За сутки в Грузии зафиксировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции

В Грузии до 582 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov. За последние сутки в стране выявлено 16 новых фактов заболевания.

В настоящее время активными остаются 368 случаев. 207 пациентов выздоровели, семь человек в возрасте от 68 до 86 лет скончались. В карантине находятся 5 025 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 540.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. По состоянию на 1 мая в стране было проведено около 16 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19.

Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, средний возраст больных составляет 42,3 года. Самому старшему из тех, у кого коронавирус был подтвержден на территории Грузии, 88 лет, а самому младшему – 3 месяца.