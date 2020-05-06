Коронавирус выдерживает тест

В Южной Осетии выявлены три первых случая заражения коронавирусной инфекцией. Эксперты единодушны во мнении, что республика не готова к возможной пандемии коронавируса. По их мнению, полтора месяца форы, которую Цхинвал получил благодаря своему обособленному положению, потрачены почти впустую. В этой ситуации, считают они, населению необходимо сосредоточиться на том, как позаботиться о себе.

COVID-19 пробрался в Южную Осетию. Власти говорят о первых трех инфицированных коронавирусом. Вопрос лишь в том, говорит бывший депутат югоосетинского парламента Роланд Келехсаев, насколько высока вероятность, что дело обстоит именно так. Он предлагает порассуждать на эту тему исходя из элементарной логики и общедоступной информации о том, как распространяется эта болезнь, то есть без претензий на особые знания в области вирусологии.

До сих пор, говорит Келехсаев, было два главных инструмента по контролю за въезжающими в республику – обязательный карантин и тесты. Карантин выявляет коронавирус у тех, у кого в течение двух недель проявляются симптомы заболевания – высокая температура, одышка и так далее.

Но, судя по имеющейся информации, приблизительно у половины инфицированных болезнь протекает бессимптомно, особенно у молодых людей. Например, у студентов, возвращающихся домой из России. А тесты, изготовленные новосибирским «Вектором», часто врут. От них, как от основного способа диагностирования, уже отказываются, потому что они дают погрешность в 60%. На Северном Кавказе по этому поводу были официальные заявления представителей республиканских минздравов.

Известный российский журналист Максим Шевченко, который недавно переболел COVID-19, рассказывал, что ему шесть раз делали тесты, и все они показали отрицательный результат. Поэтому в северокавказских республиках все больше переходят на компьютерную томографию, говорит Роланд Келехсаев:

«На Северном Кавказе все переходят на КТ легких. У нас есть один аппарат, но он, как я слышал, в нерабочем состоянии. При этом надо понимать, что КТ определяет коронавирусную инфекцию, когда она приводит к осложнениям в виде двусторонней пневмонии. То есть «бессимптомники» опять в стороне. Иными словами, нет никакой гарантии, что через наши карантины не могли пройти незамеченными инфицированные люди. Нам надо исходить из того, что у нас нет инструментария, при помощи которого мы могли бы замерить ситуацию, узнать истинное положение вещей. Нет у нас и соответствующего медицинского оснащения, чтобы встретить пандемию. Все что у нас есть – это знания о том, как предохраняться. Будем исходить из этого».

Югоосетинский политолог Дина Алборова называет сегодняшнюю новость тревожной. По тому, что ей говорили врачи, последствия 20 лет конфликта ощущаются в республике до сих пор – как следствие стресса у людей снижен иммунитет, много больных сахарным диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причем они распространены не только среди людей старшего поколения, но часто встречаются и у детей. Все они, говорит Дина Алборова, входят в группу риска:

«Каждый из нас должен думать о себе, о своей семье, обо всех, кто рядом. Мы снова должны мобилизоваться, для нас это, к сожалению, очень знакомое состояние. Мы должны мобилизоваться потому, что мы абсолютно не готовы к этому вирусу, я думаю, и наши врачи к нему не готовы. Поэтому нам в первую очередь надо включать мозги – это касается всех, начиная от власти и заканчивая простыми людьми. Я очень хочу, чтобы каждый из нас понял, что он сам должен защитить себя. А что мы видим: масса людей на улицах, и ни на одном из них нет маски. Надо же соблюдать элементарные меры предосторожности! Но и в продаже масок нет. А здесь уже к властям вопрос: намерены ли они с сегодняшнего дня обеспечить хоть какую-то элементарную защиту – маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Я уже не говорю о том, что здания нужно обрабатывать, улицы поливать и так далее. Я думаю, что все детские сады и учебные заведения мы должны закрыть до 1 сентября. Думаю, за это время никто не отупеет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия