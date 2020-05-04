«Послабления – это не значит, что эпидемия закончилась»

– Считаете ли вы послабления своевременными?

Нино Цкитишвили: Я считаю, что правительство до сих пор очень правильно и своевременно реагировало на вызовы, возникшие в связи с угрозой распространения коронавируса. Были приняты необходимые ограничения, которые пока не должны отменяться, исходя из того, что народ у нас не особенно сознательный. Я очень надеюсь, что в скором времени появится вакцина, только тогда можно будет начать отменять ограничения, которые пока еще действуют.

Тинатин Надирадзе: Я считаю, что на сегодняшний день в Грузии не такая уж ужасная статистика по количеству заразившихся коронавирусом людей. Поэтому я согласна с тем, что все же стоит начать снимать ограничения. Однако это не должно коснуться некоторых регионов, где особо много случаев заражения, действующие ограничения там должны сохраниться.

Давид Джинджихадзе: Должны быть сняты лишь те ограничения, которые мешают развитию экономики, пагубно влияют на финансовое и социальное положение наших граждан. Люди должны заниматься своим бизнесом, работой и т.д., чтобы иметь возможность прокормить себя и свою семью. В остальном, я думаю, все же стоит оставаться осторожными.

Марина Гудадзе: Я согласна с тем, что уже пора снимать определенные ограничения. Понятно, что эпидемия не закончилась и нужно быть бдительными, максимально придерживаться рекомендаций врачей. Но некоторые ограничения необходимо снять, чтобы люди могли заниматься своими делами. Например, я против отмены комендантского часа, он необходим, зато я – за восстановление работы общественного транспорта в городе.

Нино Цителаури: Я считаю, что многие ограничения были введены необдуманно. Страна просто остановилась, людям неоткуда брать деньги. Разве это правильно? Власти должны были дать людям хоть какую-то возможность работать и делать то, что им необходимо, но есть ощущение, что все делается, чтобы максимально разозлить народ. Кроме вируса у людей сотни других проблем, которым необходимо уделить больше внимания.

Александр Картвелишвили: Я считаю, что нужно отменить больше половины всех действующих ограничений. Необходимо пустить по городу транспорт, у пенсионеров и больных людей нет возможности ходить к врачу. Вы же видите, в какой напряженной обстановке находятся люди, все это может вылиться в серьезные проблемы. Я не говорю, что обязательно должны открыться рестораны или другие объекты для развлечений. Но все остальные ограничения должны быть сняты.

Тамара Карумидзе: Если бы можно было понадеяться на гражданское самосознание и на то, что люди ответственно отнесутся к послаблениям и не решат, что все закончилось и уже можно жить полноценной жизнью, то можно было бы постепенно отменять ограничения. Но, учитывая наш менталитет, я не уверена в том, что уже стоит начинать это делать. Хотя, может, стоит перенести комендантский час на 11 часов, но при этом более жестко контролировать ситуацию, чтобы свести до минимума число преступлений.

Нино Шаламберидзе: Пока для снятия ограничений очень рано, я считаю. Ни в коем случае не должен быть отменен комендантский час, о чем так часто говорят. Более того, я бы и днем более жесткие ограничения ввела бы. Всегда есть люди, которые не будут придерживаться рекомендаций правительства и врачей, именно для таких было бы хорошо ужесточить ограничения.