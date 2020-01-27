Грузия посоветовала США сбавить тон

«Грузинская мечта», которую завалили письмами из США, переходит в контратаку. Власть обещает «разобраться» с недовольными конгрессменами с глазу на глаз.

«Грузинскую мечту» завалили письмами из-за океана. К критическим посланиям на имя грузинского премьера от членов Палаты представителей американского конгресса присоединился их коллега из Верхней палаты высшего законодательно органа США. Сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер вежливо, но жестко раскритиковал правительство Грузии за отказ от перехода на полностью пропорциональную избирательную систему в 2020 году, а также выразил серьезную обеспокоенность возбуждением уголовных дел против лидеров оппозиции и назначением в одностороннем порядке аж 14 судей Верховного суда на фоне серьезных вопросов относительно их юридической квалификации. Но все же основной акцент сенатор Уикер сделал на предстоящих выборах:

«На фоне того, что выборы должны быть проведены менее чем через год, я призываю ваше правительство быстро принять избирательное законодательство, которое получит широкую общественную поддержку и обеспечит равные правила для всех. Если такие меры не будут приняты, растущее недоверие к демократическим институтам Грузии может подорвать легитимность выборов в следующем году и прозрачность судебной системы страны», – говорится в письме сенатора, копию которого опубликовала оппозиционная партия «Единое национальное движение».

Схожего мнения придерживается и еще один конгрессмен Брайан Бабин. Правда, этот американский политик сделал упор на экономическом аспекте, подтвердив приверженность содержанию предыдущих посланий своих коллег. Бабин вновь упомянул компанию Frontera:

«В показателях демократии и экономики свободного рынка Грузии все больше наблюдается негативная тенденция, которая вызывает беспокойство у членов Конгресса США. Результатом этой тенденции является сокращение прямых иностранных инвестиций в Грузию. Это связано с тем, что американские и европейские бизнес-интересы стали жертвой преследований, прекращения контрактов и экспроприации. Ярким примером этого является случай с компанией Frontera Resources».

Бабин также подчеркнул, что поддержит законопроект, представленный в феврале 2019 года автором первого критического письма, конгрессменом Маллиным. Документ предусматривает санкции против правительства Грузии в том случае, если оно предпримет действия, которые нарушают договоры или обязательства с американцами, занимающимися бизнесом в Грузии. Причем в числе адресатов письма – госсекретарь США Майк Помпео.

В Тбилиси предпочли обидеться. Посол Грузии в США Давид Бакрадзе назвал тональность, в которой выдержаны претензии американских законодателей, неприемлемой:

«Тон, которым обращаются поддерживающие компанию Frontera конгрессмены к премьер-министру страны – стратегического партнера Соединенных Штатов, неприемлем».

Очевидно, именно поэтому ответа от премьер-министра Грузии конгрессмены так и не дождались. Георгий Гахария, не так давно заявивший, что для него не проблема сесть и обсудить любые наболевшие вопросы, очевидно, не захотел состязаться в эпистолярном жанре. Грузинские власти предпочитают устные обсуждения письменным. Позицию правительства озвучил бывший премьер, а ныне министр обороны Ираклий Гарибашвили:

«Любой вопрос или недопонимание, которые могут существовать у отдельных конгрессменов или между нами, должны разрешаться не посредством писем, а прямого диалога. И мы обязательно сделаем это. Никакой лишний драматизм в этих вопросах не входит ни в наши интересы, ни в интересы нашей страны и народа. Я хочу, чтобы все это хорошо понимали. А те оценки, которые мы слышим от разных политических оппонентов, являются явным подтверждением того, что их цели не отражают интересы страны и народа».

Впрочем, политические оппоненты указывают на то, что правительство «Грузинской мечты», очевидно, окончательно потеряло связь с реальностью, перейдя в диалоге с представителями США на язык улицы:

«Грузинская мечта вошла в раж и решила в разговоре с сенаторами использовать тактику уличных разборок. Свидетельством чему является заявление посла Грузии Бакрадзе, что им не понравился тон конгрессменов. И сейчас правительство «Грузинской мечты» вместе с посольством официально вступило в «уличное» противостояние с Конгрессом и Сенатом США, акцентируя внимание на тоне, а не содержании, указывающем на те проблемы, которые и вызвали столь жесткий тон. То есть «Грузинская мечта» открыто вступает в противостояние с Америкой, и это только усиливает позиции России», – уверен один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.

Впрочем, в той части, которая касается поддержки конгрессменами американской компании Frontera, у «Грузинской мечты» появились союзники из числа их противников. В частности, независимый депутат Бека Нацвлишвили, еще в прошлом году покинувший ряды правящей партии, на специальном брифинге призвал власти встать на защиту уволенных сотрудников компании и добиться выплаты им задолженности по зарплате:

«Я внимательно слежу за последними событиями, а также письмами конгрессменов и сенаторов. Я разделяю их пафос в связи с демократическими ценностями, где внимание уделяется тому, что власти не сдержали предвыборного обещания в связи с пропорциональной избирательной системой. Я разделяю и то, что в стране не гарантировано верховенство закона, однако все это нужно отделять от проблем, вызванных деятельностью американских компаний. Я хотел бы призвать конгрессменов и сенаторов США внимательней следить за происходящими здесь процессами. Мы требуем, будь то американский конгрессмен или кто-либо другой, с уважением относиться к грузинскому народу, местным рабочим, потому что, когда речь заходит о поддержке компании Frontera, они должны тщательно изучить деятельность этой компании. Безусловная поддержка таких компаний бросает тень на пафос, который они использовали в своих письмах. Я призываю конгрессменов, чтобы, когда они делают такие заявления от имени демократии, пусть также призывают представителей своей страны уважать права человека и верховенство закона в Грузии. Мы не колония, где иностранные компании могут зарабатывать деньги за счет эксплуатации граждан нашей страны».

По словам Нацвлишвили, 84 сотрудника компании Frontera были уволены 17 декабря прошлого года без выплаты задолженности по зарплатам за 11 месяцев.

В американском посольстве от жесткой позиции конгрессменов дистанцировались, но вместе с тем дали понять: в том, что касается избирательной системы, тем более в год выборов, Вашингтон ждет от Тбилиси большей конструктивности.

При этом, по мнению наблюдателей, несмотря на попытки «Грузинской мечты» списать активность конгрессменов исключительно на лоббирование бизнес-интересов конкретной компании, к слову, связанной с Демократической партией, явно прослеживаются и чисто политические сигналы. Вслед за письмами конгрессменов в Twitter появилась запись бывшего заместителя помощника министра обороны США, а ныне исполнительного директора Центра Байдена Майкла Карпентера, в котором говорится, что правительство Грузии получило «двухпартийное предупреждение о негативных тенденциях». В том числе в свободе выражения, независимости суда и концентрации власти. Причем Карпентер прямо заявляет: власти должны отнестись «к этому письму от друзей с повышенной ответственностью».

Карпентер довольно частый гость в Грузии, и его активность в этом вопросе, считают наблюдатели, в свою очередь указывает на активность в США другого лобби – политического, симпатии которого явно не на стороне нынешней правящей партии.