МВФ одобрил выделение Грузии 200 млн долларов на борьбу с пандемией и ее последствиями

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Грузии 200 миллионов долларов на преодоление вызовов, вызванных пандемией COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Накануне, 1 мая, исполнительный совет МВФ завершил шестой обзор программы экономических реформ в Грузии, реализуемой по трехлетнему соглашению о «Механизме расширенного финансирования. Было принято решение об увеличении общего объема поддержки МВФ на 130% от квоты (около 375 миллионов долларов).

«Завершение обзора высвободит 147 миллионов SDR (около 200 миллионов долларов) для поддержки бюджета Грузии в части удовлетворения неотложных платежных нужд и финансовых потребностей, связанных с пандемией COVID-19, включая увеличение расходов на здравоохранение и социальную защиту. Общая сумма выплат по настоящему соглашению составляет 327 миллионов SDR (около 448 миллионов долларов)», - говорится в сообщении.

По оценке МВФ, пандемия окажет значительное влияние на экономику Грузии, нарушив позитивную экономическую траекторию прошлых лет. Фонд рассчитывает, что благодаря их финансовой поддержке власти смогут достичь необходимого увеличения расходов на здравоохранение и систему социальной защиты, сообщает агентство «Новости-Грузия».

МВФ предполагает, что спад экономики Грузии в 2020 году составит до 4%, а инфляция - 4,6%. Однако при этом прогнозы МВФ относительно 2021 года довольно оптимистичны. По оценкам Фонда, уже в 2021 году экономика Грузии вырастет на 3%, а инфляция опустится до 3,7%.

Грузия стала одной из первых стран, которой удалось получить помощь МВФ в период пандемии. В целом правительство договорилось с международными финансовыми институтам о пакетах с прямой суммой 3 миллиарда долларов.