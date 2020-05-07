Трамп: коронавирус хуже, чем Перл-Харбор и 11 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции нанесла Соединённым Штатам более тяжёлый удар, чем нападение Японии на Перл-Харбор в 1941 году или теракты 11 сентября 2001 года.

"Мы пережили самое страшное нападение в истории нашей страны. Это действительно самая серьезная атака, которую нам довелось испытать, – заявил он журналистам в Белом доме. – Хуже, чем Перл-Харбор. Хуже, чем Всемирный торговый центр" - цитирует Трампа "Голос Америки".

После нападения на Перл-Харбор на Гавайских островах в декабре 1941 года США вступили во Вторую мировую войну. Жертвами терактов 11 сентября стали около 3 тысяч человек, главным образом в рухнувших башнях Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. После терактов США начали "войну с террором", частью которой был ввод американских войск в Афганистан - они остаются там до сих пор.

Жертвами коронавируса, по последним данным, в США стали почти 75 тысяч человек. Это самый высокий показатель в мире. Инфицированных в США было выявлено более 1 миллиона 250 тысяч, это тоже первое место в мире с большим отрывом от других стран. США несут экономические потери из-за эпидемии и принятых для её сдерживания карантинных мер. Часть штатов в последние недели ослабляет эти меры, однако на большей части территории США работа предприятий и учреждений сферы услуг по-прежнему ограничена или остановлена. Число обратившихся за пособием по безработице за последние 6 недель достигло беспрецедентной цифры в 30 миллионов человек.

"Голос Америки" приводит и другие статистические показатели, свидетельствующие о падении экономики США. В период с января по март объем американской экономики сократился на 4,8 процента. При этом эффект от пандемии начал в полной мере ощущаться в США только во второй половине марта.

Расходы домашних хозяйств в США упали на 7,6 процента в первом квартале. Ожидается, что апрельские данные покажут снижение внутреннего производства товаров и услуг на 15-20 процентов по сравнению с мартом, а возможно и больше. Власти принимают меры по смягчению последствий кризиса, речь идёт о поддержке отраслей экономики и о прямой поддержке граждан.