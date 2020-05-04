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Правительство Грузии запустило осетинскую версию портала StopCov.ge
Правительственный портал StopCov.ge, посвящённый борьбе с коронавирусом, уже доступен на осетинском языке. Ранее была запущена абхазская версия сайта.
Информация на портале также публикуется на грузинском, английском, армянском и азербайджанском языках. Пользователи могут ознакомиться со статистикой по коронавирусу, рекомендациями специалистов и ответами на часто задаваемые вопросы.
Ранее сообщалось, что на абхазский и осетинский языки перевели рекомендации Национального центра по контролю заболеваний и другие необходимые сведения о новом коронавирусе.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
- В карантинных зонах и грузинских клиниках находятся до 150 жителей оккупированных территорий, – заявила госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
Другие новости дня
Чаяндинское месторождение: сведения о заразившихся пока противоречивы
Министерство здравоохранения России публикует отчет о рабочей поездке в Якутию главного внештатного инфекциониста Елены Малинниковой, в котором говорится, что треть работников Чаяндинского месторождения "Газпрома" заражены коронавирусом.
Тестирование прошли 10 тысяч работников предприятия. Несмотря на положительные результаты анализов, у заболевших нет симптомов COVID-19 и только двое работников месторождения были доставлены в больницу.
На официальных страницах якутского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией до сих пор утверждается, что в регионе всего 282 заболевших и 19 заразившихся COVID-19 за последние сутки. Согласно опубликованным 3 мая данным Минздрава, в реальности речь может идти о более чем 3 тысячах больных. В отчёте говорится, что данные о заболеваемости вахтовиков "Газпрома" – предварительные.
2 мая РИА Новости сообщало из Якутска, что коронавирусом заразились более трёх тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
Всего на месторождении заняты более десяти тысяч человек, направленных несколькими десятками подрядных предприятий "Газпрома". В течение недели у всех были взяты анализы на коронавирус. МЧС доставил на Чаянду аэромобильный госпиталь для лечения больных. Здоровых вахтовых работников из месторождения будут вывозить рейсами авиакомпании "Якутия", сообщило РИА Новости.
Три дня назад вахтовики Чаяндинского месторождения в Якутии вышли на несанкционированный митинг и перекрыли дорогу. Они объяснили свои действия недостаточной защитой сотрудников во время эпидемии коронавируса и невниманием к их положению со стороны руководства.
28 апреля агентство "Интерфакс" сообщило, со ссылкой на социальные сети, что подрядных организаций жалуются на плохие условия содержания в поселке, отсутствие информации о заболевании со стороны администрации, отсутствие масок.
В соцсетях распространялось обращение строителей "Газартстроя" (ООО "ГАС", дочерняя компания "Стройтранснефтегаз"), которые работают на месторождении. В обращении, в частности, говорилось о том, что "люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет".
"Неизвестность обстановки и дезинформация сотрудников "Газартстроя" привела к дестабилизации обстановки и многим попыткам обращения к руководству о принятии мер по вывозу с месторождения здоровых людей", сообщал "Интерфакс".
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на востоке России — базовое месторождение для формирования Якутского центра газодобычи.
В 2013 году месторождению была присвоена классификация уникального по величине извлекаемых запасов. Проектная годовая производительность — 25 млрд кубометров газа, 1,9 млн тонн нефти и 0,4 млн тонн газового конденсата.
В Грузии уже 593 подтверждённых случая коронавируса, 223 выздоровели
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии выросло до 593, выздоровели 223 пациента.
По данным правительственного портала StopCov.ge, в карантине находятся 4830 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 521.
Скончались девять пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия.
Часть специалистов считает, что Грузия избежала пика распространения заболевания. Глава минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что показатели эпидемии коронавируса вышли на плато.
В Цхалтубо коронавирус подтвердился у бенефициара «Дома милосердия»
Коронавирус подтвердился у бенефициара муниципального «Дома милосердия» в Цхалтубо. Информацию подтвердил журналистам губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе.
Пациентка – женщина пенсионного возраста. По данным СМИ, несколько дней назад ее доставили в карантинную зону, поскольку она контактировала с инфицированным. В обсервации у нее появились некоторые симптомы заболевания и ей провели серологический тест, который оказался положительным.
Шаламберидзе сообщил, что в «Доме милосердия» женщина ежедневно получала бесплатные обеды. Всего у организации более 180 бенефициаров. В основном, это пожилые люди с хроническими заболеваниями.
«Мы стандартно изучаем контакты инфицированной женщины. Ситуация полностью под контролем. На данном этапе нет необходимости ужесточать меры. К сожалению, контакты женщины масштабные, и все те, кто контактировал с ней, находятся в зоне потенциального риска», - сказал Шаламберидзе.
В комментарии телеканалу «Мтавари архи» директор «Дома милосердия» Георгий Алабашвили сообщил, что все их сотрудники и волонтеры уже протестированы. На данном этапе ни у кого из них коронавирус не подтвердился. В здании прошла дезинфекция, пока что организация продолжает работу в обычном режиме.
Первый случай COVID-19 в Цхалтубо был зафиксирован 28 апреля. Инфицированный 62-летний мужчина работает в городской службе уборки. В Грузии коронавирус был подтвержден у 589 человек. Из них 221 пациент выздоровел, девять человек в возрасте от 58 до 86 лет скончались. В карантине остаются 5 260, а в стационарах - 553 человека.
Майк Помпео: Китай ответит за дезинформацию о коронавирусе
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News сегодня, 3 мая, заявил, что власти Китая сделали все возможное, чтобы мир не смог вовремя узнать об угрозе COVID-19. По его словам, это было классической попыткой коммунистической дезинформации и они за это «ответят», цитирует ABC News слова главы Госдепартамента США.
О том, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса, сообщило сегодня лондонское издание «Дейли Телеграф» со ссылкой на 15-страничный доклад союза западных спецслужб, в котором участвуют эксперты США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Создавая угрозу для других стран, правительство Китая скрывало информацию о появлении коронавируса, принуждало врачей к молчанию и отказывалось предоставлять биоматериалы зарубежным специалистам, которые могли бы своевременно начать работы по созданию вакцины, говорится в докладе.
Его авторы отмечают, что еще в начале декабря 2019 года власти Китая имели информацию о способности вируса распространяться от человека к человеку. Этот факт, однако, как считают западные спецслужбы, отрицался вплоть до 20 января. Авторы доклада пишут, что 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и запретил публиковать информацию о новой инфекции.
«Немецкая волна» в своей публикации о начальной фазе распространения вируса, пишет, что правительство Австралии обучало и финансировало группу китайских ученых из лаборатории, занимавшейся генетическими модификациями смертоносных коронавирусов. Эти вирусы, говорится в статье, могли передаваться от летучих мышей к человеку, и средств противодействия этому не было.
Накануне в ряде мировых СМИ появились публикации о том, что группе китайских ученых под руководством доктора Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, удалось установить: как минимум один вирус из примерно 50-ти, обнаруженных в пещере в провинции Юньнань, весьма похож на вирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19.
Между спецслужбами, входящими в альянс западных разведок, возникли разногласия. Австралийская разведка считает, что вирус появился на рынке в Ухане, что совпадает с официальной версией властей КНР, пишет британская «Дейли Телеграф». Однако американское разведывательное сообщество, куда входят 17 спецслужб, в частности ЦРУ и ФБР, пока не обнародовало свои окончательные выводы.
Александр Лукашенко: Мы не можем отменить парад 9 мая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 75-летию Победы в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, поскольку «тысячи людей хотят, чтобы празднование состоялось».
По словам Лукашенко, он «долго над этим думал», но ветераны Великой Отечественной войны «первыми затребовали, чтобы их привезли на мероприятие». Глава Белоруссии отметил, что участники войны «умирали, может быть, и от вирусов, и от других болезней, но порой этого не ощущали и об этом не думали». Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы ветераны посчитали, что власть испугалась пандемии.
Ранее петицию с просьбой отменить парад 9 мая в связи с опасностью распространения коронавируса подписали более 7 тысяч граждан Белоруссии. Минобороны страны ответило на это, что эпидемиологическая обстановка благоприятна для проведения мероприятия, к тому же оно является важной частью программы боевой подготовки армии, и поэтому его нельзя отменить.
По официальным данным белорусских властей, число инфицированных коронавирусом в стране на 3 мая – 15 828. Умерли с начала пандемии 97 человек. В последние дни число заболевших прирастает в среднем на 800-900 в день. Всемирная организация здравоохранения неоднократно призывала Белоруссию ввести жесткий карантин.
Верховный суд Израиля проводит слушания по делу Нетаньяху
Верховный суд Израиля проводит двухдневные слушания – с целью определить, может ли премьер Биньямин Нетаньяху, обвиняемый по делам о коррупции, сформировать новое правительство. В случае отрицательного ответа суда страну могут ждать четвертые досрочные выборы в парламент с апреля 2019 года.
В прошлом месяце Нетаньяху и его главный политический соперник, председатель блока «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц подписали соглашение о формировании правительства единства, по которому они по очереди будут руководить кабинетом министров. Три предыдущих голосования в Израиле не принесли большинства ни одной из сил.
Предполагается, что находящийся у власти в Израиле уже более десяти лет Нетаньяху, представляющий правое крыло, будет руководить правительством полтора года, после чего его сменит центрист Бенни Ганц, бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля.
Но ряд организаций, включая оппозиционные партии и объединения по контролю за демократией, подали петицию в суд с требованием аннулировать соглашение. В качестве причины они указали уголовное преследование Нетаньяху. Свое решение суд, как ожидается, огласит 7 мая.
В январе Нетаньяху были предъявлены обвинения по статьям о взятках, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам он вину отрицает, подчеркивая, что стал жертвой «политической охоты на ведьм».
Судебный процесс над Биньямином Нетаньяху должен начаться 24 мая.
Глава Северной Осетии заверил, что не допустит торжеств 3 сентября
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в регионе 3 сентября окончания Второй мировой войны, поскольку в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.
Битаров заверил, что лично не допустит в этот день никаких празднеств. По его словам, «нормальные люди не только в Осетии, но и по всему миру, скорбят» в этот день.
Неделю назад президент России Владимир Путин подписал закон о переносе официальной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Авторы законопроекта, а затем и Совет Федераций, мотивировали перенос тем, что «решающий вклад в завершение войны внесла победа Советского Союза над Японией в 1945 году», о которой в СССР официально было объявлено именно в указанную дату.
Организация «Матери Беслана» и Совет по правам человека при президенте России выступали против переноса памятной даты, указав на то, что 3 сентября – день памяти жертв погибших при штурме захваченной террористами школы в Беслане. В 2004 году в этом городе в Северной Осетии погибли 334 человека.
В письме главы СПЧ Валерия Фадеева на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко говорилось, что «решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в чудовищном теракте». Матвиенко, однако, поддержала перенос даты, назвав шумиху вокруг законопроекта «избыточной».
Наибольший в СКФО прирост случаев заражения COVID-19 зарегистрирован в Дагестане
На Северном Кавказе за сутки зафиксированы 447 новых случаев заражения коронавирусом, из них 136 - в Дагестане. Республика обогнала другие регионы СКФО как по приросту числа инфицированных, так и по общему их количеству.
По данным Роспотребнадзора на сегодняшний день, 3 мая, новые случаи заражения зарегистрированы во всех семи регионах СКФО, наибольшее число новых случаев (136) – в Дагестане. В Кабардино-Балкарии тесты на вирус подтвердились за сутки у 90 человек, в Северной Осетии – у 69, на Ставрополье – у 55, в Ингушетии – у 51, в Чечне – у 28, а в Карачаево-Черкесии – у 18 человек, говорится в публикации, размещенной на сайте ведомства. Таким образом, за сутки на Северном Кавказе зафиксировано 447 случаев заражения.
Согласно данным, опубликованным на правительственном сайте «Стопкоронавирус.рф», на сегодняшний день Дагестан лидирует на Северном Кавказе также по общему числу заражений, там насчитывается 1 798 инфицированных. На втором месте по числу заражений - Северная Осетия (990 человек). В Ингушетии насчитывается 865 зараженных, на Ставрополье – 731, в Кабардино-Балкарии – 634, в Чечне – 553, а в Карачаево-Черкесии – 430. Всего, таким образом, в СКФО насчитывается 6 001 случай заражения коронавирусом.
По данным Росстата на 1 января 2020 года, Дагестан был самым населенным регионом СКФО, там проживали 3,11 млн человек. На Ставрополье насчитывалось 2,8 млн жителей, в Чечне – 1,478 млн человек, в Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, в Северной Осетии – 697 тысяч, в Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, передает «Кавказский узел».
В Грузии от коронавируса скончался девятый пациент
В Грузии от коронавируса скончался девятый пациент. Информация об этом размещена на специально созданном правительством сайте stopcov.ge. По имеющейся информации, скончавшаяся – женщина в возрасте до 60 лет.
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» директор Первой университетской клиники Леван Ратиани, у пациентки были хронические заболевания. По его словам, в клинике ее лечили на протяжении около трех недель.
«У нее была обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма с тяжелым течением. Пациентка была помещена несколько недель назад в нашу клинику. На первом этапе она находилась в терапевтическом отделении, проводилось лечение, предусмотренное протоколом. Наблюдалась дыхательная недостаточность, клинически выявился острый респираторный дистресс, и она была помещена в отделение реанимации. Клинически была налицо полиорганная клиника, развившаяся на фоне тяжелых соматических патологий, острая дыхательная недостаточность, миокардит», - отметил Леван Ратиани.
- Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждено 589 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе: 215 выздоровевших пациентов, восемь человек скончались, трое были перевезены в Грузию на лечение из-за границы.
- 5 260 граждан находятся в режиме карантина, а 553 - проходят лечение в стационарах.
Четверо грузинских моряков с атакованного пиратами в Нигерии судна находятся в безопасности
Четверо грузинских моряков с корабля, атакованного пиратами в Гвинейском заливе, находятся в безопасном месте и процедуры по их возвращению на родину начнутся в ближайшее время. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила глава Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии Тамар Иоселиани.
По информации ведомства, 30 апреля у берегов Нигерии пираты похитили десять членов экипажа судна, плавающего под флагом Панамы. Девять из них являются гражданами Грузии, а один – гражданином Украины. СМИ уточняют, что атакованный нефтяной танкер принадлежит греческому судовладельцу.
После нападения, на борту судна остались четверо членов экипажа – все граждане Грузии. По словам Иоселиани, в ближайшее время они зайдут в порт Ломе на западе Африки (Республика Того). Грузинская сторона обещает приложить максимум усилий для того, чтобы моряки как можно скорее вернулись домой.
«Напомню, что ротация моряков в мире затруднена. Мы были первой страной, которая в этот период смогла вернуть моряков. Работа продолжается и по вопросу возвращения этих четверых моряков, но процесс требует определенной организации», - подчеркнула Иоселиани.
В агентстве не уточняют, удалось ли установить местонахождение похищенных грузинских моряков. Не разглашаются и другие подробности. Иоселиани отметила, что необходимость подобных мер продиктована соображениями безопасности. Глава ведомства заверила, что власти Грузии и компания-судовладелец активно работают для их освобождения.
- В последние годы Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства в связи с угрозой пиратства и случаями вооруженных ограблений, сообщает агентство «Новости-Грузия». За девять месяцев 2019 года в Гвинейском заливе пираты предприняли попытки нападения на 95 судов, угнано было четыре судна, открыта стрельба по 10.
- Согласно выводам экспертов, самую большую опасность в Гвинейском заливе представляют преступные группировки дельты реки Нигер. Как правило, именно в этот район Нигерии доставляют заложников с захваченных пиратами судов. Обычно заложники проводят в плену в среднем около двух недель, после чего их отпускают на волю за полученный выкуп.
В Киеве приветствовали новую кандидатуру на пост посла США
Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение президента США Дональда Трампа, связанное с назначением нового американского посла в Киеве.
Как заявил глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба, он приветствует номинирование послом отставного генерала Кейта Дэйтона и с нетерпением ожидает его прибытия. Кулеба добавил, что ранее встречался с Дэйтоном. «Наше взаимодействие всегда было отличным», - подчеркнул глава украинского МИД.
Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп определился с кандидатурой посла на Украине, и что он собирается назначить на этот пост Кейта Дэйтона. Сейчас он является высокопоставленным военным советником США по Украине и также возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии. Его кандидатуру на новый пост должен одобрить Сенат, находящийся под контролем республиканцев – однопартийцев Трампа.
Генералу Дэйтону 71 год. В прошлом он работал военным атташе при посольстве США в Москве. Дэйтон – это хороший выборы, потому что он знает о проблемах, стоящих сейчас перед Киевом, заявил в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода политический аналитик при «Атлантическом Совете» Джон Хербст. По его словам, главное, что будет вызывать беспокойство Дэйтона, это продолжающийся конфликт на востоке Украины и реформы в стране.
Соединенные Штаты не имели посла на Украине с тех пор, как президент Трамп в мае прошлого года досрочно отозвал главу дипломатического представительства Мари Йованович. Дипломат выступала на слушаниях в Конгрессе - в рамках расследования о возможности импичмента Трампа.
Йованович обвиняла людей из окружения президента в кампании по ее дискредитации. Она, в частности, заявляла, что во время работы в Киеве часть украинских политиков была против ее борьбы с коррупцией, и с этими коррумпированными украинскими политиками были «американцы». Трамп по поводу Йованович говорил, что «где бы она ни оказалась, там все шло плохо».
В Грузии коронавирус подтвердился у беременной женщины
В Первую Университетскую клинику Тбилиси доставили двух беременных женщин с симптомами коронавирусной инфекции, у одной из которых подтвердился COVID-19. Об этом сегодня, 3 мая, журналистам сообщил директор больницы Леван Ратиани. По его словам, накануне к ним также доставили несколько новорожденных детей. У семерых из них коронавирус не подтвердился. Результаты теста еще одного младенца будут известны сегодня.
В настоящее время в Первой Университетской клинике лечится 91 человек. У 70 из них подтвержден коронавирус. Восемь пациентов с COVID-19 остаются в реанимационном отделении больницы, один из них – в критическом состоянии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Тбилисской инфекционной больнице лечение продолжают 55 инфицированных. У семерых больных тяжелая пневмония. По словам медицинского директора клиники Марины Эзугбая, за два последних дня на лечение они приняли 17 человек.
«Вчера у нас было 57 пациентов, двоих выздоровевших выписали сегодня утром, и они покинули клинику. На данный момент у нас 55 подтвержденных случаев. За два дня прибавилось 17 новых пациентов. Состояние одного из них критическое. У него тяжелая пневмония, он зависит от кислорода. Также случай осложнен тем, что пациент пожилой. У него сахарный диабет и тяжелая гипертония», - сказала Эзугбая.
В тбилисскую клинику имени Вахтанга Бочоришвили помещены 69 пациентов с коронавирусом. В Инфекционной больнице Кутаиси лечение продолжают 12 пациентов с коронавирусом. Один человек ожидает результатов повторного тестирования. В случае отрицательного ответа, его выпишут из клиники на дом.
В батумской клинике «Медальфа» на данном этапе остаются 24 пациента с COVID-19. По словам директора больницы Инги Хозреванидзе, они готовят к выписке двоих человек, вылечившихся от инфекции. Кроме того, врачам удалось стабилизировать состояние 78-летнего мужчины, который несколько дней был подключен к аппарату искусственного дыхания.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. К 3 мая по стране коронавирус лабораторно подтвержден у 589 человек. Из них 215 выздоровели, а восемь пациентов скончались. За последние сутки COVID-19 был подтвержден у семи человек, выписали из больниц восемь выздоровевших. В карантине находятся 5 066 человек, а под наблюдением медиков в стационарах – 528.
В Армении скончались еще двое пациентов с диагнозом COVID-19
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 113, в общем составив 2 386. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 25 и сейчас составляет 1 035.
Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Армении скончались еще двое пациентов с диагнозом COVID-19. Как отметила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончались 79-летняя женщина и 58-летний мужчина, у которых также были сопутствующие хронические заболевания. В общем, с начала эпидемии коронавируса нового типа, в Армении уже скончались 35 пациентов с диагнозом COVID-19.
По словам Алины Никогосян, также скончался один пациент, у которого был диагностирован коронавирус нового типа, однако смерть этого пациента наступила в результате другого заболевания.
По информации Радио Азатутюн, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 1312, а из проведенных тестов на коронавирус 24 177 дали отрицательный результат.
Как на своей странице в Facebook сегодня сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, из 2386 случаев коронавируса 320, или 13.4%, выявлены у медицинских работников.
В правительстве Грузии допустили ослабление карантинных ограничений раньше установленного срока
В администрации правительства Грузии допустили, что снятие ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса, произойдет раньше установленного срока, сообщает агентство «Новости-Грузия».
С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение. Предполагается, что оно будет отменено 22 мая. На прошлой неделе правительство представило план снятия ограничений на экономическую деятельность, который состоит из шести этапов.
«Согласно плану открытия страны, который был представлен на прошлой неделе, между этапами смягчения ограничений предусмотрен двухнедельный интервал, однако все зависит от эпидемиологической ситуации - возможен как более быстрый переход от одного этапа к другому, так и более длительный. Поэтому, конечно же, возможно снятие ограничения раньше этого срока», - сказала глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.
Она добавила, что решения правительства напрямую будут зависеть от соблюдения гражданами рекомендаций – социального дистанцирования, ношения масок и так далее. Мезвришвили добавила, что под эпидемиологической ситуацией подразумевается не только число зараженных людей по всей стране, но и тенденция распространения заболевания в отдельных географических регионах. Она также не исключила, что в случае ухудшения эпидситуации, придется снова ввести уже снятые ограничения.
Одновременно, на будущей неделе правительство обсудит вопрос открытия четырех крупных городов – Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси, въезд и выезд из которых ограничен с 15 апреля.
Мезвришвили добавила, что на данном этапе правительство Грузии не планирует восстанавливать международные полеты из-за рисков распространения коронавируса, однако рассматривает вопрос допуска внутренних рейсов. Как известно, запрет на регулярное авиасообщение по всем направлениям Грузия установила 21 марта. Предполагается, что он будет действовать до окончания режима ЧП – 22 мая 2020 года.
- Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. К 3 мая по стране коронавирус лабораторно подтвержден у 589 человек. Из них 215 выздоровели, а восемь пациентов скончались.
Оперативный штаб: в России за сутки 10633 новых случая COVID-19
В России за минувшие сутки зафиксировано 10 633 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Умерли за тот же период 58 человек, сообщил в воскресенье Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Общее число жертв COVID-19 возросло до 1 280, число заболевших составляет сейчас 134 687 человек.
В Москве за последние сутки выявлено почти 6 тысяч больных коронавирусной инфекцией. Для российской столицы это рекордное значение. До этого максимум был отмечен 2 мая - 5 358 случаев. По данным штаба, умерли в Москве за сутки 34 пациента. Общее число смертельных исходов - 729. Вылечились от коронавируса 7 029 человек.
«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2 процентов от общего количества жителей Москвы», - написал накануне, 2 мая, мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 4 миллионов 100 тысяч тестов на коронавирус. Цифры по заболевшим COVID-19 в России увеличиваются в последние дни на фоне роста объемов тестирования. Агентство ТАСС назвало этот объем беспрецедентным, отметив, что количество тестов удвоилось менее чем за две недели.
Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, который ранее на этой неделе сообщил, что заразился коронавирусом, в целом оценивается как нормальное. Чиновник находится под наблюдением врачей в медучреждении, но продолжает работать, сообщили в правительстве.
- Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина президент Владимир Путин возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.
- В России с конца марта введен режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса. Его продлили до завершения майских праздников. В большинстве регионов действуют строгие меры изоляции граждан. Некоторые субъекты ввели пропускной и масочный режимы.
В Хурвалети освободили внука и невестку Даты Ванишвили
Задержанные две недели назад властями самопровозглашенной республики Южная Осетия внук и невестка жителя Хурвалети Даты Ванишвили, освобождены.
Проживающие за пределами линии де-факто границы молодые люди были освобождены накануне, 2 мая. Они были отпущены на свободу после прохождения карантинного срока в Цхинвали.
Семье задержанных не пришлось выплачивать штраф в обмен на освобождение. Данную информацию Общественному вещателю подтвердила члены семьи.
Российские военные две недели назад задержали внука и невестку Даты Ванишвили, который проживает по другую сторону колючей проволоки в селе Хурвалети. Они прошли карантинный режим сначала в Ахалгори, а затем в Цхинвали.
Вышедшие из берегов реки повредили дороги на западе Грузии
В результате проливных дождей несколько горных рек в Сачхерском муниципалитете вышли из берегов – в нескольких селах повреждены автомобильные дороги и затоплены сельскохозяйственные угодья. Об этом сообщил губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе.
Кроме наводнения, села Чаловани, Чала, Корбоули и Мерджеви пострадали от сильного града - побиты посевы и виноградники, повреждены фруктовые деревья. По словам Шаламберидзе, специальная комиссия изучит ущерб, нанесенный стихией.
«В результате проливных дождей в Сачхере несколько горных рек вышли из берегов, повредив в нескольких селах дороги, габионы и затопив угодья. Мы пока не знаем, каким может быть ущерб. Комиссия определит размер ущерба по всему муниципалитету, и мы точно узнаем, какой ущерб стихия нанесла населению Сачхере», - сказал губернатор.
Всего в состав Сачхерского муниципалитета входит 51 село и один город – Сачхере, который является административным центром и расположен на берегу реки Квирила, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 589
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось еще на 7 и достигло 589. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находится 5066 человек, а в стационаре под наблюдением – 528 лиц. По этой же информации, 215 из 589 инфицированных уже выздоровели, 8 скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, средний возраст больных составляет 42,3 года. Самому старшему из тех, у кого коронавирус был подтвержден на территории Грузии, 88 лет, а самому младшему – 3 месяца.
Трюдо запретил частное владение боевым оружием в Канаде
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении на всей территории Канады запрета на боевое наступательное оружие. Запрет вступил в силу немедленно. Одобрение парламента не требовалось, пишет «Нэшнл Пост» (National Post).
В реестр запрещенных внесены 1500 моделей стрелкового оружия, среди которых полуавтоматическая винтовка AR-15, неоднократно применявшаяся преступниками при массовых убийствах в США.
Премьер-министр Трюдо заявил: «Чтобы завалить оленя, AR-15 не нужна». Это оружие предназначено только для убийства большого количества людей за кратчайшее время. В Канаде такому оружию нет применения, заявил глава правительства.
Две недели назад в Канаде произошло самое кровопролитное в истории страны вооруженное нападение. С 18 на 19 апреля, в течение 12 часов, нападавший 51-летний Габриэл Уортман убил по меньшей мере 22 человека и поджег не менее пяти зданий, прежде чем был убит полицией в результате погони.
Запрет огнестрельного наступательного оружия был одним из предвыборных обещаний Трюдо. Нынешним решением, о котором премьер объявил 1 мая, данное обещание частично выполнено. В развитие запрета, принятого сейчас на федеральном уровне, власти канадских городов получат право вводить свои региональные запреты, которые могут идти дальше объявленных ныне ограничений.
В Северной Осетии сожжена вышка сотовой связи из-за боязни «облучения»
Вышка телефонной связи МТС сожжена у селения Ногир в Северной Осетии. Жители опасаются возможного ввода в эксплуатацию коммуникационной сети пятого поколения (5G). Об этом сообщает ТАСС, корреспондент агентства побывал на встрече главы республики Вячеслава Битарова с журналистами.
«Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с селением Ногир, и село осталось без связи. Каждый день поступают звонки в мою приемную о том, чтобы наладили связь», – сказал Битаров.
По его словам, многие жители республики, в том числе участники незаконной акции протеста, с которыми он встречался, утверждают, что коронавирусной инфекции не существует, и она выдумана для дальнейшего распространения сети 5G с целью облучения и чипирования.
«Многие утверждают, что коронавируса нет, что это организовано какими-то мировыми силами, чтобы людей загнать в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей», – рассказал руководитель региона.
20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.
По состоянию на 2 мая в республике зафиксировано 990 случаев заболевания; 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 – в больницах, 86 выздоровели, шестеро умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1458 человек, сообщает ТАСС.
Грузия получила из Германии несколько тысяч тестов
Грузия получила из Германии несколько тысяч тестов. Об этом сообщил журналистам директор Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе в центре Лугара. Гамкрелидзе поблагодарил Германию за оказанную помощь.
«Помощь Германии очень важна. Пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность правительству Германии, посольству Германии, лично послу и военному атташе. Вы знаете, что с 2013 года мы очень плодотворно сотрудничаем с Институтом микробиологии Бундесвера, который расположен в Мюнхене, и это один из огромнейших институтов в мире. Вместе с ними мы осуществляем несколько больших проектов.
В начале коронавирусной пандемии, в первых числах февраля, когда еще не существовало готовых т.н. PCR-тестов, они предоставили нам праймеры, из которых составляются различные наборы на месте и у нас уже с начала февраля была возможность тестировать людей на коронавирус. После этого три раза была осуществлена помощь Германии и сегодняшняя помощь – это опять праймеры, а также новые тест-системы, т.н. серологические тесты, проще говоря, это более точный аналог быстрых тестов, которые создаются в лабораторных условиях, а не, скажем, в полевых условиях. Эти тесты мы используем по назначению…
Мы благодарны, что все эти отношения поддерживаются посольством Германии в Грузии, и я хочу поблагодарить Министерство иностранных дел Грузии, лично министра, его заместителя Александра Хвтисиашвили и всю команду, а также наше консульство в Мюнхене. Таким быстрым партнерским сотрудничеством МИД, Минздрав, посольство Германии и правительство Германии оказывают Национальному центру контроля заболеваний серьезную помощь. Еще раз хочу их поблагодарить», - заявил Гамкрелидзе.
Мезвришвили: На этом этапе снятие ограничений на работу общественного транспорта не рассматривается
По заявлению главы администрации правительства Грузии Натии Мезвреишвили, на данном этапе снятие ограничений на работу общественного транспорта не рассматривается, поскольку общественный транспорт представляет собой наибольшую опасность с точки зрения соблюдения социальной дистанции.
По ее же словам, открытие кафе, ресторанов и торговых центров, согласно представленному правительством плану, планируется на последнем этапе, так как эти объекты предполагают массовое скопление людей, что несет в себе особую угрозу с точки зрения распространения коронавирусной инфекции.
«Определенная экономическая деятельность была разрешена и до 27 апреля, а с 27 апреля мы разрешили еще больше, однако сказали предпринимательским субъектам, что они должны удовлетворять установленным Минздравом рекомендациям, в противном случае, после проверки на них будет налагаться соответствующая ответственность. На этом этапе снятие ограничений на работу общественного транспорта не рассматривается. Сейчас обсуждается допуск строительств и производства строительных материалов на более раннем этапе, чем это предполагается планом», - заявила Натия Мезвришвили.
Она также заявила о том, что также не рассматривается возобновление учебного процесса. «У нас структура семьи устроена так, что зачастую в одной семье практически живет несколько поколений, посещение же школ и вузов учащимися и студентами, которые затем должны вернуться в семьи, разумеется, связано с определенными рисками», - сказала Натия Мезвришвили. По ее словам, с учетом этих факторов, до сентября вопрос возобновление учебы не рассматривается.
«Министерство образования обеспечило то, что сегодня в этом плане у нас нет проблемы, и студентам, учащимся образование доступно. Разумеется, нами обсуждается то, чтобы разрешить вузам лишь ту учебную деятельность, которая связана с практической частью, к примеру, с лабораторными исследованиями, т.к. такого рода обучение невозможно без физического участия. Ограничения ведь введены для предотвращения угроз здоровью, во избежание распространения вируса, однако этот вопрос стоит в повестке дня, и мы смело можем сказать, что он уже обсуждается», - заявила Натия Мезвришвили.
Сегодня из Праги в Тбилиси вернулись 89 граждан Грузии
Сегодня, 2 мая, из Праги в Тбилиси вернулись 89 граждан Грузии. Данным рейсом воспользовались грузинские граждане, находившиеся в Чехии, Словакии, Польше, Германии и Австрии, сообщает Общественный вещатель. Спецрейс, организованный Межведомственным координационным советом по коронавирусу правительства Грузии, выполнила авиакомпания Georgian Airways.
В рамках рейсов, определенных Межведомственным координационным советом, уже выполнены авиарейсы для возвращения грузинских граждан на родину из разных городов мира, включая Берлин, Вену, Лондон, Афины, Ларнаку, Амстердам, Пекин, Рим, Париж, Тель-Авив, Барселону, Варшаву и других городов, а также из США.
В ближайшее время запланированы следующие рейсы: 5 мая — Афины-Тбилиси; 7 мая - Амстердам-Тбилиси; 9 мая - Берлин-Тбилиси. Также 6 мая граждане Грузии возвратятся из Иордании и Саудовской Аравии.
Сильный град уничтожил урожай в нескольких селах Кахетии
Cильный град обрушился сегодня днем на несколько сел в Кахетии, сообщает Общественный вещатель Грузии. По предварительной информации, самый большой ущерб нанесен селу Цнори Сигнахского муниципалитета.
Заместитель мэра района Мадонна Батиашвили сообщила, что град там продолжался около 15 минут. Серьезно повреждены фруктовые деревья и виноградники. «Я еще не знаю, какая площадь пострадала, однако там, где был град, уничтожено почти 100% урожая», - сказала она журналистам.
Град прошел также в селах Анага и Вакири. Для оценки ущерба при мэрии муниципалитета будет создана специальная группа. СМИ сообщают об убытках и в нескольких селах Сагареджойского района. Там град шел в селах Уджарма, Хашми и Гиоргицминда.
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