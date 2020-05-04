Североосетинские власти поймали сигнал

В селении Ногир, расположенном в пригороде Владикавказа, был совершен поджог антенны сотовой связи. Об этом в субботу на онлайн пресс-конференции сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. По его словам, поджог совершили маргиналы, которые уверены: COVID-19 выдуман для дальнейшего распространения сети 5G с целью облучения и чипирования людей. Впрочем, североосетинские наблюдатели считают, что это мог быть ответ на репрессии в отношении участников несанкционированного митинга во Владикавказе 20 апреля.

Когда подожгли вышку МТС, неизвестно. Как уверяют североосетинские наблюдатели, по местным новостям информация не проходила, ее озвучил Вячеслав Битаров на своей онлайн пресс-коференции. Не сообщалось и о задержании злоумышленников или хотя бы о том, что личности поджигателей установлены. Сам глава республики также не указал, откуда он располагает такими данными.

Вячеслав Битаров указывает на местных маргиналов левого толка, участников движения «СССР жив», возглавляемых оперным певцом Вадимом Чельдиевым, которые 20 апреля организовали несанкционированную акцию протеста против карантина на площади Свободы в центре Владикавказа. Она закончилась разгоном протестующих и столкновениями с полицией. За участие в незаконном собрании задержано около семидесяти человек.

Несмотря на то что Битаров не подкрепил свои обвинения в адрес «советских людей» какими-то фактами, в республике мало кто сомневается, что это их рук дело, говорит североосетинский правозащитник Руслан Магкаев. Так, один из задержанных организаторов акции – Рамис Чиркинов, на протяжении последних лет десяти один ходил по республике со счетчиком Гейгера и иными измерительными приборами. За годы личных исследований он пришел к выводу о чрезвычайной вредоносности вышек сотовой связи, рамок металлоискателей и т.п.

Поэтому «советские люди» воспринимают их такой же неотъемлемой частью мирового зла, как и фейковую, по их мнению, пандемию коронавируса с целью сокращения гражданских свобод и установления более жесткого контроля над населением, так называемого чипирования. Со временем к этому добавились и упреки в переделе рынка под предлогом пандемии, дескать, власти в интересах собственного капитала разоряют мелких предпринимателей. Говорит Руслан Магкаев:

«"Советские люди" настроены против этих вышек категорически. На митинге говорили и о том, что они готовы к возможным репрессиям со стороны властей к участникам акции. Если это случится, говорили решительно настроенные люди, они перейдут к активным действиям. Говорили, мол, Битаров и другие крупные собственники устроили себе хорошую жизнь, наживаются за наш счет, а мы голодные сидим, для нас коронавирус придумали».

Руслан Магкаев не исключает, что поджог вышки МТС – это и есть обещанное начало активных ответных действий. По наблюдением правозащитника, преследования в отношении участников акции стали активнее после заявлений пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в которых он указывал, что акция во Владикавказе не была разрешена властями и что ее участники нарушили закон.

Судя по всему, считает правозащитник, слова кремлевского чиновника во Владикавказе восприняли как указание примерно всех наказать. После этого началась целая кампания по розыску тех, кто попал в объективы видеокамер, снимавших несанкционированный митинг. Говорит Руслан Магкаев:

«Одна пожилая женщина из горного селения в Алагирском ущелье обратилась ко мне за советом. Она попала в объектив как участник акции. Полицейские из ее села предложили старушке сдаться: «Давай мы тебя отвезем, там тебя немножко прихватят, посидишь в спецприемнике 3-5 дней, но ты не переживай, там хорошо кормят». Это правда, в спецприемнике действительно хорошо кормят. Старушка в ужасе звонит мне, спрашивает, что ей делать. Я отвечаю: «Уйди на несколько дней к родственникам или в больницу ляг, они отстанут». Я думаю, им просто спустили план, каждое отделение должно задержать какое-то количество нарушителей. А в том селении некого было задерживать, вот и нашли эту старушку. Битаров сказал, что власти будут и дальше расследовать и найдут каждого участника акции. Они никогда «каждого» не искали. Это значит, что им дали указание устроить показательную расправу, поэтому человек пять-десять они обязательно под уголовку подведут».

Власти заявляют о пятнадцати полицейских, пострадавших во время столкновений с демонстрантами, у некоторых якобы переломаны ноги. Но в это никто не верит. По уверениям очевидцев, во время акции пострадал лишь один полицейский. Он вышел к демонстрантам с просьбой разойтись по-хорошему. Ему в лицо прилетел камень и сломал челюсть. Все остальное участники акции и наблюдатели считают приписками, чтобы сгустить краски и развязать руки силовикам. Как к происходящему относятся жители республики, «Эху Кавказа» рассказал журналист Алан Цхурбаев:

«Многие выступают за освобождение всех задержанных, в том числе Вадима Чельдиева. Причем многие из тех, кто против теорий заговора, и никогда не были согласны с Чельдиевым и были против того, чтобы выходить на митинг, – все равно они требуют их освобождения. Люди считают это чрезмерными мерами в отношении тех, кто всего лишь выражал свою точку зрения. Есть такая консолидация в обществе».

Сегодня вечером по Владикавказу прошла информация, что Рамису Чиркинову выдвинули новые обвинения. По неподтвержденным данным, ему, как владельцу антикварной лавки, вменяют 191 статью УК – «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга». Статья предполагает до 7 лет лишения свободы.