Грузинские трансгендеры в огне пандемии

Трансгендерные женщины в Грузии в отчаянии готовы даже к самосожжению, только бы обратить внимание общества и государства к своим проблемам. В условиях пандемии эта часть общества оказалась самой уязвимой. Накануне одна из женщин-трансгендеров подожгла себя перед зданием тбилисской мэрии, к счастью, ее сумели спасти сотрудники полиции. Но даже эта шокирующая попытка суицида не смогла вызвать сострадания большей части общества и незамедлительную реакцию властей.

Это невозможно, чтобы нормальное общество так реагировало на попытку самоубийства человека, недоумевает Георгий Табагари, директор НПО «Тбилиси прайд». Видео, на котором трансгендерная женщина перед зданием тбилисской мэрии пытается совершить самосожжение, распространило «ТВ Пирвели». На кадрах видно, как на человеке горит верхняя одежда, а вокруг него бегают полицейские, призывая снять одежду. Слышен отчаянный крик:

«Я – женщина-трансгендер. Поскольку грузинское государство обо мне не заботится, я убью себя!»

Так она и еще несколько трансгендерных женщин попытались привлечь к себе внимание власти. В условиях пандемии они оказались без работы, средств к существованию, им нечем платить за съемную квартиру.

«К счастью, ожоги не угрожают ее жизни, она в больнице», – говорит Георгий Табагари. Не раз на себе испытавший гонения и травлю из-за защиты прав ЛГБТ-сообщества, он тем не менее поражен реакцией общества в соцсетях: никакого сострадания, напротив, злорадство, вплоть до критики полиции – почему не дали трансгендерной женщине умереть.

«Реакции на видео – шокирующие. Нельзя, чтобы нормальное общество так реагировало на попытку самоубийства человека. В первую очередь это вина государства. На протяжении этих лет государство не признает эту проблему и ничего не делает для повышения сознания и сочувствия как в обществе, так и в рядах полиции, госструктур и в тех институциях, которые непосредственно несут ответственность за обеспечение этих людей элементарными условиями для достойной жизни».

Правозащитники соглашаются: из-за пандемии все население и власти оказались в непростых условиях, тем не менее трансгендерные женщины заслуживают большего сострадания и внимания.

Это самая отвергнутая группа даже в самом ЛГБТ-сообществе, говорит Георгий Табагари. Трансгендерные женщины не могут вернуться домой, они давно уже отвергнуты близкими и всем обществом. И в обычной жизни, до пандемии, они были самыми гонимыми и часто подвергались нападкам со стороны гомофобов. Только в 2014-2016 годах в Тбилиси было совершено четыре факта жестокого нападения на женщин-трансгендеров, три из них завершились гибелью жертвы. Нападения на трансгендеров продолжались и в последующие годы.

Правоохранительные органы не раз становились объектом критики правозащитников из-за того, что нападавшие не несли в последующем соответствующего наказания и против них не выдвигалась статья о преступлении, совершенном на почве ненависти.

«Я – трансгендер Саломе, я не показываю лицо, потому что не хочу, чтобы меня убили, как моих друзей», – говорит одна из женщин-трансгендеров в социальном клипе. Другая напоминает, что в ее стране даже священнослужитель бегает за ними с табуреткой. Она имела в виду события 17 мая, когда в День борьбы с гомофобией в 2013 году священнослужитель в сопровождении толпы участвовал в разгроме акции активистов. Батюшка с табуреткой стал символом нетерпимости по отношению к ЛГБТ-сообществу.

Кстати, после появления батюшки с табуреткой в Грузии 17 мая – День борьбы против гомофобии и трансфобии, объявили Днем святости семьи.

И тем не менее трансгендерные женщины рассчитывают на помощь общества и государства. Социальный клип с призывом оказать помощь оставшимся без работы трансгендерам был обнародован 24 апреля в Facebook на странице Trans Georgia. В нем к общественности обращаются известные активисты, правозащитники, журналисты, оппозиционеры, в том числе, Элене Хоштария из «Европейской Грузии» и Хатуна Самнидзе, лидер Республиканской партии. Но в их числе нет ни одного представителя от правящей «Грузинской мечты» или приближенных к ней лиц.

Не стоит прикрываться религиозным чувствами, советует в этом социальном клипе глава Евангельской баптистской церкви Грузии Русудан Гоциридзе:

«К сожалению, государство, мои единоверцы из-за так называемых религиозных чувств закрывают глаза на проблемы трансгендерных людей в нашей стране. Я требую, чтобы каждый гражданин был одинаково дорог государству».

Поддержка настолько невелика, что активисты, пытающиеся помочь им, боятся, что не справятся, и трансгендерные женщины окажутся на улице. Досаднее всего то, говорит «Эху Кавказа» директор «Тбилиси прайд» Георгий Табагари, что таких женщин немного, и даже такое небогатое государство, как Грузия, могло бы им помочь. Речь идет приблизительно о 60 людях.

Единственное, что удалось после этой отчаянной и рискованной попытки самоподжога трансгендерной женщины, – это то, что тбилисские городские власти выделили им продукты питания. Но они в любую минуту могут оказаться на улице, где в условиях пандемии и ЧП, а также из-за гомофобных настроений общества их жизнь окажется под угрозой.