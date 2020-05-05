Frontera просит грузинскую власть войти в чрезвычайное положение

С 27 июля нефтегазовая компания Frontera должна покинуть всю контрактную зону в Грузии. В Государственном агентстве нефти и газа требуют выполнения решения Международного арбитражного суда. В компании предлагают решить вопрос путем переговоров. В конфликте разбирается Ираклий Орагвелидзе.

История тяжбы государства и компании Frontera близится к развязке. По версии представителей Агентства нефти и газа, по условиям контракта Frontera должна была вернуть неиспользуемую часть лицензионной территории на баланс государства. Дело почти год разбиралось в международном арбитраже. Казалось, точка в споре должна была быть поставлена после недавнего решения международного суда от 17 апреля. В заявлении «Грузинской нефтегазовой корпорации» от 21 апреля говорилось, что агентство выиграло судебный процесс против Frontera, не выполнившей свои обязательства.

«В соответствии с решением компания обязана возместить сумму налога на использование полезных ископаемых, не уплаченную АО «Грузинской нефтегазовой корпорации», а также расходы, понесенные заявителями в связи с этим разбирательством. Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для сторон», - говорится в сообщении.

Ответное заявление Frontera выпустила 27 апреля, в компании заявили, что заявление государственного агентства не соответствует действительности:

«Наемные юристы грузинского правительства распространяют ложные заявления о результатах арбитражного спора и вводят общественность в заблуждение. Мы считаем, что вместо расходования финансовых ресурсов в суде против американского бизнеса правительство могло бы использовать их на благо нуждающихся граждан», - говорится в заявлении.

Заявление о преследовании американского бизнеса не впервые фигурирует не только в заявлениях компании, но и в письмах влиятельных американских конгрессменов грузинскому правительству. К примеру, в январе член Конгресса США, республиканец Марквейн Малин обратился к премьер-министру Грузии с открытым письмом, где высказал обеспокоенность в связи с «продолжающимся отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния в связи с этим». Марквейн Малин тогда выразил надежду, что власти Грузии откажутся от враждебности к американским компаниям.

С аналогичным письмом к властям Грузии тогда же обратился конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин. В открытом письме на имя премьер-министра Георгия Гахария, среди прочего, говорилось о преследованиях и экспроприации «американского бизнеса в Грузии». В качестве примера политик приводил американскую нефтегазовую компанию Frontera, которая занималась в Грузии разведкой и добычей газа.

Позицию официального Тбилиси тогда изложил посол Грузии в США Давид Бакрадзе:

«Тон, которым обращаются поддерживающие компанию Frontera конгрессмены к премьер-министру страны – стратегического партнера Соединенных Штатов, неприемлем».

Сегодня стороны ведут диалог на языке ультиматумов. Согласно заявлению Важи Хидашели, советника нефтегазовой корпорации, ему непонятно, почему после даже очевидного решения международной инстанции компания продолжает упрямо гнуть свое:

«Арбитражный суд оценил как существенное нарушение контракта тот факт, что Frontera отказалась вернуть область поиска (99% всей лицензионной площади) государству.

Компания получила соответствующее уведомление 27 апреля и, по сути, должна до 27 июля разрешить все вопросы, предусмотренные законодательством».

Впрочем, последнее заявление американской компании дает надежду на возвращение конфликта в нормальное юридическое русло. В распространенной накануне для СМИ информации компания выражает готовность согласовать с государством основные положения вердикта арбитражного суда:

«Мы призываем Нефтегазовую корпорацию и Агентство встретиться и сформулировать текст совместного публичного заявления по арбитражному решению, хотя мы не можем согласиться опубликовать содержание всего документа, содержащего личную, коммерческую, техническую и другую конфиденциальную информацию, которая может ослабить нашу позицию в будущих судебных разбирательствах против властей. Мы считаем, что теперь мы должны приложить все усилия, чтобы помочь Грузии восстановить свою экономику после пандемии».

Напомним, компания, оперирующая на рынке Грузии с 1997 года, не раз отмечалась сенсационными заявлениями. К примеру, в 2014 году Frontera анонсировала обнаружение 42 миллиардов кубометров газа. Спустя год компания рапортовала об увеличении доказанного объема до 300 миллиардов кубометров, хотя веских доказательств не представила. Более того, 84 сотрудника компании Frontera были уволены 17 декабря прошлого года без выплаты задолженности по зарплатам за 11 месяцев.

По мнению большинства наблюдателей, основные споры между сторонами будут развернуты не раньше чем после отмена режима чрезвычайного положения, предположительно, в концу мая.