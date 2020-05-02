Грузия получила из Германии несколько тысяч тестов. Об этом сообщил журналистам директор Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе в центре Лугара. Гамкрелидзе поблагодарил Германию за оказанную помощь.

«Помощь Германии очень важна. Пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность правительству Германии, посольству Германии, лично послу и военному атташе. Вы знаете, что с 2013 года мы очень плодотворно сотрудничаем с Институтом микробиологии Бундесвера, который расположен в Мюнхене, и это один из огромнейших институтов в мире. Вместе с ними мы осуществляем несколько больших проектов.

В начале коронавирусной пандемии, в первых числах февраля, когда еще не существовало готовых т.н. PCR-тестов, они предоставили нам праймеры, из которых составляются различные наборы на месте и у нас уже с начала февраля была возможность тестировать людей на коронавирус. После этого три раза была осуществлена помощь Германии и сегодняшняя помощь – это опять праймеры, а также новые тест-системы, т.н. серологические тесты, проще говоря, это более точный аналог быстрых тестов, которые создаются в лабораторных условиях, а не, скажем, в полевых условиях. Эти тесты мы используем по назначению…

Мы благодарны, что все эти отношения поддерживаются посольством Германии в Грузии, и я хочу поблагодарить Министерство иностранных дел Грузии, лично министра, его заместителя Александра Хвтисиашвили и всю команду, а также наше консульство в Мюнхене. Таким быстрым партнерским сотрудничеством МИД, Минздрав, посольство Германии и правительство Германии оказывают Национальному центру контроля заболеваний серьезную помощь. Еще раз хочу их поблагодарить», - заявил Гамкрелидзе.