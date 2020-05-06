На текущий момент в муниципалитете Тетрицкаро коронавирусом заражены 47 человек

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 6 мая, объявила о новых мерах по ослаблению ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Они согласованы с руководством федеральных земель Германии.

По словам Меркель, страна успешно преодолела «первую фазу» пандемии. Число новых выявляемых случаев инфицирования неуклонно снижается. «Мы можем действовать решительно, но при этом соблюдать осторожность», – подчеркнула канцлер, отметив, что она надеется, что и после снятия ограничительных мер ситуация останется под контролем.

Людям, не живущим под одной крышей, разрешат встречаться. Также расширится число открытых магазинов. Остается в силе требование носить лицевые маски в общественном транспорте, а также соблюдать «социальную дистанцию» в полтора метра.

Наибольший резонанс вызвало решение, позволяющее возобновить с середины мая матчи германской футбольной Бундеслиги – пока без зрителей на трибунах. Бундеслига станет первым крупным европейским чемпионатом по футболу, который будет продолжен после вынужденного перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом объявил Германский футбольный союз. Последние матчи Бундеслиги были сыграны 11 марта.​

В Англии и Испании футбольные первенства должны продолжиться в июне, команды начинают тренировки. А вот во Франции и Нидерландах прерванные чемпионаты в этом сезоне возобновлены не будут.

В Германии всего с начала эпидемии было выявлено около 165 тысяч зараженных коронавирусом. Умерли около 7 тысяч – процент летальности в Германии на данный момент существенно ниже, чем в большинстве стран Западной Европы и в США. Наблюдатели отмечают, что система здравоохранения страны не была перегружена и дополнительные мощности для больных коронавирусной инфекцией не понадобились. В стране не вводился общенациональный карантин, но было закрыто большинство магазинов и предприятий сферы услуг, а также введены жесткие меры по обеспечению социального дистанцирования (в частности, запрещено собираться вместе более чем двум людям, за исключением живущих под одной крышей).