Число заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 544

45 случаев инфицирования COVID-19 подтверждено в Кабардино-Балкарии за сутки. В реанимации остаются 15 пациентов. Как информировал «Кавказский узел«, к 1 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось за сутки на 43 и составило 499.

В настоящее время в двух больницах Нальчика проходят лечение 183 человека. В реанимации находятся 15 из них, в том числе шесть пациентов - на аппаратах искусственной вентиляции легких, в крайне тяжелом состоянии.

Дома под медицинским наблюдением находятся 1546 человек, имевших контакты с зараженными. Выздоровел 91 человек, только за сутки из больниц были выписаны 13 человек. Число умерших не изменилось, их два. Протестированы на коронавирус 16059 жителей республики.

В обсерваторах изолированы 23 человека. Из них 18 вернулись из хаджа, один приехал из Армении, остальные из Москвы.

В интур-отеле «Синдика» уже не хватает мест для отдыхающих врачей, поэтому для временного проживания медицинских работников больниц, где лечатся больные коронавирусом, выделен корпус санатория «Грушевая роща» на 150 мест, сообщили в Оперативном штабе.

Оперативный штаб выразил обеспокоенность тем, что все больше людей выходит на улицы, многие не используют маски и другие средства защиты.