эксперимента. Да, мы идем на послабления, но в то же время все мы, будь то предприниматели или граждане, должны проявить высокую сознательность и дисциплину. От этого будет зависеть, будем ли мы продолжать поддерживать режим мягких ограничений или же вернемся к более жестким ограничениям», - отметил Варос Симонян.

Заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян призвала всех граждан быть более ответственными за соблюдение правил безопасности, чтобы смягчение ограничений не привело к резкому увеличению числа инфицированных граждан. «Уже установлены правила, которые нужно соблюдаться на рабочем месте. Принципы в основном одинаковы для всех видов деятельности: обеспечение социальной дистанции между работниками, а также во время работы с клиентами, осуществление различных гигиенических мер на рабочем месте», - отметила она.