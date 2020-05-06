Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Она работает удалённо

Министр культуры России Ольга Любимова сдала положительный тест на коронавирус, сообщает агентство РИА “Новости” со ссылкой на её пресс-секретаря.

По словам словам представителя чиновника, “болезнь протекает в лёгкой форме, о госпитализации речи не идёт”. Был ли сдан только один тест или несколько — не уточняется, Любимова работает удалённо.

39-летняя Любимова возглавила министерство в январе, до этого она занималась в нём развитием кино, а до того работала на Первом канале.

Любимова — третий заразившийся коронавирусом член российского правительства. До того на больничный ушёл премьер-министр России Михаил Мишустин. Коронавирус выявили и у министра строительства Владимира Якушева.

С начала вспышки распространения коронавирусной инфекции, в России подтверждены 165 929 случаев инфицирования коронавирусом. При сохранении темпов роста, в четверг Россия обгонит Германию по числу выявленных случаев и займёт пятое место в мире.