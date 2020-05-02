Лидера КНДР Ким Чен Ына показали публике впервые за 20 дней

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике – после 20 дней отсутствия на фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 2 мая Ким участвовал в торжественной церемонии на фабрике по производству удобрений к северу от Пхеньяна. На фотографиях северокорейский лидер улыбается и общается с помощниками, обходя предприятие. Снимки опубликовал сайт официальной ежедневной газеты «Нодон Синмун», передало агентство Reuters, отметив, что не может проверить их достоверность.

По данным ЦТАК, вместе с Ким Чен Ыном на фабрику приехали другие высокопоставленные чиновники, включая его сестру – Ким Е Чжон. Некоторые эксперты полагают, что она могла бы сменить своего брата на посту лидера страны – в случае его неспособности исполнять обязанности. Когда Ким на торжественной церемонии открытия фабрики перерезал ленточку, присутствующие разразились аплодисментами и криками «Ура!», сообщает ЦТАК.

Агентство не объяснило, почему Ким Чен Ына никто не видел несколько недель.

До этого в последний раз его показывали на совещании правящей Трудовой партии 11 апреля, когда обсуждалось противодействие коронавирусной инфекции. Страна закрыла границы и объявила о мерах строгой изоляции. Но, как было объявлено ранее на этой неделе, случаев заражения в КНДР не выявлено, что наблюдатели со стороны подвергают сомнению.