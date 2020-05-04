Сенат Франции отклонил правительственный план выхода из изоляции после 11 мая

Сегодня вечером, 4 мая, Сенат Франции, верхняя палата парламента, отвергла стратегию правительства, направленную на выход из карантина.

При голосовании в Сенате 89 членов верхней палаты высказались «против», 81 - «за», «воздержавшихся» было 174. Голоса против шли от социалистов и коммунистов. Воздержавшиеся - в основном от республиканцев. Правящая партия «Вперед, Республика!»​ единогласно поддержала меры предложенные премьер-министром.

На прошлой неделе, во вторник, Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) поддержала план главы правительства.

Сегодня премьер-министр представил проект выхода страны из карантина в Сенате, заявив о невозможности и далее соблюдать режим карантина. По словам Эдуара Филиппа, все, кто работал в области туризма, искусства, гастрономии, приостановили свою деятельность. Продолжать карантин, по словам премьера, означало бы нарушить развитие экономики, сельского хозяйства и утратить инвестиционную привлекательность Франции.

По замыслу правительства, в случае, если санитарная ситуация не ухудшится в первые недели после отмены карантина, можно было бы с 29 мая разрешить проведение богослужений.

Отказ Сената поддержать правительственный план совпало по времени с объявлением официальных данных о новых жертвах эпидемии Covid-19. За одни последние сутки погибших стало на 306 больше, а общее число жертв болезни превысило 25 000. Всего инфицированных и заболевших во Франции около 170 тысяч.

Ранее в тот же день в СМИ появились сообщения о том, что первый больной COVID-19 лечился в парижской больнице еще в декабре 2019 года. Об этом сообщили агентство «Рейтер» и телеканал «Франс-24».

Две парижские больницы провели повторные анализы больных пневмонией в декабре 2019 года и январе 2020 года. Глава отделений реанимации в двух больницах в пригороде Парижа заявил, что ученые решили провести повторную проверку анализов 24 пациентов с пневмонией, у которых не был выявлен новый коронавирус. Выяснилось, что у одного из пациентов, прошедших 27 декабря анализ больнице, было выявлено заболевание COVID-19. Пациент провел в больнице 15 дней, выжил и выписался. Согласно информации, публиковавшейся ранее, начало эпидемии во Франции датировалось февралем.

Полиция в сотрудничестве с медиками пытаются определить всю цепочку появления коронавируса во Франции.