Курсанты подхватили коронавирус

Число зараженных коронавирусом в Южной Осетии к сегодняшнему утру выросло с трех до 11 человек. Большинство инфицированных – курсанты российских военных вузов, вернувшиеся домой. Югоосетинский президент Анатолий Бибилов призывает жителей не поддаваться панике. Сложившуюся эпидемиологическую ситуацию обсудили сегодня и в парламенте республики.

Появление информации о первых выявленных накануне фактах заражения коронавирусом вызвало в обществе тревогу. На своей личной странице в «Фейсбуке» президент Анатолий Бибилов обратился к согражданам с просьбой не паниковать: «БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! САМОЕ ГЛАВНОЕ, НЕ ПАНИКОВАТЬ!!! Читаю комментарии некоторых пользователей и, мягко говоря, удивляюсь их отношению к нашим гражданам, приехавшим к себе домой, удивляюсь тому негативу, который адресован им!!! УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, они наши отцы и матери, братья и сестры, дочки и сыновья, наши студенты и курсанты!!! и которые выявлены, ТОЖЕ НАШИ, ЭТО ВСЕ МЫ, ВЕСЬ НАРОД!!! Я всех призываю еще раз не паниковать, быть более терпимее и сдержаннее друг к другу!!!»

Сегодня поводов для паники стало еще больше. Заместитель руководителя Комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева сообщила, что число зараженных коронавирусом по данным на утро 7 мая составило одиннадцать человек. «Один из них мужчина, приехавший с лечения из Северной Осетии, а также студенты российских вузов, которых на этой неделе привезли из регионов России в Южную Осетию», – отметила она.

Министр здравоохранения Южной Осетии Георгий Тотчиев подключился к президентскому призыву не паниковать. По его словам, «все прибывающие в республику граждане находятся на карантине и ограничены от всех контактов с окружающими», а в медицинские организации переданы специальные защитные костюмы для сотрудников.

Однако, по неофициальной информации, вчера во время размещения курсантов в больнице поселка Знаур были нарушены меры предосторожности, а всем службам, отвечающим за соблюдение карантинных мер, глава государства устроил серьезный разнос.

Сегодня министр здравоохранения был приглашен и в югоосетинский парламент. Продолжает депутат парламента от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Он вкратце рассказал нам о ситуации в больнице, о том, что есть 11 человек с подтвержденным диагнозом, что все они – приехавшие из Российской Федерации, в основном это курсанты. Было сказано, что для них пытаются сейчас создать все условия, и для того, чтобы принимать такую категорию наших граждан. С нашей стороны поступали вопросы, хватит ли у них коечного фонда, он ответил, что они пытаются сейчас его освободить, то есть из инфекционной больницы более легких больных они переводят в другие отделения, чтобы инфекционная больница была готова для приема определенного количества людей. Мы указали и на то, что по принятым решениям есть много упущений и проблем. У нас были также вопросы по компьютерному томографу – нам сказали, что в течение двух недель он тоже будет работать. Там есть поломка у какой-то детали, она будет доставлена и поставлена. Но даже сейчас компьютерный томограф в экстренных случаях может по каким-то показателям работать. С нашей точки зрения, предприняты не все меры для того, чтобы максимально снизить риск распространения этого вируса здесь.

– Какие, на взгляд депутатов, есть упущения?

– Например, мы получили информацию о том, что с некоторыми из приехавших общались местные люди – родственники, родные, представители государственных органов. Нам ответили, что здесь, в больнице, такого не происходило, однако мы поставили вопрос, что и в Знауре, – нам пришла информация из знаурской больницы, что происходило то же самое. Они сейчас пообещали проверить эту информацию. Депутаты сказали, что если объявлять карантин, то он должен быть таким, как положено. Второй момент: депутаты вышли в очередной раз с предложением, чтобы на оперативном штабе решили вопрос со средствами защиты для населения. Раньше, когда мы озвучивали это предложение для правительства, у нас еще не было вируса. Сейчас вопрос стал очень актуальным, потому что на сегодняшний день в аптеках нельзя купить ни масок, ни других средств защиты.

– Выступление министра успокоило депутатов, Министерство здравоохранения готово?

– На наш взгляд, не совсем. Предпринимаются определенные шаги и меры, но мы сейчас посмотрим на то, что покажут ближайшие дни, а они покажут, каких результатов они добились своими мерами. Мы сказали и о том, что у нас бывали и устные предложения, и письменные, но в своей работе они их не учитывают, мы не видим, чтобы они где-то обсуждались. Депутаты и дальше будут отслеживать всю эту ситуацию».

Сегодня ночью до 17 мая полностью закрыли границу с Россией. Пресс-служба президента сообщила, что решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. Анатолий Бибилов мотивировал это тем, что «республике нужно время для того, чтобы разместить на карантин, обследовать и оказать необходимую помощь прибывшим гражданам, в том числе большой группе курсантов военных вузов».

Накануне Югосетпотребнадзор сообщил, что среди первых трех зараженных коронавирусом – курсант Суворовского училища. Вчера же в Южную Осетию прибыла очередная группа студентов российских военных вузов – 90 человек. Их разместили в Знаурской районной больнице. До того, по словам министра обороны Ибрагима Гассеева, в республику вернулись 70 курсантов.

Несмотря на закрытие дороги с Российской Федерацией, ажиотажа в продуктовых магазинах республики нет. Основные продукты, а также фрукты и овощи пока не в дефиците. Единственной проблемой остается то, что жители республики не до конца осознают опасность: многолюдно в магазинах и рынках, защитные маски как продавцами, так и покупателями полностью игнорируются.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия