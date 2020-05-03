Александр Лукашенко: Мы не можем отменить парад 9 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 75-летию Победы в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, поскольку «тысячи людей хотят, чтобы празднование состоялось».

По словам Лукашенко, он «долго над этим думал», но ветераны Великой Отечественной войны «первыми затребовали, чтобы их привезли на мероприятие». Глава Белоруссии отметил, что участники войны «умирали, может быть, и от вирусов, и от других болезней, но порой этого не ощущали и об этом не думали». Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы ветераны посчитали, что власть испугалась пандемии.

Ранее петицию с просьбой отменить парад 9 мая в связи с опасностью распространения коронавируса подписали более 7 тысяч граждан Белоруссии. Минобороны страны ответило на это, что эпидемиологическая обстановка благоприятна для проведения мероприятия, к тому же оно является важной частью программы боевой подготовки армии, и поэтому его нельзя отменить.

По официальным данным белорусских властей, число инфицированных коронавирусом в стране на 3 мая – 15 828. Умерли с начала пандемии 97 человек. В последние дни число заболевших прирастает в среднем на 800-900 в день. Всемирная организация здравоохранения неоднократно призывала Белоруссию ввести жесткий карантин.