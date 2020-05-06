Еврокомиссия прогнозирует Европе сильнейший экономический шок со времён Великой депрессии

Экономика стран Еврозоны сократится на рекордные 7,5 процентов ВВП по итогам 2020 года, прогнозирует Европейская комиссия. Коронавирус принесёт Европе худшую рецессию за 90 лет (без оценки времён Второй мировой).

Худшие ожидания – от экономики Греции, там ожидается рецессия в 9,75 процента годовых. Серьёзный урон ожидается также экономикам Италии, Испании и Хорватии.

Безработица за год вырастет с 7,5 до до 9,5 процентов. 8,3 процента падения экономики ожидается в покидающей ЕС Великобритании.

В 2021 году экономика начнёт быстро расти, но недостаточно, чтобы скомпенсировать падение целиком.

Ранее глобальную рецессию прогнозировал Международный валютный фонд. По прогнозу МВФ, спад в Еврозоне составит те же 7,5 процентов. Снижение российской экономики в текущем году прогнозируется фондом на уровне 5,5 процентов, Белоруссии – 6 процентов, Украины – 7,7 процента.