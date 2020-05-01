Абхазская неделя: невидимый президент, очевидный премьер, два года «Нанику»

На неделе о присутствии в стране президента можно было судить по указам и телеграммам соболезнований. Информационное пространство заполнял премьер-министр Александр Анкваб, которого наперебой цитировали СМИ, используя по максимуму скудную официальную информацию с заседаний правительства, посвященных в основном коронавирусу.

Между тем неделя была отмечена поэтапным ослаблением карантинных мер. В день международной солидарности трудящихся начал работать общественный и междугородний транспорт, однако каникулы для учащихся и студентов продлены до 15 мая. В первых числах мая в страну заедет несколько десятков абхазских курсантов, проходивших обучение в военных вузах России, и штаб по борьбе с коронавирусом готовится к их приему и размещению в карантин. Границы Абхазии остаются закрытыми, однако по данным, поступающим из различных источников, российско-абхазскую границу каждый день пересекает несколько десятков человек, отмечены незаконные переходы и на грузино-абхазской границе.

Надо отметить, что все это происходит на фоне ухудшения эпидемобстановки у наших соседей – в России и Грузии. На сегодняшний день в Абхазии нет заболевших – из троих граждан, которым был диагностирован коронавирус, двое выздоровели, умерла 95-летняя жительница Гагрского района. Растет количество жителей страны, выражающих недовольство ограничительными мерами, отельеры и рестораторы требуют отменить введенные ограничения, из-за которых они несут бизнес-потери. В СМИ появились результаты опросов, свидетельствующие о том, что многие граждане России намерены направиться на отдых в Абхазию, как только будут сняты ограничения на пересечение границы.

И еще о коронавирусе. Своеобразно прореагировал на информацию о болезни российского премьер-министра Михаила Мишустина его коллега в Абхазии Александр Анкваб. Он направил главе российского правительства телеграмму поддержки, в которой выразил благодарность за поздравления в собственный адрес – «в связи с назначением меня премьер-министром Республики Абхазия». Видимо, эта благодарность как-то должна помочь Мишустину справиться с болезнью.

На этой неделе из Нальчика пришла печальная новость – умер глава Конфедерации горских народов Кавказа Мусса Шанибов. Яркий политик, который появился в Абхазии в период перестройки и был сторонником объединения горских народов Кавказа. После вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию он обратился с призывом к народам Кавказа прийти на помощь братскому абхазскому народу, и это стало началом добровольческого движения, которое сыграло большую роль в победе и изгнании грузинских оккупационных войск из Абхазии. Свои соболезнования по случаю смерти Муссы Шанибова выразили ветеранские и общественные организации Абхазии, парламент, частные лица. Не осталось незамеченным, что официальные органы исполнительной власти ограничились телеграммой соболезнования в адрес семьи Муссы Шанибова от имени президента Аслана Бжания.

30 апреля истек срок, отведенный законом для заполнения деклараций о доходах, расходах и имуществе чиновников и депутатов и членов их семей. Активисты, которые с большим трудом заставили парламент принять этот закон, а затем поправки к нему, были разочарованы – никто из должностных лиц не заполнил деклараций и даже не стал объяснять активистам, по какой причине нарушен закон. Хотя закон предусматривает отстранение от должности объектов декларирования в случае незаполнения или предоставления заведомо недостоверных данных. Тут не мешало бы напомнить, что, будучи депутатом парламента, нынешний премьер Александр Анкваб назвал данный закон «правовым мусором» и заверил своих коллег, что он работать не будет. Видимо, он намерен сдержать свое обещание.

Несмотря на то что активистами, лоббировавшими принятие этого закона, во время голодовки было собрано более 10 тысяч голосов сторонников, на сей раз на их возмущения в социальной сети мало кто реагировал, не стали поднимать этот вопрос и СМИ.

Тем временем внимание общественности было приковано к кадровым назначениям. Структура правительства претерпела некоторые изменения – увеличено количество вице-премьеров, теперь их четыре, разделены и переподчинены некоторые министерства и ведомства. В структуре кабмина теперь 14 министерств, восемь госкомитетов и восемь государственных управлений.

На место вице-премьера и министра финансов возвращен Владимир Делба, сменивший на этой должности Джансуха Нанба поддержавшего на выборах конкурента Аслана Бжания – Адгура Ардзинба. Бывшему министру сельского хозяйства Беслану Джопуа доверено место второго премьер-министра. В своем первом интервью российскому агентству «Спутник Абхазия» сразу после назначения Беслан Джопуа признался, что не знает, чем будет заниматься, но предполагает, что так как он ранее «работал агрономом в сельскохозяйственном секторе», то это будет учитываться. В этом интервью вице-премьер выразил озабоченность последствиями коронавируса и даже прозорливо предположил, что нынешняя ситуация «ударит по экономике». После этого интервью осталось ощущение, что увеличение количества вице-премьеров продиктовано всем чем угодно, кроме необходимости.

Известна и участь еще двух кресел, но так как эта информация еще официально не подтверждена, я не стану бежать «впереди паровоза». На своих должностях остались министр по налогам и сборам Даур Курмазия, глава Минздрава Тамаз Цахнакия и министр социального обеспечения Руслан Аджба. Дальнейший кадровый резерв Бжания и Анкваб черпают среди своих сторонников, принявших непосредственное участие в январском перевороте.

Из законодательной в исполнительную власть переместились еще два депутата. На должность министра внутренних дел назначен депутат Дмитрий Дбар, который проявил свои способности еще в 2016 году – при штурме МВД. Его коллега по парламенту Юрий Хагуш назначен главой администрации Гагрского района. У него тоже определенные заслуги перед президентом Бжания: он был непосредственным участником сопротивления назначению на этот пост главы этого района в декабре 2019 года Астамура Кецба.

На место мэра столицы Кана Кварчия, который проявил себя как хороший управленец и заслужил одобрение сухумцев, назначен бывший вице-премьер Беслан Эшба. Этот политик периодически перемещается из одного кресла в другое и остается при власти при всех президентах. Его отношения с Асланом Бжания за минувший год претерпели радикальные изменения – от публичных оскорблений до полного единодушия. Данное назначение можно рассматривать как демонстрацию силы со стороны новой-старой власти по отношению к сторонникам экс-президента.

Главой телевидения назначен Отар Лакрба. После январских событий он некоторое время выполнял на государственном канале роль цензора от партии «Амцахара». Скорее всего, это временное назначение – приставка «и.о.» позволяет предположить, что достаточно скоро его миссия будет исчерпана и он будет понижен в должности. Возможно, такая нерешительность связана с тем, что среди сторонников Анкваба достаточное количество желающих возглавить главный информационный ресурс страны.

Главная борьба за кресла идет, конечно же, на неофициальном уровне. Об этом можно судить по скоплению машин у офиса партии «Амцахара» и по анонимам, которые теперь разделились на сторонников и противников премьер-министра Анкваба и президента Бжания. Анализ их виртуальной деятельности свидетельствует, что между премьер-министром и президентом есть расхождения в кадровых вопросах.

И еще. Удивил на этой неделе суд Гулрыпшского района, который осудил к двум годам лишения свободы за незаконное хранение и ношение пистолета Вахтанга Пачулия, известного в криминальном мире под кличкой «Наник». В нашей стране, где под пиджаками как депутатов и чиновников разного уровня, так и людей без должности видны пистолеты, такое осуждение выглядит притянутым за уши.

29 апреля недалеко от российско-абхазской государственной границы произошел пожар. В час ночи загорелись и сгорели торговые ряды, в которых жители Абхазии торговали сельхозпродукцией, мимозой и цитрусовыми. Не удивлюсь, если на месте сгоревших торговых рядов «вдруг» начнется строительство какого-нибудь торгового, развлекательного или гостиничного объекта. Но это всего лишь мои предположения, связанные с тем, что десяток лет назад представители российского бизнеса уже обсуждали строительство на этой территории игрового центра и казино.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия