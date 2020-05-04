Карантин в Грузии: осторожно, двери открываются!

Правительство Грузии отменяет часть введенных в связи с коронавирусом ограничений. С завтрашнего дня разрешена деятельность строительных компаний и автосервиса, а также въезд и выезд в Кутаиси и Батуми. В оппозиции считают эти меры запоздалыми, предостерегая об угрозе массового голода – инфляция в апреле превысила целевой показатель более чем в два раза.

Сегодня на заседании кабмина премьер-министр Георгий Гахария сделал несколько заявлений. Ограничения по въезду и выезду из Батуми и Кутаиси, действующие с 15 апреля, будут сняты с завтрашнего дня, запрет остается в силе для Тбилиси и Рустави. Впрочем, Гахария не исключил, что и они могут открыться до конца недели. Комендантский час пока остается в силе. Также завтра возобновят деятельность строительные компании ​и производители строительных материалов, а также автосервисы.

При этом, по словам главы правительства, представители министерств экономики и здравоохранения будут проводить детальные проверки компаний. Все они должны следовать рекомендациям специалистов, чтобы не допустить распространения коронавируса.

И, наконец, заработают дома юстиции. Записаться на прием можно будет только онлайн.

«Все понимают, что проблема экономического восстановления выходит на первый план. Этот вопрос становится все более актуальным, его не следует откладывать. Но мы также должны понимать, что новые нормы, такие как медицинская маска, социальная дистанция, становятся частью нашей жизни, и, если не выполнять все рекомендации Минздрава, будет сложно говорить о восстановлении экономики», – подчеркнул Георгий Гахария.

В оппозиции («Нацдвижении» и «Европейской Грузии») потребовали скорейшего восстановления деятельности парламента. Бездействие института формирует высокие коррупционные риски и при распределении средств, выделяемых населению и бизнесу во время кризиса, считает Роман Гоциридзе, глава фракции «Нацдвижения»:

«Правительство обрекает на голод 600 000 наших самозанятых граждан. Поэтому парламент в сжатые сроки должен обсудить чрезвычайный бюджет, который до сих пор не был представлен правительством».

Экономист Ираклий Кипиани, руководитель «Группы реформ», считает, что запланированный ответ правительства на социальные вызовы, вызванные пандемией, не подходит большинству нуждающихся, так как учитывает выделение помощи в части покрытия коммунальных услуг, в том числе обеспеченным гражданам. Дальнейшая приостановка экономики приведет население к ситуации, когда его больше не будут интересовать опасности коронавируса, предостерег эксперт:

«Сегодня на социальную политику в рамках различных программ правительство выделило 1 миллиард 35 миллионов лари. Если мы выделим эту сумму на 1,1 миллиона семей или поможем всем, без учета государственных служащих и семьям с высоким доходом, мы получим в среднем около 930 лари на семью из трех человек. Это значительная сумма денег для того, чтобы человек мог сохранять небольшую стабильность в течение первого периода кризиса. Этого, к сожалению, не происходит. По этой причине лозунг «Оставаться дома» больше не будет работать, и эти люди обязательно выйдут на улицы, если власти железной рукой будут ограничивать экономическую активность. Уже недалека точка кипения, когда голод и бедность станут большей проблемой, чем страх перед коронавирусом», – подытожил эксперт.

Между тем резкий рост цен на товары первой необходимости способен свести к минимуму социальный пакет господдержки, предостерегают эксперты: рост цен на продукты первой необходимости исчисляется двузначными цифрами. Согласно данным Грузстата, средний годовой индекс инфляции за апрель составил 6,9%. При этом цены на фрукты выросли в на 45%, молочные продукты – на 23%, сладости – на 17%, мясо и рыба подорожали на 15%, овощи – на 14%, жиры – на 11%, хлебобулочные изделия – на 8,4%.

По словам Гогиты Тодрадзе, исполнительного директора Грузстата, в условиях пандемии повышение цен было ожидаемым. При этом, как отметил чиновник, «на данном этапе трудно предсказать, когда цены стабилизируются».