Коронавирус добрался до Южной Осетии

В Южной Осетии выявлены первые три случая заражения коронавирусом. Все трое приехали из России. Согласно официальной информации, один из них – 14-летний курсант Суворовского училища, еще двое – женщина и ее 6-летний сын – жители Ленингора, которые проходили лечение во Владикавказе. Сегодня же югоосетинские власти приняли решения на неделю полностью закрыть границу с Россией.

От COVID-статистики в Северной Осетии жители Южной сегодня отвлеклись на собственную. В республике с утра сообщили о выявлении первого случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сказала главный санитарный врач Марина Кочиева, «мужчина 30 апреля заехал из Северной Осетии… Он находился на карантине, после чего у него поднялась температура, проведен тест, и он оказался положительным, мужчина изолирован в инфекционной больнице в отдельный бокс».

Тем не менее цхинвальцы активно транслировали вторую, неофициальную версию появления первого COVID-инфицированного в республике. Якобы им оказался один из вернувшихся из России курсантов, у которого поднялась температура, после чего из Дзауской больницы он был перемещен в отдельный бокс инфекционной больницы города Цхинвала. Ближе к вечеру слухи подтвердились. Как рассказала журналистам замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева, первый заболевший – 14-летний курсант Суворовского военного училища.

Сегодня же после обеда новые данные представила и Марина Кочиева. По ее словам, за день в республике добавилось еще двое инфицированных, которые въехали в Южную Осетию 5 мая. Это женщина и ее шестилетний сын. Они ездили на лечение во Владикавказ, там сдали тест на коронавирус, но, не дождавшись результата, приехали в Ленингор, где находились на карантине. О положительном результате Югосетпотребнадзору сообщили североосетинские коллеги. После этого их перевезли из Ленингорской больницы в инфекционное отделение цхинвальской республиканской больницы. Любопытно, что, согласно официальной информации, ни у матери, ни у ребенка нет никаких симптомов заболевания коронавирусной инфекцией.

На фоне выявления первых инфицированных в республике президент Анатолий Бибилов поручил усилить контроль над соблюдением карантина:

«…Людей, у которых острая необходимость попасть в Южную Осетию, на родину, много. Но мы должны думать о безопасности, и для этого установлен порядок въезда в республику. Благодаря этому порядку у нас два месяца не было коронавируса, а тот человек, который оказался зараженным, находится на карантине, был исключен его контакт за пределами больницы. Решения приняты правильные, и их надо соблюдать».

Кроме того, президент поручил особое внимание уделять въезжающим из России гражданам.

С 5 мая в Южную Осетию возвращаются студенты российских военных вузов. Шесть курсантов Новосибирского высшего военного командного училища и 20 курсантов Рязанского военно-воздушного училища в ночь на 5 мая были размещены в Дзауской районной больнице. Ожидают приезд и курсантов из Рязани, Санкт-Петербурга, Москвы, Благовещенска. Всего, по подсчетам Минобороны, из России должны вернуться около трехсот человек.

Сегодня вечером стало известно, что югоосетинские власти с 10 до 17 мая полностью закроют границу с Российской Федерацией. Временный запрет на пересечение границы коснется всех без исключения граждан. Он распространяется и на передвижение грузового автотранспорта. По словам Анатолия Бибилова, «республике нужно время для того, чтобы разместить на карантин, обследовать и оказать необходимую помощь прибывшим гражданам, в том числе большой группе курсантов военных вузов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия