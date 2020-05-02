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Число заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии достигло 544
45 случаев инфицирования COVID-19 подтверждено в Кабардино-Балкарии за сутки. В реанимации остаются 15 пациентов. Как информировал «Кавказский узел«, к 1 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось за сутки на 43 и составило 499.
В настоящее время в двух больницах Нальчика проходят лечение 183 человека. В реанимации находятся 15 из них, в том числе шесть пациентов - на аппаратах искусственной вентиляции легких, в крайне тяжелом состоянии.
Дома под медицинским наблюдением находятся 1546 человек, имевших контакты с зараженными. Выздоровел 91 человек, только за сутки из больниц были выписаны 13 человек. Число умерших не изменилось, их два. Протестированы на коронавирус 16059 жителей республики.
В обсерваторах изолированы 23 человека. Из них 18 вернулись из хаджа, один приехал из Армении, остальные из Москвы.
В интур-отеле «Синдика» уже не хватает мест для отдыхающих врачей, поэтому для временного проживания медицинских работников больниц, где лечатся больные коронавирусом, выделен корпус санатория «Грушевая роща» на 150 мест, сообщили в Оперативном штабе.
Оперативный штаб выразил обеспокоенность тем, что все больше людей выходит на улицы, многие не используют маски и другие средства защиты.
- С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. Общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. С 31 марта пожилым людям и другим жителям республики из группы риска предписано самоизолироваться. 30 апреля режим самоизоляции в республике был продлен «до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки». С 30 апреля часть школьников в республике досрочно ушли на каникулы.
Другие новости дня
Сотрудник Службы госбезопасности Грузии найден мертвым в здании СГБ
Сотрудник Службы государственной безопасности Грузии найден мертвым в здании СГБ.
«Подтверждаем факт смерти сотрудника СГБ. В связи со случившимся идет следствие», - заявила «ИнтерпрессНьюс» в СГБ Грузии.
Расследование ведется по статье 115 УК Грузии, что подразумевает «доведение до самоубийства».
Коронавирус впервые зафиксирован в Кахетии
Первый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Кахетии – COVID-19 подтвердился у врача скорой помощи Кварельского района. Об этом журналистам сегодня, 2 мая, сообщил губернатор края Ираклий Кадагишвили.
Пациентка – женщина в возрасте примерно 50 лет. Дежурства в службе скорой помощи она совмещала с работой в кварельской клинике «Эвекс». У нее обнаружили коронавирус во время планового тестирования медперсонала. Источник инфицирования женщины неизвестен. С утра у дома врача работают эпидемиологи. Уже установлены до 60-ти ее контактов, в том числе четверо членов семьи. Родственники женщины прошли тестирование, на данном этапе ни у одного из них коронавирус не подтвердился.
Продолжается тестирование сотрудников «скорой» и клиники «Эвекс», с которыми в последние дни общалась женщина. По словам Кадагишвили, параллельно специалисты пытаются установить всех больных, к которым врач приезжала по вызову. Губернатор Кахетии добавил, что на данном этапе не существует оснований для установления режима строгого карантина в Кварели, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. К сегодняшнему дню число инфицированных по стране достигло 582. Из них выздоровели 207 человек, восемь пациентов в возрасте от 68 до 86 лет скончались.
Накануне руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в стране зафиксировано 72 случая инфицирования медперсонала коронавирусом. Сегодня стало известно о заболевшем враче из Кахетии, а также о восьми инфицированных сотрудниках «скорой» Марнеули.
За сутки в Северной Осетии число заболевших коронавирусом выросло до 990 человек
За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 69 жителей. Таким образом, по состоянию на утро 2 мая, в республике зафиксировано 990 случаев заболевания. Данные приводит республиканское управление Роспотребнадзора.
Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 - в больницах, 86 выздоровели, 6 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 458 человек.
Скончались еще двое жителей Северной Осетии с коронавирусом. По данным оперативного штаба, один из них – 58-летний мужчина – поступил в КБСП 21 апреля с подтвержденным диагнозом COVID-19 и двусторонней внебольничной пневмонией. Дыхательная недостаточность у него, несмотря на проводимую терапию, нарастала. Мужчина скончался накануне, 1 мая.
Еще один умерший – 40-летний пациент РКБ. Поступил в больницу 21 апреля с жалобами на повышение температуры, одышку, боли в грудной клетке. Проведенное КТ-исследование выявило двустороннюю пневмонию с высокой степенью поражения легких.
Взятый анализ на коронавирус был подтвержден референс-центром. 1 мая его перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на интенсивную терапию, в этот же вечер пациент скончался.
Все десять инфицированных жителей села Мушевани перевезены в больницу
Все десять инфицированных жителей села Мушевани Болнисского муниципалитета перевезены в больницу. По заявлению мажоритарного депутата парламента Грузии от Болниси Гоги Мешвелиани, это произошло после переговоров с родственниками инфицированных, которые длились почти один час.
Машины скорой помощи с больными и большая часть экипажей патрульной полиции уже покинули село. Правоохранители остаются только на обустроенном 25 апреля пропускном пункте в Мушевани.
Накануне, 1 мая, в Мушевани произошел инцидент, когда родственники инфицированных коронавирусом не дали экипажам скорой помощи забрать зараженных в больницу. По информации МВД Грузии, которое расследует инцидент, в ходе конфликта повреждения получили два автомобиля скорой помощи.
- Карантинные меры в Мушевани были ужесточены 25 апреля после выявления в селе нескольких случаев инфицирования. В целях превенции распространения коронавируса, ограничительные меры, наряду с Мушевани, были введены и в селах Хатисопели и Ванати, в которых также было зарегистрировано несколько случаев коронавируса.
МВФ одобрил выделение Грузии 200 млн долларов на борьбу с пандемией и ее последствиями
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Грузии 200 миллионов долларов на преодоление вызовов, вызванных пандемией COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.
Накануне, 1 мая, исполнительный совет МВФ завершил шестой обзор программы экономических реформ в Грузии, реализуемой по трехлетнему соглашению о «Механизме расширенного финансирования. Было принято решение об увеличении общего объема поддержки МВФ на 130% от квоты (около 375 миллионов долларов).
«Завершение обзора высвободит 147 миллионов SDR (около 200 миллионов долларов) для поддержки бюджета Грузии в части удовлетворения неотложных платежных нужд и финансовых потребностей, связанных с пандемией COVID-19, включая увеличение расходов на здравоохранение и социальную защиту. Общая сумма выплат по настоящему соглашению составляет 327 миллионов SDR (около 448 миллионов долларов)», - говорится в сообщении.
По оценке МВФ, пандемия окажет значительное влияние на экономику Грузии, нарушив позитивную экономическую траекторию прошлых лет. Фонд рассчитывает, что благодаря их финансовой поддержке власти смогут достичь необходимого увеличения расходов на здравоохранение и систему социальной защиты, сообщает агентство «Новости-Грузия».
МВФ предполагает, что спад экономики Грузии в 2020 году составит до 4%, а инфляция - 4,6%. Однако при этом прогнозы МВФ относительно 2021 года довольно оптимистичны. По оценкам Фонда, уже в 2021 году экономика Грузии вырастет на 3%, а инфляция опустится до 3,7%.
Грузия стала одной из первых стран, которой удалось получить помощь МВФ в период пандемии. В целом правительство договорилось с международными финансовыми институтам о пакетах с прямой суммой 3 миллиарда долларов.
Девять грузинских моряков похищены с судна у берегов Нигерии
Девять грузинских моряков были похищены пиратами в Гвинейском заливе у берегов западноафриканского государства Нигерия. Об этом сообщает пресс-служба Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии. По данным ведомства, 30 апреля пираты напали на судно, плавающее под флагом Панамы, 13 членов экипажа которого являются гражданами Грузии.
«Девять из десяти похищенных моряков – это граждане Грузии. Четверо моряков, оставшихся на корабле, также являются гражданами Грузии. Им не угрожает опасность», - сообщили в агентстве. В агентстве отметили, что в настоящее время находятся в активной коммуникации с судовладельцем – «ответственной компанией с хорошей репутацией».
Также представители агентства провели встречи с родственниками грузинских моряков, предоставив им всю имеющуюся информацию. «Агентство и Министерство иностранных дел совместно работают с судовладельцем. К делу подключены все другие стороны для того, чтобы своевременно освободить грузинских моряков из плена целыми и невредимыми», - сказано в сообщении, передает агентство «Новости-Грузия».
- В последние годы Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства в связи с угрозой пиратства и случаями вооруженных ограблений. За девять месяцев 2019 года в Гвинейском заливе пираты предприняли попытки нападения на 95 судов, были угнаны четыре судна, открыта стрельба по десяти.
- Согласно выводам экспертов, самую большую опасность в Гвинейском заливе представляют преступные группировки дельты реки Нигер. Как правило, именно в этот район Нигерии доставляют заложников с захваченных пиратами судов. Обычно заложники проводят в плену в среднем около двух недель, после чего их отпускают на волю за полученный выкуп.
Карантин по коронавирусу в Азербайджане продлен до 31 мая
Власти Азербайджана до конца мая оставили в силе основные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Открываются магазины, а во многих городах и кафе, парки, упраздняется разрешительная система выхода из дома.
Как сообщает «Кавказский узел», с 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения. В рамках смягчения карантинных мер с 27 апреля в Азербайджане возобновили работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг, а также было разрешено репетиторство.
Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана объявил о продлении особого карантинного режима до 31 марта. Власти объяснили это «текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в Азербайджане» и «профилактическими мерами, применяемыми в других странах, а также рекомендациями Всемирной организации здравоохранения».
Однако были предприняты и меры по дальнейшему смягчению ограничений. С 4 мая частично возобновляется деятельность работников государственных учреждений. Численность работников ведомств, которым будет разрешено выходить на работу, будет определена соответствующим постановлением кабинета министров, пояснили в оперативном штабе. Кроме того, с 4 мая вновь откроются центры социального обслуживания DOST (Оперативное устойчивое социальное обеспечение), где вновь будут предоставлять адресную государственную социальную помощь.
Разрешается работа торговых точек, парикмахерских, салонов красоты. Во многих городах открываются рестораны, кафе, чайные и другие объекты общепита - запрет сохраняется лишь на курение кальяна. Снимаются ограничения на посещение бульваров, парков и зон отдыха. Объекты общепита и парки останутся закрытыми в Баку, Гяндже, Сумгаите, Ленкорани и Апшеронском районе. Тех же городов и районов не коснется отмена разрешительной системы выхода из дома. Там по-прежнему необходимо будет запрашивать SMS-пропуски на выход из дома для посещения магазинов, аптек, почты, банков, медучреждений, а также участия на похоронах близких родственников.
С 4 мая разрешаются межрайонные и междугородние поездки, однако общественный транспорт работать на этих маршрутах не будет. При этом Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань и Апшеронский район остаются закрытыми для въезда и выезда.
«Использование медицинских масок в закрытых помещениях и общественном транспорте является обязательным», - заявил глава Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Рамин Байрамлы. Он не исключил, что режим карантина будет ужесточен, если число инфицированных вновь начнет стремительно расти.
Закрытыми остаются бакинское метро, спортзалы и стадионы, моллы и крупные торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, объекты туризма. Проведение спортивных и концертных мероприятий не возобновляется. По-прежнему приостановлены внутренние и международные авиа-, железнодорожные, автобусные рейсы. Сохраняется запрет на проведение свадебных торжеств и поминок. На похоронах могут присутствовать до 10 человек.
В свою очередь, Минобразования и Государственный экзаменационный центры сообщили, что с 1 июня учебные заведения возобновят деятельность в ограниченном режиме. Будут проводиться экзамены, прием в первый класс школ. До конца учебного года проведение ежедневных занятий в учебных заведениях не предусмотрено.
- По данным Оперативного штаба на 1 мая, в Азербайджане скончались от коронавируса 25 человек. Из 1854 заразившихся выздоровели 1365. За сутки из больниц были выписаны 40 человек, при этом были зафиксированы 50 новых случаев инфицирования. 464 активных больных продолжают лечение в медучреждениях специального режима. Состояние 15 пациентов оценивается как тяжелое, 29 – как средней тяжести, остальных – как стабильное. В стране проведено 146 630 тестов на коронавирус.
Дочь Назарбаева лишилась поста спикера Сената Казахстана
Дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева освобождена от должности спикера Сената - верхней палаты парламента страны. С чем связано решение, не уточняется.
Указ о прекращении ее полномочий, в том числе, и как законодателя подписал нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, которого на пост главы государства в свое время выдвинул сам Назарбаев. Его дочь Дарига в качестве председателя Сената считалась вторым человеком в государстве.
На официальном сайте Сената сообщений об отзыве мандата Назарбаевой нет. Последняя новость датирована 1 мая - в тексте Назарбаева поздравляет соотечественников с Днем единства народа Казахстана, отмечает Казахская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
В Твиттере Касым-Жомарт Токаев написал, что благодарит Даригу Назарбаеву «за активную и плодотворную работу на посту спикера Сената». Этот пост дочь Назарбаева занимала с 20 марта прошлого года, когда ее отец объявил об уходе с должности президента, которую он занимал почти 30 лет. Даже после его отставки многие считают 79-летнего Нурсултана Назарбаева ключевым человеком в руководстве, от которого зависят все основные политические решения.
Назарбаев продолжает возглавлять правящую партию Нур-Отан. Он также пожизненно руководит Советом безопасности. Буквально сразу после его ухода с поста президента Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нур-Султан.
Когда Дарига Назарбаева начала работать в парламенте в 2016-м году, это расценили как попытку Назарбаева подготовить себе преемника.
У восьми сотрудников скорой помощи Марнеули подтвердился коронавирус
У восьми сотрудников службы скорой помощи Марнеульского района подтвердился коронавирус. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Центр общественного здравоохранения Марнеули.
Накануне, 1 мая, стало известно, что COVID-19 подтвержден у менеджера «скорой» муниципалитета. После этого тестирование прошли все пять бригад районной службы. Всего из Марнеули в тбилисскую лабораторию Лугара отправили 64 анализа.
Из восьми инфицированных сотрудников «скорой» пятеро являются жителями Марнеули, а трое – соседнего района Тетрицкаро. Все они доставлены на лечение в Тбилиси. На данном этапе состояние их здоровья удовлетворительное.
Накануне руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в стране зафиксировано 72 случая инфицирования медперсонала коронавирусом. По его словам, на медперсонал приходится примерно 12,7% от всего числа заболевших по стране. Гамкрелидзе отметил, что чаще всего болеют сотрудники «скорой» и клиник, куда некоторые больные обращаются, даже не подозревая, что они могут быть носителями.
- Согласно данным правительственного сайта StopCov, по состоянию на 2 мая в Грузии коронавирус подтвержден у 582 человек. Из них 207 выздоровели, восемь пациентов в возрасте от 68 до 86 лет скончались.
Врачам и полиции до сих пор не удается госпитализировать жителей Мушевани с коронавирусом
Госпитализировать десять инфицированных коронавирусом из села Мушевани Болнисского района до сих пор не удалось. Об этом в интервью телеканалу «Мтавари архи» сообщила глава Центра общественного здравоохранения Болниси Мака Мамардашвили.
Накануне вечером, 1 мая, попытка госпитализации больных завершилась потасовкой с полицией и врачами. Жители Мушевани с агрессией встретили сотрудников «скорой», которые должны были перевести в клинику группу их односельчан, членов одной семьи. Многие из дебоширов были пьяны. Они забросали медицинскую машину камнями и палками. Поврежден был также автомобиль поверенного мэра Болниси, пытавшегося уладить ситуацию.
Врачи вызвали на место полицию. С сотрудниками МВД у жителей Мушевани произошла словесная перепалка – они пытались убедить правоохранителей в том, что коронавируса в селе нет, а те люди, которых хотят увезти в больницу, абсолютно здоровы.
«У 47 лиц утром мы взяли анализы для лабораторных исследований. По результатам, полученным на второй день, у десяти подтвердилась коронавирусная инфекция. Члены семьи были согласны на госпитализацию. Они взяли свои вещи и вышли на улицу, однако сопротивление было оказано уже со стороны жителей села и произошло то, что произошло. Перевести этих пациентов в клинику не удалось», - сообщила Мамардашвили.
По ее словам, инфицированные должны быть переведены в больницу, как можно скорее. После этого в Мушевани необходимо возобновить работу эпидемиологов и медицинские осмотры местных жителей. До сих пор неизвестно, какие меры примут для госпитализации инфицированных. По данным «Мтавари архи», в Мушевани прибыли высокопоставленные чиновники МВД, а также представители местных властей, которые должны будут провести переговоры с жителями. На въезде в село мобилизовано несколько машин скорой помощи.
Общественный вещатель сообщает, что инфицированным предлагают пройти курс лечения в лучшей клинике Грузии. При этом членов одной семьи обещают не разлучать. В связи со вчерашним инцидентом начато следствие по статье «повреждение или уничтожение вещи».
- С 25 апреля в Мушевани установлен режим строгого карантина. На въездах и выездах из села установлены блокпосты, которые контролируют полицейские и военные. Жители могут покидать территорию административной единицы только в случае чрезвычайной необходимости и с разрешения местных властей.
- По состоянию на 2 мая в Грузии зарегистрировано 582 случая инфицирования COVID-19. Из них 207 человек выздоровели, восемь пациентов в возрасте от 68 до 86 лет скончались. Следует отметить, что среди умерших двое являются жителями Болнисского района.
В России зарегистрировано 9623 новых случая коронавирусной инфекции
В России за сутки зарегистрировано 9623 новых случая коронавирусной инфекции. По этому показателю рекорд побит третий день подряд. Общее число заразившихся в стране - 124 тысячи человек. Из числа новых случаев COVID-19 - у 47 процентов болезнь протекает без клинических проявлений.
Такие данные сообщил сегодня, 2 мая, Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. По его информации, умерли за сутки 57 заболевших. Число летальных исходов по сравнению с прошлым днем снизилось более чем в полтора раза. Общее число зарегистрированных летальных случаев в России теперь составляет 1 222.
В Москве, по данным Оперативного штаба, с 1-го мая подтверждено 37 летальных исходов и 5 358 новых случаев COVID-19. Таким образом, всего в российской столице, которая продолжает лидировать по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, сейчас 62 658 заразившихся, умерли 695 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что реально число заболевших COVID-19 в столице составляет 2 процента от общего числа населения. В фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4» на канале «Россия 1» в субботу Собянин сказал, что послаблений режима ограничений в Москве не будет, пока есть рост заболеваний.
Свердловская, Рязанская и Брянская области вошли в число регионов, где количество инфицированных новым коронавирусом превысило одну тысячу. Всего таких субъектов в России 13, отметили в штабе.
Минздрав Астраханской области сообщил сегодня, что диагноз COVID-19 подтвердился у 61 студента местного Государственного технического университета (АГТУ), у 58 из них болезнь протекает бессимптомно. Всего в регионе коронавирусом, по официальным данным, заразились 487 человек, четверо больных скончались.
- Вслед за официальным объявлением в минувший четверг о заражении коронавирусом премьер-министра России Михаила Мишустина, в пятницу стало известно о заражении министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Об этом агентства сообщили со ссылкой на Минстрой. Исполняющим обязанности министра строительства назначен заместитель Якушева Никита Стасишин.
- Накануне также стало известно, что власти Подмосковья ввели новые меры безопасности и предотвращения заражения коронавирусом. До 12 мая гражданам строго рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания во время пребывания в общественных местах. С 12 мая ношение масок – вместо строгой рекомендации – становится обязательным, пишет «Коммерсантъ».
- Уже более месяца в России действует так называемый режим нерабочих дней, во многих регионах введены строгие карантинные меры. Представители властей высказывали мнение, что пик эпидемии может прийтись на начало мая.
В Грузии скончался восьмой пациент с коронавирусом
В Грузии зафиксирована восьмая смерть пациента с коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.
По словам директора Первой Университетской клиники Тбилиси Левана Ратиани, эта женщина поступила к ним 14 апреля, сообщает агентство «Новости-Грузия». Основной диагноз пациентки – острая дыхательная недостаточность, вызванная коронавирусом, а также острый респираторный дистресс, острый вирусный миокардит, эндокардит и септический шок.
«В анамнезе у этой женщины отмечались сердечная недостаточность первого, второго класса, артериальная гипертензия, морбидное ожирение. Несмотря на проведенные мероприятия, к сожалению, сегодня утром была зафиксирована остановка сердца и биологическая смерть», - сообщил Ратиани.
Впервые в Грузии за сутки скончались сразу два человека с COVID-19. Седьмая смерть от коронавируса в стране была зафиксирована накануне вечером, 1 мая. 83-летний мужчина больше недели оставался в реанимационном отделении Первой Университетской клиники Тбилиси. В анамнезе пациента были болезни сердца и сахарный диабет.
- Первая смерть инфицированного на территории страны произошла 4 апреля. Это была 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Возраст пяти других скончавшихся пациентов: 81 год, 68, 73, 83 и 86 лет. У всех этих людей коронавирусная пневмония также развивалась на фоне сопутствующих патологий.
- Восемь граждан Грузии умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей: четыре в Испании, два – в США, один — в Великобритании, и один – в Латвии.
- С 26 февраля и по сегодняшний день коронавирус в Грузии был подтвержден у 582 человек. Из них 207 выздоровели и уже выписаны из больниц. В карантине остаются 5 025 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 540.
В Чечне полностью остановлена работа общественного транспорта
Власти Чечни заявили об остановке работы общественного городского транспорта в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Как сообщает «Кавказский узел», первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. С 13 апреля жителям республики запрещено покидать дома без спецпропуска, каждой семье отведено на покупки шесть часов в неделю. К 27 апреля прокуратура республики насчитала 42 нарушителя режима самоизоляции, им грозят крупные денежные штрафы.
Рамзан Кадыров 27 апреля объявил о возможном поэтапном снятии в Чечне ограничительных мер. Небольшие магазины, заправки и станции техобслуживания будут открываться при соблюдении мер безопасности, заявил глава республики, пригрозив изъятием имущества нарушителей. Возобновлять работу в таких условиях рискованно, указали местные бизнесмены.
За сутки в Грузии зафиксировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции
В Грузии до 582 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov. За последние сутки в стране выявлено 16 новых фактов заболевания.
В настоящее время активными остаются 368 случаев. 207 пациентов выздоровели, семь человек в возрасте от 68 до 86 лет скончались. В карантине находятся 5 025 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 540.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. По состоянию на 1 мая в стране было проведено около 16 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19.
Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, средний возраст больных составляет 42,3 года. Самому старшему из тех, у кого коронавирус был подтвержден на территории Грузии, 88 лет, а самому младшему – 3 месяца.
Илон Маск решил продать большую часть своего имущества
Акции компании «Тесла» в пятницу упали в цене на 9 процентов после твита Илона Маска, заявившего об их чрезмерно завышенной стоимости. Как сообщает «Рейтер», Маск опубликовал несколько «необычных постов», в том числе со ссылками на гимн США, в которых объявил о намерении «продать почти все свое имущество».
Последовавшая на это реакция рынков снизила стоимость компании «Тесла» на 13 миллиардов долларов и почти на 3 миллиарда уменьшила стоимость пакета, которым владеет Маск. Тем не менее, как отмечает агентство, цена одной акции по-прежнему выше на 50 процентов цены, зарегистрированной в начале апреля.
Илон Маск известен своими провокационными твитами. Так, в августе 2018 года он сообщил о намерении сделать «Теслу» частной компанией, что вынудило Комиссию по ценным бумагам и биржам США открыть дело о мошенничестве. Маск урегулировал конфликт с законом, выплатив государству 20 миллионов долларов и пообещав, что без разрешения адвокатов не будет распространять важную деловую информацию о компании.
США уплатят России около 660 тысяч долларов за «гуманитарную помощь»
Россия представила Соединенным Штатам счет на почти 660 тысяч долларов за медицинское оборудование, средства защиты и дезинфекции, доставленные 1 апреля специальным рейсом в нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на данные Федерального управления по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
Согласно перечню, представленному FEMA, в Нью-Йорк были доставлены 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 4 тысячи боевых противогазов М-95, 15 тысяч респираторов, дезинфицирующие средства для рук, хирургические перчатки и медицинская одежда.
Согласно источникам АВС, значительная часть этого оборудования оказалась бесполезной по разным причинам. Аппараты для вентиляции легких не могли быть сразу пущены в дело потому, что они рассчитаны на напряжение в 220 вольт. Противогазы М-95, предназначенные для защиты от химической и биологической атаки, закрывают все лицо и поэтому непригодны для использования в условиях ухода за пациентами в больницах.
Представили американской администрации заявили о том, что весь груз был передан властям Нью-Йорка и Нью-Джерси. Власти двух штатов не ответили на вопросы ABC нашло ли российское оборудование применение в американских больницах.
Отправка Россией медицинского оборудования и средств защиты в Соединенные Штаты была первоначально представлена Москвой как гуманитарная акция, пожертвование, сделанное по просьбе президента Трампа, высказанной во время телефонного разговора с президентом Путиным. Вслед за этим последовало разъяснение Госдепартамента о том, что медицинский груз был закуплен Соединенными Штатами.
Президент Трамп, поблагодаривший Россию за помощь, стал объектом критики в Соединенных Штатах. Его оппоненты заявили, что он способствовал Кремлю в проведении пропагандистской акции.
Лидера КНДР Ким Чен Ына показали публике впервые за 20 дней
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике – после 20 дней отсутствия на фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем.
Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), 2 мая Ким участвовал в торжественной церемонии на фабрике по производству удобрений к северу от Пхеньяна. На фотографиях северокорейский лидер улыбается и общается с помощниками, обходя предприятие. Снимки опубликовал сайт официальной ежедневной газеты «Нодон Синмун», передало агентство Reuters, отметив, что не может проверить их достоверность.
По данным ЦТАК, вместе с Ким Чен Ыном на фабрику приехали другие высокопоставленные чиновники, включая его сестру – Ким Е Чжон. Некоторые эксперты полагают, что она могла бы сменить своего брата на посту лидера страны – в случае его неспособности исполнять обязанности. Когда Ким на торжественной церемонии открытия фабрики перерезал ленточку, присутствующие разразились аплодисментами и криками «Ура!», сообщает ЦТАК.
Агентство не объяснило, почему Ким Чен Ына никто не видел несколько недель.
- До этого в последний раз его показывали на совещании правящей Трудовой партии 11 апреля, когда обсуждалось противодействие коронавирусной инфекции. Страна закрыла границы и объявила о мерах строгой изоляции. Но, как было объявлено ранее на этой неделе, случаев заражения в КНДР не выявлено, что наблюдатели со стороны подвергают сомнению.
- Слухи и предположения о серьезных проблемах со здоровьем Кима (СМИ, в частности, писали о тяжелых последствиях якобы перенесенной им операции на сердце) начали распространяться после того, как он 15 апреля пропустил празднования по случаю дня рождения своего деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Этот праздник в КНДР считается самым главным.
В болнисском селе Мушевани произошла потасовка между местными жителями, полицией и врачами
В селе Мушевани Болнисского муниципалитета произошел инцидент. Как стало известно «ИнтерпрессНьюс», словесная перепалка и небольшая потасовка произошла в тот момент, когда медперсонал, правоохранители и поверенный села прибыли в одну из семей, чтобы перевезти в клинику инфицированных коронавирусом пациентов.
По существующей информации, им оказали сопротивление близкие семьи, повредив камнями машину представителя мэра в этом селе.
По заявлению мажоритарного депутата парламента Грузии от Болниси Гоги Мешвелиани, во время инцидента в селе Мушевани никто не пострадал. Как он сообщил «Интерпрессньюс», участвовавшие в инциденте молодые люди были в нетрезвом состоянии, детали случившегося выясняются. По его словам, повреждена машина сельского поверенного, но врачи скорой помощи и правоохранители не пострадали.
Кроме того, Гоги Мешвелиани заявляет, что на данный момент пациенты, инфицированные коронавирусом, остаются в селе, однако с ними ведутся консультации. «Они являются членами одной семьи», - сообщил Гоги Мешвелиани.
В Грузии зафиксирована седьмая смерть пациента с коронавирусом
В Грузии зафиксирована седьмая смерть пациента с коронавирусом. 83-летний мужчина скончался сегодня, 1 мая, в Первой Университетской клинике Тбилиси. Как сообщила журналистам клинический директор больницы Лали Турдзеладзе, пациент поступил к ним 4 апреля в тяжелейшем состоянии. У мужчины был сахарный диабет.
По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 566 случаев коронавируса. Из них 207 выздоровели и уже выписаны из больниц. В карантине остаются 5 320 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 548.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Это была 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже скончались еще четыре пациента в возрасте 81 года, 86, 68 и 73 лет.
Шестая смерть от коронавируса в Грузии была зафиксирована 26 апреля. 83-летний мужчина также был пациентом Первой Университетской клиники. В анамнезе пациента были сердечная недостаточность и мерцающая аритмия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Восемь граждан Грузии умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей: четыре в Испании, два – в США, один - в Великобритании, и один – в Латвии.
COVID-диссидента из Северной Осетии Чельдиева подозревают в экстремизме
В отношении ковид-диссидента из Северной Осетии Вадима Чельдиева возбудили дело по ст. 280 УК РФ, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Эту информацию "Кавказ.Реалии" подтвердила общественная активистка Индира Габолаева.
Как считает следствие, в течение нескольких недель Чельдиев размещал в своем телеграм-канале видеообращения, в которых призывал к свержению конституционного строя и к противоправным действиям. Результатом его обращений стал несанкционированный митинг 20 апреля, который, по мнению Роспотребнадзора, сыграл главную роль в ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки, уверены правоохранители.
Сейчас Чельдиев находится в следственном изоляторе в Пятигорске. Ранее в его отношении были возбуждены уголовные дела за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции, а также за применение насилия в отношении сотрудника полиции
"Кавказ.Реалии" пока не располагает комментариями правоохранительных органов.
Раннее сообщалось, что Чельдиев обжаловал штраф в 75 тысяч рублей, который должен был выплатить за распространение фейковой информации о коронавирусе.
С 4 мая в Армении будут сняты ограничения на свободное передвижение граждан
С понедельника 4 мая в Армении не будет необходимости в заполнении бланков для передвижения вне дома.
Использование подобных документов, заполняемых самими гражданами или их работодателями, является необходимостью с конца марта, когда власти Армении ввели режим самоизоляции на всей территории страны с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.
По словам заместителя министра экономики Армении Вароса Симоняна, ограничения на свободное передвижение граждан будут сняты, но общественный транспорт по-прежнему функционировать не будет. «На данном этапе общественный транспорт не разрешен, поскольку это очень рискованный вид экономической деятельности в плане распространения инфекции», - заявил замминистра.
«Все наши действия были направлены и остаются направленными на выявление и разрыва цепочек заражения», - добавил он.
Ограничения снимаются практически на все виды экономической деятельности, но торговые центры останутся закрытыми. На розничную и оптовую торговлю практически не будет ограничений, в перерабатывающей промышленности будут открыты все виды деятельности. Будут также открыты рестораны и кафе, у которых есть территория на открытом воздухе.
Будут разрешены индивидуальные услуги, такие как уборка, парикмахерские услуги․ «Это можно рассматривать в качестве эксперимента. Да, мы идем на послабления, но в то же время все мы, будь то предприниматели или граждане, должны проявить высокую сознательность и дисциплину. От этого будет зависеть, будем ли мы продолжать поддерживать режим мягких ограничений или же вернемся к более жестким ограничениям», - отметил Варос Симонян.
Заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян призвала всех граждан быть более ответственными за соблюдение правил безопасности, чтобы смягчение ограничений не привело к резкому увеличению числа инфицированных граждан. «Уже установлены правила, которые нужно соблюдаться на рабочем месте. Принципы в основном одинаковы для всех видов деятельности: обеспечение социальной дистанции между работниками, а также во время работы с клиентами, осуществление различных гигиенических мер на рабочем месте», - отметила она.
- Число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 82, в общем составив 2148.
В карантинных зонах и грузинских клиниках находятся до 150 жителей Абхазии и Южной Осетии – Цихелашвили
Правительство Грузии активно помогает жителям оккупированных территорий, - заявила госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
По её информации, на территорию, контролируемую властями Грузии, перешли до 150 жителей самопровозглашенных республик - Абхазии и Южной Осетии. Часть из них лечится в грузинских клиниках, часть находится в карантинных зонах.
Цихелашвили оценила и некоторые заявления де-факто властей.
«Ежедневно мы слышим абсурдные обвинения. Объектом постоянных атак является лаборатория Лугара. Даже говорят о том, что власти Грузии хотят искусственно занести COVID-19 на оккупированные территории. Это такая дезинформация, комментировать которую я не могу», - отметила министр.
Цихелашвили сегодня посетила разделительную линию у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета. Она встретилась с местными жителями и выразила им поддержку.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Facebook удалил аккаунты прокремлёвского агентства News Front, в том числе на грузинском
Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунты прокремлёвского агентства News Front, в том числе на грузинском языке. Об этом сообщила неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» («Справедливые выборы»).
В НПО проводили мониторинг странички News Front Georgia и связанных с ней аккаунтов с ноября 2019 года. В результате было обнаружено, что пользователей грузинского сегмента Facebook целенаправленно вводили в заблуждение, тем самым нарушая правила социальной сети. Речь идёт о распространении анти-западных, пророссийских историй и статей, направленных на раскол общества и политическую поляризацию.
«Справедливые выборы» обнаружили 12 аккаунтов, которые на официальной страничке News Front Georgia и в различных группах организованно публиковали фейки. Эти аккаунты также удалены.
Агентство News Front подтвердило, что удалены профили агентства – в частности, русской, болгарской, сербской, немецкой и английской редакций. «News Front поплатился аккаунтами в Facebook за распространение правды», - сказано в сообщении.
- В конце прошлого года Facebook удалил несколько сотен аккаунтов из Грузии в связи со «скоординированным недостоверным поведением» – все они критиковали оппозицию и гражданских активистов.
Анкваб пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб направил телеграмму председателю правительства России Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.
В телеграмме говорится: «Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе Вашего заболевания коронавирусом. Нисколько не сомневаемся, что Вы справитесь с недомоганием в ближайшее время. Пользуюсь возможностью, чтобы выразить Вам благодарность за поздравление в связи с назначением меня Премьер-министром Республики Абхазия».
О заражении Мишустина коронавирусом стало известно накануне. Исполнять обязанность премьер-министра будет первый вице-премьер Андрей Белоусов
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