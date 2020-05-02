Новости
Илон Маск решил продать большую часть своего имущества
Акции компании «Тесла» в пятницу упали в цене на 9 процентов после твита Илона Маска, заявившего об их чрезмерно завышенной стоимости. Как сообщает «Рейтер», Маск опубликовал несколько «необычных постов», в том числе со ссылками на гимн США, в которых объявил о намерении «продать почти все свое имущество».
Последовавшая на это реакция рынков снизила стоимость компании «Тесла» на 13 миллиардов долларов и почти на 3 миллиарда уменьшила стоимость пакета, которым владеет Маск. Тем не менее, как отмечает агентство, цена одной акции по-прежнему выше на 50 процентов цены, зарегистрированной в начале апреля.
Илон Маск известен своими провокационными твитами. Так, в августе 2018 года он сообщил о намерении сделать «Теслу» частной компанией, что вынудило Комиссию по ценным бумагам и биржам США открыть дело о мошенничестве. Маск урегулировал конфликт с законом, выплатив государству 20 миллионов долларов и пообещав, что без разрешения адвокатов не будет распространять важную деловую информацию о компании.
Другие новости дня
За сутки в Грузии зафиксировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции
В Грузии до 582 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov. За последние сутки в стране выявлено 16 новых фактов заболевания.
В настоящее время активными остаются 368 случаев. 207 пациентов выздоровели, семь человек в возрасте от 68 до 86 лет скончались. В карантине находятся 5 025 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 540.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. По состоянию на 1 мая в стране было проведено около 16 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19.
Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, средний возраст больных составляет 42,3 года. Самому старшему из тех, у кого коронавирус был подтвержден на территории Грузии, 88 лет, а самому младшему – 3 месяца.
США уплатят России около 660 тысяч долларов за «гуманитарную помощь»
Россия представила Соединенным Штатам счет на почти 660 тысяч долларов за медицинское оборудование, средства защиты и дезинфекции, доставленные 1 апреля специальным рейсом в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на данные Федерального управления по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
Согласно перечню, представленному FEMA, в Нью-Йорк были доставлены 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 4 тысячи боевых противогазов М-95, 15 тысяч респираторов, дезинфицирующие средства для рук, хирургические перчатки и медицинская одежда. Россия представила счет на 569 тысяч 283 доллара.
Согласно источникам АВС, значительная часть этого оборудования оказалась бесполезной по разным причинам. Аппараты для вентиляции легких не могли быть сразу пущены в дело потому, что они рассчитаны на напряжение в 220 вольт. Противогазы М-95, предназначенные для защиты от химической и биологической атаки, закрывают все лицо и поэтому непригодны для использования в условиях ухода за пациентами в больницах.
Представили американской администрации заявили о том, что весь груз был передан властям Нью-Йорка и Нью-Джерси. Власти двух штатов не ответили на вопросы ABC нашло ли российское оборудование применение в американских больницах.
Отправка Россией медицинского оборудования и средств защиты в Соединенные Штаты была первоначально представлена Москвой как гуманитарная акция, пожертвование, сделанное по просьбе президента Трампа, высказанной во время телефонного разговора с президентом Путиным. Вслед за этим последовало разъяснение Госдепартамента о том, что медицинский груз был закуплен Соединенными Штатами.
Президент Трамп, поблагодаривший Россию за помощь, стал объектом критики в Соединенных Штатах. Его оппоненты заявили, что он способствовал Кремлю в проведении пропагандистской акции.
Лидера КНДР Ким Чен Ына показали публике впервые за 20 дней
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике – после 20 дней отсутствия на фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем.
Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 2 мая Ким участвовал в торжественной церемонии на фабрике по производству удобрений к северу от Пхеньяна. На фотографиях северокорейский лидер улыбается и общается с помощниками, обходя предприятие. Снимки опубликовал сайт официальной ежедневной газеты «Нодон Синмун», передало агентство Reuters, отметив, что не может проверить их достоверность.
По данным ЦТАК, вместе с Ким Чен Ыном на фабрику приехали другие высокопоставленные чиновники, включая его сестру – Ким Е Чжон. Некоторые эксперты полагают, что она могла бы сменить своего брата на посту лидера страны – в случае его неспособности исполнять обязанности. Когда Ким на торжественной церемонии открытия фабрики перерезал ленточку, присутствующие разразились аплодисментами и криками «Ура!», сообщает ЦТАК.
Агентство не объяснило, почему Ким Чен Ына никто не видел несколько недель.
- До этого в последний раз его показывали на совещании правящей Трудовой партии 11 апреля, когда обсуждалось противодействие коронавирусной инфекции. Страна закрыла границы и объявила о мерах строгой изоляции. Но, как было объявлено ранее на этой неделе, случаев заражения в КНДР не выявлено, что наблюдатели со стороны подвергают сомнению.
- Слухи и предположения о серьезных проблемах со здоровьем Кима (СМИ, в частности, писали о тяжелых последствиях якобы перенесенной им операции на сердце) начали распространяться после того, как он 15 апреля пропустил празднования по случаю дня рождения своего деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Этот праздник в КНДР считается самым главным.
В болнисском селе Мушевани произошла потасовка между местными жителями, полицией и врачами
В селе Мушевани Болнисского муниципалитета произошел инцидент. Как стало известно «ИнтерпрессНьюс», словесная перепалка и небольшая потасовка произошла в тот момент, когда медперсонал, правоохранители и поверенный села прибыли в одну из семей, чтобы перевезти в клинику инфицированных коронавирусом пациентов.
По существующей информации, им оказали сопротивление близкие семьи, повредив камнями машину представителя мэра в этом селе.
По заявлению мажоритарного депутата парламента Грузии от Болниси Гоги Мешвелиани, во время инцидента в селе Мушевани никто не пострадал. Как он сообщил «Интерпрессньюс», участвовавшие в инциденте молодые люди были в нетрезвом состоянии, детали случившегося выясняются. По его словам, повреждена машина сельского поверенного, но врачи скорой помощи и правоохранители не пострадали.
Кроме того, Гоги Мешвелиани заявляет, что на данный момент пациенты, инфицированные коронавирусом, остаются в селе, однако с ними ведутся консультации. «Они являются членами одной семьи», - сообщил Гоги Мешвелиани.
В Грузии зафиксирована седьмая смерть пациента с коронавирусом
В Грузии зафиксирована седьмая смерть пациента с коронавирусом. 83-летний мужчина скончался сегодня, 1 мая, в Первой Университетской клинике Тбилиси. Как сообщила журналистам клинический директор больницы Лали Турдзеладзе, пациент поступил к ним 4 апреля в тяжелейшем состоянии. У мужчины был сахарный диабет.
По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 566 случаев коронавируса. Из них 207 выздоровели и уже выписаны из больниц. В карантине остаются 5 320 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 548.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Это была 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже скончались еще четыре пациента в возрасте 81 года, 86, 68 и 73 лет.
Шестая смерть от коронавируса в Грузии была зафиксирована 26 апреля. 83-летний мужчина также был пациентом Первой Университетской клиники. В анамнезе пациента были сердечная недостаточность и мерцающая аритмия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Восемь граждан Грузии умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей: четыре в Испании, два – в США, один - в Великобритании, и один – в Латвии.
COVID-диссидента из Северной Осетии Чельдиева подозревают в экстремизме
В отношении ковид-диссидента из Северной Осетии Вадима Чельдиева возбудили дело по ст. 280 УК РФ, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Эту информацию "Кавказ.Реалии" подтвердила общественная активистка Индира Габолаева.
Как считает следствие, в течение нескольких недель Чельдиев размещал в своем телеграм-канале видеообращения, в которых призывал к свержению конституционного строя и к противоправным действиям. Результатом его обращений стал несанкционированный митинг 20 апреля, который, по мнению Роспотребнадзора, сыграл главную роль в ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки, уверены правоохранители.
Сейчас Чельдиев находится в следственном изоляторе в Пятигорске. Ранее в его отношении были возбуждены уголовные дела за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции, а также за применение насилия в отношении сотрудника полиции
"Кавказ.Реалии" пока не располагает комментариями правоохранительных органов.
Раннее сообщалось, что Чельдиев обжаловал штраф в 75 тысяч рублей, который должен был выплатить за распространение фейковой информации о коронавирусе.
С 4 мая в Армении будут сняты ограничения на свободное передвижение граждан
С понедельника 4 мая в Армении не будет необходимости в заполнении бланков для передвижения вне дома.
Использование подобных документов, заполняемых самими гражданами или их работодателями, является необходимостью с конца марта, когда власти Армении ввели режим самоизоляции на всей территории страны с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.
По словам заместителя министра экономики Армении Вароса Симоняна, ограничения на свободное передвижение граждан будут сняты, но общественный транспорт по-прежнему функционировать не будет. «На данном этапе общественный транспорт не разрешен, поскольку это очень рискованный вид экономической деятельности в плане распространения инфекции», - заявил замминистра.
«Все наши действия были направлены и остаются направленными на выявление и разрыва цепочек заражения», - добавил он.
Ограничения снимаются практически на все виды экономической деятельности, но торговые центры останутся закрытыми. На розничную и оптовую торговлю практически не будет ограничений, в перерабатывающей промышленности будут открыты все виды деятельности. Будут также открыты рестораны и кафе, у которых есть территория на открытом воздухе.
Будут разрешены индивидуальные услуги, такие как уборка, парикмахерские услуги․ «Это можно рассматривать в качестве эксперимента. Да, мы идем на послабления, но в то же время все мы, будь то предприниматели или граждане, должны проявить высокую сознательность и дисциплину. От этого будет зависеть, будем ли мы продолжать поддерживать режим мягких ограничений или же вернемся к более жестким ограничениям», - отметил Варос Симонян.
Заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян призвала всех граждан быть более ответственными за соблюдение правил безопасности, чтобы смягчение ограничений не привело к резкому увеличению числа инфицированных граждан. «Уже установлены правила, которые нужно соблюдаться на рабочем месте. Принципы в основном одинаковы для всех видов деятельности: обеспечение социальной дистанции между работниками, а также во время работы с клиентами, осуществление различных гигиенических мер на рабочем месте», - отметила она.
- Число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 82, в общем составив 2148.
В карантинных зонах и грузинских клиниках находятся до 150 жителей Абхазии и Южной Осетии – Цихелашвили
Правительство Грузии активно помогает жителям оккупированных территорий, - заявила госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
По её информации, на территорию, контролируемую властями Грузии, перешли до 150 жителей самопровозглашенных республик - Абхазии и Южной Осетии. Часть из них лечится в грузинских клиниках, часть находится в карантинных зонах.
Цихелашвили оценила и некоторые заявления де-факто властей.
«Ежедневно мы слышим абсурдные обвинения. Объектом постоянных атак является лаборатория Лугара. Даже говорят о том, что власти Грузии хотят искусственно занести COVID-19 на оккупированные территории. Это такая дезинформация, комментировать которую я не могу», - отметила министр.
Цихелашвили сегодня посетила разделительную линию у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета. Она встретилась с местными жителями и выразила им поддержку.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Facebook удалил аккаунты прокремлёвского агентства News Front, в том числе на грузинском
Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунты прокремлёвского агентства News Front, в том числе на грузинском языке. Об этом сообщила неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» («Справедливые выборы»).
В НПО проводили мониторинг странички News Front Georgia и связанных с ней аккаунтов с ноября 2019 года. В результате было обнаружено, что пользователей грузинского сегмента Facebook целенаправленно вводили в заблуждение, тем самым нарушая правила социальной сети. Речь идёт о распространении анти-западных, пророссийских историй и статей, направленных на раскол общества и политическую поляризацию.
«Справедливые выборы» обнаружили 12 аккаунтов, которые на официальной страничке News Front Georgia и в различных группах организованно публиковали фейки. Эти аккаунты также удалены.
Агентство News Front подтвердило, что удалены профили агентства – в частности, русской, болгарской, сербской, немецкой и английской редакций. «News Front поплатился аккаунтами в Facebook за распространение правды», - сказано в сообщении.
- В конце прошлого года Facebook удалил несколько сотен аккаунтов из Грузии в связи со «скоординированным недостоверным поведением» – все они критиковали оппозицию и гражданских активистов.
Анкваб пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб направил телеграмму председателю правительства России Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.
В телеграмме говорится: «Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе Вашего заболевания коронавирусом. Нисколько не сомневаемся, что Вы справитесь с недомоганием в ближайшее время. Пользуюсь возможностью, чтобы выразить Вам благодарность за поздравление в связи с назначением меня Премьер-министром Республики Абхазия».
О заражении Мишустина коронавирусом стало известно накануне. Исполнять обязанность премьер-министра будет первый вице-премьер Андрей Белоусов
Дебаты Алексея Навального с Марией Захаровой сорвались
Запланированные на пятницу дебаты основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального с директором департамента и печати МИД Марией Захаровой сорвались, сообщила чиновница изданию “Подъём”.
Она объяснила это тем, что не может договориться с Навальным о регламенте разговора. "Меня обложили условиями, которые не достойны обсуждения", — заявила Захарова. Она не хотела общаться с модератором.
Навальный подтвердил, что предложил дебаты с модератором, сказав, что сначала Захарова на это согласилась, а затем отказалась. При этом он заявил, что готов общаться и без модератора. «Я согласился на эти дебаты и готов их провести даже и без модератора», — написал он.
Ранее Навальный раскритиковал Захарову после её интервью журналисту Михаил Зыгарю. Дипломат тогда сказала, что в последние годы авиаперелеты стали настолько доступными для огромного количества людей, что "это больше не могло существовать в том виде, в котором существовало многие годы". После этого Захарова сама предложила дебаты.
Предполагалось, что они пройдут вечером в пятницу на канале "Навальный LIVE". Модерировать их должен был главный редактор канала RTVi журналист Алексей Пивоваров.
В Армении скончалась 27-летняя девушка с диагнозом COVID-19
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 82, в общем составив 2148. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 48 и сейчас составляет 977.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Как отметила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончавшейся девушке было 27 лет, она имела сопутствующие хронические заболевания. Отметим, что в общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 33 пациента с этим диагнозом. Как сообщили из Минздрава, еще двое пациентов, инфицированных коронавирусом, скончались по другим причинам.
Количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1136, а из проведенных тестов на коронавирус 22177 дали отрицательный результат, - сообщает «Радио Азатутюн».
В Дагестане проверяют фейк о вертолетах, которые распыляют коронавирус
В Дагестане местный житель через WhatsApp распространял ложную информацию о коронавирусе, идет доследственная проверка. Об этом сообщили в управлении СКР по республике.
По версии следствия, мужчина делился фейковой новостью о том, что военные вертолёты распыляют инфекцию над городом Буйнакск, и из-за этого начали умирать люди.
Личность мужчины установлена, ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.
На сегодняшний день в Дагестане зафиксировано 1389 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 112 человек выздоровели, 12 умерли.
Ранее в Тбилиси и Сухуми распространяли фейк о дезинфекции с вертолётов.
СМИ сообщили о карантине в Первой университетской клинике Тбилиси
Грузинские СМИ сообщили о карантине в Первой университетской клинике Тбилиси из-за заражения медперсонала коронавирусом.
Руководитель медучреждения Леван Ратиани, проводя традиционный брифинг о состоянии здоровья пациентов, на вопрос журналистов о карантине не ответил.
Первый канал Грузии написал, что Ратиани подтвердил информацию о карантине. О выявлении коронавируса у врачей клиники сообщил и «Мтавари Архи».
Позже Ратиани и другие представители клиники опровергли информацию о заражении медперсонала. В клинике сообщили, что режим карантина – мера предосторожности, принятая с 11 марта.
В Первой университетской клинике лечатся наиболее тяжелые пациенты с осложнениями, вызванными коронавирусом.
Почти 8 тысяч заражений коронавирусом выявлены за сутки в России
7933 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в России. Таковы данные оперативного штаба. Это новый самый высокий суточный показатель.
За сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 96 человек.
Общее число инфицированных достигло 114 тысяч, умерших 1169. Более 13 тысяч признаны выздоровевшими.
Новые случаи заражения выявлены за последние сутки во всех регионах, включая аннексированные Крым и Севастополь. Больше всего их в Москве - более 3,5 тысяч.
Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены карантинные меры. Представители властей высказывали мнение, что пик эпидемии может прийтись на начало мая.
Всего в мире выявлено по состоянию на утро 1 мая более 3 миллионов 300 тысяч случаев инфекции, умерли более 234 тысяч. Число выздоровевших превысило миллион.
Посол США о фейках про лабораторию Лугара: «Это ложь и безответственность»
Посол США в Грузии Келли Дегнан вместе с заместителем главы Службы госбезопасности Грузии Александром Ходжеванишвили посетила разделительную линию у села Одзиси (Душетский муниципалитет).
Дегнан заявила, что впервые ознакомилась с ситуацией у линии оккупации и назвала тревожными сообщения последних дней о «бордеризации» - незаконном монтаже заграждений.
«Особенно во время пандемии коронавируса мы должны работать над тем, чтобы спасать жизни, а дополнительная угроза в виде «бордеризации» - негуманна. Я знаю, что пропускные пункты были закрыты в сентябре. Как минимум, 13 человек умерли – их можно было спасти, если бы им дали возможность перейти на территорию, контролируемую Тбилиси, дали возможность получить медицинскую помощь. Очень обидно видеть такую военно-политическую ситуацию», - заявила посол.
Дипломат затронула и тему российской дезинформации. По её словам, хакеры и безответственные люди в России и других местах нападают на Грузию и лабораторию Лугара в процессе контроля пандемии. Дегнан отметила, что лабораторией управляют грузинские специалисты, которые отлично справляются с диагностикой и нераспространением вируса. «Атаки на лабораторию Лугара – просто ложь и безответственность. Мне очень жаль, что являюсь свидетелем этого», - отметила посол.
Дегнан заявила и о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии. «Когда я вижу строительство по ту сторону линии оккупации, еще больше убеждаюсь в том, что Россия должна выполнить свои обязательства по соглашению 2008 года о прекращении огня и вывести войска в соответствии с документом, который она подписала», - заявила она.
Разделительную линию у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета посетила и госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Она встретилась с местными жителями и выразила им поддержку.
В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии 17 апреля сообщили о незаконном монтаже заграждений в Карельском районе. В Цхинвали накануне обвинили Тбилиси в распространении ложной пропаганды.
В Грузии выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Грузии выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом, число подтверждённых случаев выросло до 566. Выздоровели 178 пациентов, 6 – скончались. Информация опубликована на правительственном портале StopCov.ge.
По информации медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, 13 новых пациентов связаны с Болниси, 1 – с Тетри-Цкаро, 2 – с Марнеули, 4 были переведены в клиники из карантинных зон, источник заражения остальных выясняется.
В режиме карантина остаются 5243 гражданина, в стационарах под наблюдением врачей – 550.
Часть специалистов считает, что Грузия избежала пика распространения заболевания. Глава минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что показатели эпидемии коронавируса вышли на плато.
Первый случай коронавируса нового типа был зафиксирован в конце февраля. С 21 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.
В Праге установили памятник и мемориальную доску бойцам РОА
На окраине Праги, в районе Ржепорые, в четверг муниципальные власти установили мемориальную доску и памятник солдатам коллаборационистской Русской освободительной армии (РОА). В мае 1945 года они оказали помощь Пражскому восстанию.
На табличке размещен текст о том, что в Ржепорые руководство первой дивизии РОА под командованием Сергея Буняченко приняло решение прийти на помощь восставшим против немецкой оккупации жителям Праги. В тексте есть упоминание о неоднозначном восприятии исторической роли солдат РОА (которых также называют власовцами по фамилии командующего армией). При этом приводится цитата из книги "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына с вопросом, знали ли чехи, какие именно русские спасали город.
"300 военнослужащих Русской освободительной армии погибли за освобождение Праги", – написано на памятной плите.
Помимо мемориальной доски, установлен также памятный знак в виде трёхметрового металлического столба, на вершине которого установлена миниатюрная фигурка танка, накрытого немецкой военной каской.
Установка мемориальной доски обошлась районному бюджету в 153 тысячи чешских крон (чуть более шести тысяч долларов). Староста района Павел Новотный также заявил, что приобрёл камеры видеонаблюдения. Они уже подключены.
По словам Новотного, артефакт в виде столба с фигуркой танка - это дар известного художника, который, однако, предпочёл, чтобы его имя не называлось. (iDnes.cz писало, что им мог быть чешский скульптор Давид Черни).
Ранее Новотный писал, что церемония может пройти 5 мая. Однако в Чехии в рамках борьбы с коронавирусом действует запрет на проведение публичных мероприятий.
Совет пражского района одобрил установку мемориальной доски в декабре прошлого года. Установка памятного знака бойцам РОА вызвала резкую критику со стороны российского МИД. Министерство тогда заявило, что РОА была коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. Установка памятника власовцам, по мнению посольства, будет нарушением итогов Нюрнбергского трибунала, согласно которым военные преступления не имеют срока давности.
Новотный в ответ заявил, что монумент не увековечит солдат РОА как коллаборационистов, а отметит их конкретные бои с вермахтом за Прагу в 1945 году. При этом староста отметил, что никогда не поставил бы памятник генералу Власову.
Некоторые чешские историки считают, что Новотны и его район ведут кампанию саморекламы, которая имеет немного общего с событиями 1945 года. В частности, они отмечают, что приказ помочь Пражскому восстанию был отдан не 6 мая в Ржепорые, а 5 мая и в совсем другом месте – селении Сухомасты.
- Формирование подразделений РОА из пленных солдат Красной армии началось во время Второй мировой войны в 1943 году. Фактически боеспособные соединения начали создаваться в 1944 году после образования Комитета освобождения народов России. Возглавил его перешедший на сторону Германии советский военачальник, кавалер ордена Ленина Андрей Власовым.
- В боях с Красной армией на Восточном фронте участвовали немногие подразделения РОА. Незадолго до поражения Германии руководство РОА приняло решение выйти из подчинения германского командования и пробиваться на Запад, чтобы сдаться в плен западным союзником. 1-я дивизия власовцев под командованием Буняченко приняла участие в Пражском восстании, однако руководство повстанцев 7 мая предписало им покинуть город.
- Относительно роли РОА в освобождении Праги и исторической оценки их деятельности в чешском обществе ведутся споры. Ряд историков указывают на то, что часть бойцов 1-й дивизии РОА ранее принадлежала к подразделениям, подавлявшим Варшавское восстание.
- Генерал Власов и его приближённые были казнены в Москве по обвинению в государственной измене, приговор в настоящий момент остаётся в силе.
- 3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Совет района Прага 6 принял решение о сносе статуи в прошлом году. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. В самой Чехии действия районных властей осудил президент Милош Земан.
- 23 апреля стало известно, что мэр Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотный и староста района Прага 6 Ондржей Коларж находятся под государственной охраной. В первых двух случаях защита носит превентивный характер, пишет Respekt. Коларж получил угрозы убийством. Связано ли это со сносом памятника и установкой мемориальной доски власовцам, не сообщается.
Мария Захарова и Алексей Навальный запланировали онлайн-дебаты
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вызвала оппозиционера Алексея Навального на дебаты после его резкой критики в свой адрес. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке. Захарова задала вопрос о готовности политика к разговору и предположила, что он струсит.
Ранее Навальный раскритиковал Захарову после её интервью журналисту Михаил Зыгарю. Дипломат тогда сказала, что в последние годы авиаперелеты стали настолько доступными для огромного количества людей, что "это больше не могло существовать в том виде, в котором существовало многие годы". По словам Захаровой, "зарубежная поездка – это очень рисковое предприятие", которое "раньше это было доступно определенному классу людей и туристу" с соответствующими возможностями.
Навальный заявил, что готов к дебатам с Захаровой.
"Ваши заявления (…) были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично. Вы позорите и страну, и МИД. Поэтому хоть завтра", — написал оппозиционер.
"Отлично! Вот и поговорим завтра (1 мая - прим. РС). Площадку обсудим в личке", - ответила представитель МИД.
Позже Начальный написал в Twitter, что дебаты с Захаровой пройдут 1 мая, в 17 часов на канале @navalnylive . Модератор - Алексей Пивоваров.
Женщина-трансгендер подожгла себя у здания мэрии Тбилиси
У здания мэрии Тбилиси прошла акция протеста женщин-трансгендеров. Они требовали от властей помощи в период пандемии коронавируса.
Одна из участниц акции облилась бензином и подожгла себя. «Я женщина–трансгендер. Поскольку грузинское государство обо мне не заботится, я убью себя», – кричала она.
Её остановили сотрудники полиции. По факту начато следствие.
Мозаику с изображением Путина в храме Минобороны демонтировали
В главном храме Вооруженных сил в подмосковной Кубинке демонтировали мозаику с изображением президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Издание указывает, что ранее в Русской православной церкви отмечали, что решение о демонтаже может принять лишь Поместный собор. Ранее настоятель храма епископ Клинский Стефан говорил РБК, что решение о мозаиках будет принимать художественный совет по строительству храма "с учетом мнения самого главы государства".
26 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.
На прошлой неделе "МБХ медиа" опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России. На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова, а также надпись "Крым наш". Эта мозаика посвящена аннексии Крыма в 2014 году.
Как рассказали "Новой газете" источники, близкие к членам художественного совета по строительству главного храма Вооруженных сил, вызвавшая полемику в обществе мозаика демонтирована с учетом мнения руководства страны и церкви. При этом уже создан эскиз мозаики, которая заменит демонтированный фрагмент.
На нём на месте, где были руководители государства, теперь изображены монахи, держащие икону Корсунской Богоматери. Надпись "Крымская весна" заменена на надпись "Навеки с Россией". Тем не менее, из содержания фрагмента все же понятно, что он связан с событиями в Крыму.
- Главный храм Вооружённых сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке планировали открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Однако накануне стало известно, что из-за карантинных мер по коронавирусу открытие храма перенесено на неопределённый срок.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом Мишустин сообщил в четверг в эфире канала «Россия 24».
Премьер-министр заявил, что уходит на самоизоляцию. Обязанности главы правительства переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
Президент РФ Владимир Путин попросил Мишустина "позвонить ему из больницы".
"Я хочу пожелать вам выздоровления, поправляйтесь. Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан", – заявил он.
Куда именно будет госпитализирован Мишустин, пока неизвестно.
Ранее издание "Проект" сообщило о положительном тесте на коронавирус у первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, куратора основных внутриполитических вопросов. Однако два последующих теста Кириенко на коронавирус, по данным издания, были отрицательными.
Мишустин – второй премьер в мире, который заразился коронавирусом. 27 марта стало известно, что COVID-19 болен глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Некоторое время он находился дома, но потом его состояние ухудшилось, и он был отправлен в больницу, откуда выписался 12 апреля. Сейчас Джонсон уже вернулся в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне и работает в полную силу.
За последние сутки в России выявлено более семи тысяч случаев заражения коронавирусом. 101 человек умер. Общее число инфицированных с начала вспышки достигло 106 498 человек. Умерли 1073 заболевших, выздоровели 11 619 человек.
Москва продолжает лидировать по числу выявленных случаев заражения коронавирусом – за сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 3093 жителей столицы.
В Абхазии за сутки не выявлено новых случаев заболевания Covid-19
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 30 апреля.
За прошедшие сутки тестирование на Covid-19 прошли 5 человек. Ни у одного из них диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперативный штаб призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
Аслан Бжания подписал указы о новых назначениях в абхазском правительстве
Сегодня, 30 апреля, президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания назначил депутата Дмитрия Дбар министром внутренних дел.
Ранее президент провел встречу с экс-министром внутренних дел Раулем Смыр, который занимал этот пост с декабря 2019 года. Президент поблагодарил его и весь личный состав Министерства внутренних дел за работу по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения президентских выборов.
Особо он отметил усилия, предпринятые подразделениями органов внутренних дел в реализации ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции во время действия режима чрезвычайной ситуации. Аслан Бжания отметил также личный вклад Рауля Смыр в становление абхазской милиции в послевоенные годы.
Сегодня же президент подписал указ о назначении Даура Курмазия министром по налогам и сборам. Курмазия занимает этот пост с ноября 2016 года.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.