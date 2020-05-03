Четверо грузинских моряков с атакованного пиратами в Нигерии судна находятся в безопасности

Четверо грузинских моряков с корабля, атакованного пиратами в Гвинейском заливе, находятся в безопасном месте и процедуры по их возвращению на родину начнутся в ближайшее время. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила глава Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии Тамар Иоселиани.

По информации ведомства, 30 апреля у берегов Нигерии пираты похитили десять членов экипажа судна, плавающего под флагом Панамы. Девять из них являются гражданами Грузии, а один – гражданином Украины. СМИ уточняют, что атакованный нефтяной танкер принадлежит греческому судовладельцу.

После нападения, на борту судна остались четверо членов экипажа – все граждане Грузии. По словам Иоселиани, в ближайшее время они зайдут в порт Ломе на западе Африки (Республика Того). Грузинская сторона обещает приложить максимум усилий для того, чтобы моряки как можно скорее вернулись домой.

«Напомню, что ротация моряков в мире затруднена. Мы были первой страной, которая в этот период смогла вернуть моряков. Работа продолжается и по вопросу возвращения этих четверых моряков, но процесс требует определенной организации», - подчеркнула Иоселиани.

В агентстве не уточняют, удалось ли установить местонахождение похищенных грузинских моряков. Не разглашаются и другие подробности. Иоселиани отметила, что необходимость подобных мер продиктована соображениями безопасности. Глава ведомства заверила, что власти Грузии и компания-судовладелец активно работают для их освобождения.