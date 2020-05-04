Ультиматум в тени короны

Грузинская оппозиция обвиняет власти страны в нарушении договоренностей по внесению поправок в Конституцию. В частности, по мнению противников «Грузинской мечты», правящая партия не выполнила основное требование – отпустить на свободу политзаключенных. При этом оппозиция призвала парламентское большинство вернуться к работе и выполнить главную функцию – проконтролировать действия правительства по преодолению кризиса и получению международной финансовой помощи.

«Грузинская мечта» использует эпидемию коронавируса для того, чтобы уничтожить в стране политический процесс. С таким обвинением выступила сегодня местная оппозиция. Противники власти утверждают, что правящая партия пытается уклониться от выполнения обязательств в рамках договоренностей, к которым политические оппоненты пришли в вопросе внесения поправок в Конституцию. По словам члена политсовета «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, на Западе затягивание процессов вызывает обеспокоенность:

«Сегодня наши западные партнеры обеспокоены тем, что власти Грузии используют пандемию против демократии, и это очень опасный процесс для грузинского общества, так как вместе с экономическим кризисом формируется и политический кризис. И своим нежеланием выполнять обязательства, в том числе перед международными партнерами, правительство делает затруднительным поступление иностранной финансовой помощи».

Противники власти в ультимативной форме заявили: если «Грузинская мечта» продолжит откладывать выполнение главного условия – освобождение политзаключенных, – оппозиция разорвет соглашение, и правящая партия вновь останется в одиночестве в вопросе внесения изменений в Конституцию. Один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе пригрозил «Грузинской мечте», что ответ ей придется держать перед теми, кто выступил посредниками между оппозицией и властями в столь принципиальном вопросе:

«В случае невыполнения соглашения им придется заплатить внешнеполитическую цену. И все те наши друзья из мирового сообщества, которые вместе с нами настаивали на освобождении политзаключенных, теперь, после повторной лжи со стороны правительства, будут более жесткими в своих требованиях. Цена будет высокой. Что касается внутренней цены, то она будет еще более тяжелой для «Грузинской мечты», так как на фоне нищеты и экономического кризиса, которые принесла пандемия коронавируса, политическая нестабильность станет еще большим фактором риска для правительства. И если они думают, что на волне кризиса им удастся уклониться от выполнения своих обязательств, они очень ошибаются. В этом случае они получат и экономический, и политический кризис одновременно».

В «Грузинской мечте» в ответ заявили, что поправки в избирательный кодекс – вопрос решенный и выборы пройдут уже по новой, компромиссной системе, о которой политические силы Грузии договорились 8 марта при посредничестве аккредитованного в стране дипломатического корпуса. Что же касается требования отпустить политзаключенных, то, по словам председателя фракции большинства в парламенте страны Рати Ионатамишвили, его выполнение невозможно ввиду отсутствия таковых заключенных в стране при правлении «Грузинской мечты»:

«Мы обязательно уложимся в те сроки, которые предусмотрены Конституцией. Что касается тех, кто в эти сложные дни хочет спекулировать на этой теме, они таким образом, я имею ввиду оппозицию, пытаются сделать все, чтобы сорвать соглашение, чтобы помешать нам исполнить наши обязательства в установленный срок. Однако, естественно, мы доведем все вопросы до конца по каждому направлению, и выборы пройдут в установленные сроки. Что касается самого соглашения, его текст известен общественности. Он предельно четкий и не позволяет делать какие-либо интерпретации, и мы исполняем все пункты соглашения, под которыми подписались».

При этом возобновлять работу парламента власти не намерены по меньшей мере до 22 мая. Созывать народных избранников без крайней необходимости «Грузинская мечта» не собирается. На этом фоне оппозиция, до этого бойкотировавшая заседания, теперь, напротив, настаивает на возвращении высшего законодательного органа в нормальный режим работы. Резкую смену позиции противники власти обосновывают необходимостью осуществления одной из главных функций парламента – контролировать действия правительства по преодолению кризиса и получению международной финансовой помощи, которая, в числе прочего, означает и новые долговые обязательства.

«Парламент фактически ушел в отпуск. Режим чрезвычайного положения поставил страну в очень сложную ситуацию. Приостановлены многие нормы Конституции, в том числе те, которые защищали права человека. Обращаемся к руководству парламента Грузии с требованием незамедлительного возобновления работы парламента в обычном режиме. Правительство же должно незамедлительно представить в парламент чрезвычайный бюджет и антикризисный план, где будут прописаны все источники помощи и все необходимые на сегодня меры», – заявил на специальном брифинге один из лидеров «Единого национального движения» Роман Гоциридзе.

Впрочем, призыв остался неуслышанным. В «Грузинской мечте» считают, что приоритетом сегодня является не политическая трибуна, а борьба с пандемией, поэтому высший законодательный орган вернется к обычному режиму работы только после завершения чрезвычайного положения.