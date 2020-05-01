В болнисском селе Мушевани произошла потасовка между местными жителями, полицией и врачами

В селе Мушевани Болнисского муниципалитета произошел инцидент. Как стало известно «ИнтерпрессНьюс», словесная перепалка и небольшая потасовка произошла в тот момент, когда медперсонал, правоохранители и поверенный села прибыли в одну из семей, чтобы перевезти в клинику инфицированных коронавирусом пациентов.

По существующей информации, им оказали сопротивление близкие семьи, повредив камнями машину представителя мэра в этом селе.

По заявлению мажоритарного депутата парламента Грузии от Болниси Гоги Мешвелиани, во время инцидента в селе Мушевани никто не пострадал. Как он сообщил «Интерпрессньюс», участвовавшие в инциденте молодые люди были в нетрезвом состоянии, детали случившегося выясняются. По его словам, повреждена машина сельского поверенного, но врачи скорой помощи и правоохранители не пострадали.

Кроме того, Гоги Мешвелиани заявляет, что на данный момент пациенты, инфицированные коронавирусом, остаются в селе, однако с ними ведутся консультации. «Они являются членами одной семьи», - сообщил Гоги Мешвелиани.